Mata uang digital yang tulus - berbagi di saat yang paling dibutuhkan. Di dunia di mana kemajuan teknologi harus berjalan beriringan dengan tanggung jawab sosial, $KARMA diciptakan dengan visi yang sederhana namun kuat: $KARMA bertujuan untuk menjadi jembatan yang stabil, transparan, dan berkelanjutan antara inovasi kripto dan kebutuhan nyata manusia. Kami percaya bahwa nilai sejati tidak hanya tercipta di pasar, tetapi juga dalam kehidupan manusia. Itulah sebabnya $KARMA diciptakan untuk berbagi di saat dibutuhkan dan di saat yang memberikan dampak nyata.
Tokenomi Karma Coin (KARMA): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama
Memahami tokenomi Karma Coin (KARMA) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:
Total Suplai:
Jumlah maksimum token KARMA yang telah atau akan pernah dibuat.
Suplai yang Beredar:
Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.
Suplai Maks.:
Batas maksimum untuk jumlah total token KARMA yang dapat tersedia.
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.
Tingkat Inflasi:
Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?
Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.
Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.
Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.
FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.
Setelah memahami tokenomi KARMA, jelajahi harga live token KARMA!
Cara Membeli KARMA
Tertarik untuk menambahkan Karma Coin (KARMA) ke portofolio Anda? MEXC mendukung berbagai metode membeli KARMA, termasuk kartu kredit, transfer bank, dan trading peer-to-peer. MEXC membuat pembelian kripto mudah dan aman, baik bagi pemula maupun profesional.
Riwayat Harga Karma Coin (KARMA)
Menganalisis riwayat harga KARMA membantu pengguna memahami pergerakan pasar di masa lalu, level support/resistance utama, dan pola volatilitas. Jika Anda melacak all-time high atau mengidentifikasi tren, data lampau merupakan bagian yang penting dari prediksi harga dan analisis teknis.
Prediksi Harga KARMA
Ingin mengetahui arah KARMA? Halaman prediksi harga KARMA kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.
Mengapa Anda Harus Memilih MEXC?
MEXC adalah salah satu bursa kripto terkemuka di dunia yang dipercaya oleh jutaan pengguna di seluruh dunia. MEXC adalah jalan termudah menuju kripto, baik bagi pemula maupun profesional.
Penafian
Data tokenomi pada halaman ini berasal dari sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin akurasinya. Harap lakukan riset menyeluruh sebelum berinvestasi.
Harap baca dan pahami Perjanjian Pengguna dan Kebijakan Privasi
