Harga JPMorgan Chase Hari Ini

Harga live JPMorgan Chase (JPMON) hari ini adalah $ 326.86, dengan perubahan 0.47% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi JPMON ke USD saat ini adalah $ 326.86 per JPMON.

JPMorgan Chase saat ini berada di peringkat #1629 berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 2.64M, dengan suplai yang beredar 8.07K JPMON. Selama 24 jam terakhir, JPMON diperdagangkan antara $ 319.74 (low) dan $ 331.93 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 338.08431897851386, sementara all-time low aset ini adalah $ 291.5494206567826.

Dalam kinerja jangka pendek, JPMON bergerak -0.06% dalam satu jam terakhir dan -2.44% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 1.46M.

Informasi Pasar JPMorgan Chase (JPMON)

Peringkat No.1629 Kapitalisasi Pasar $ 2.64M$ 2.64M $ 2.64M Volume (24 Jam) $ 1.46M$ 1.46M $ 1.46M Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 2.64M$ 2.64M $ 2.64M Suplai Peredaran 8.07K 8.07K 8.07K Total Suplai 8,074.44648966 8,074.44648966 8,074.44648966 Blockchain Publik ETH

Kapitalisasi Pasar JPMorgan Chase saat ini adalah $ 2.64M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 1.46M. Suplai beredar JPMON adalah 8.07K, dan total suplainya sebesar 8074.44648966. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 2.64M.