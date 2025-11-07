BursaDEX+
Harga live Karma Coin hari ini adalah 0.001163 USD. Lacak informasi harga aktual KARMA ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga KARMA dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Karma Coin(KARMA)

Harga Live 1 KARMA ke USD:

$0,001163
-3,40%1D
USD
Grafik Harga Live Karma Coin (KARMA)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:36:11 (UTC+8)

Informasi Harga Karma Coin (KARMA) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0,001163
Low 24 Jam
$ 0,001246
High 24 Jam

$ 0,001163
$ 0,001246
--
--
-1,19%

-3,40%

-17,58%

-17,58%

Harga aktual Karma Coin (KARMA) adalah $ 0,001163. Selama 24 jam terakhir, KARMA diperdagangkan antara low $ 0,001163 dan high $ 0,001246, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highKARMA adalah --, sedangkan harga all-time low aset ini adalah --.

Dalam hal kinerja jangka pendek, KARMA telah berubah sebesar -1,19% selama 1 jam terakhir, -3,40% selama 24 jam, dan -17,58% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Karma Coin (KARMA)

--
$ 38,73
$ 1,16M
--
999.988.284
SOL

Kapitalisasi Pasar Karma Coin saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 38,73. Suplai beredar KARMA adalah --, dan total suplainya sebesar 999988284. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1,16M.

Riwayat Harga Karma Coin (KARMA) USD

Pantau perubahan harga Karma Coin untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0,00004093-3,40%
30 Days$ -0,001441-55,34%
60 Hari$ -0,000837-41,85%
90 Hari$ -0,000837-41,85%
Perubahan Harga Karma Coin Hari Ini

Hari ini, KARMA tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0,00004093 (-3,40%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Karma Coin 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0,001441 (-55,34%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Karma Coin 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, KARMA terlihat mengalami perubahan $ -0,000837 (-41,85%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Karma Coin 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0,000837 (-41,85%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Karma Coin (KARMA)?

Lihat halaman Riwayat Harga Karma Coin sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Karma Coin (KARMA)

Mata uang digital yang tulus - berbagi di saat yang paling dibutuhkan. Di dunia di mana kemajuan teknologi harus berjalan beriringan dengan tanggung jawab sosial, $KARMA diciptakan dengan visi yang sederhana namun kuat: $KARMA bertujuan untuk menjadi jembatan yang stabil, transparan, dan berkelanjutan antara inovasi kripto dan kebutuhan nyata manusia. Kami percaya bahwa nilai sejati tidak hanya tercipta di pasar, tetapi juga dalam kehidupan manusia. Itulah sebabnya $KARMA diciptakan untuk berbagi di saat dibutuhkan dan di saat yang memberikan dampak nyata.

Karma Coin tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Karma Coin Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa KARMA ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Karma Coin di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Karma Coin dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Karma Coin (USD)

Berapa nilai Karma Coin (KARMA) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Karma Coin (KARMA) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Karma Coin.

Cek prediksi harga Karma Coin sekarang!

Tokenomi Karma Coin (KARMA)

Memahami tokenomi Karma Coin (KARMA) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token KARMA sekarang!

Cara membeli Karma Coin (KARMA)

Ingin mengetahui cara membeli Karma Coin? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Karma Coin di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

KARMA ke Mata Uang Lokal

1 Karma Coin(KARMA) ke VND
30,604345
1 Karma Coin(KARMA) ke AUD
A$0,00179102
1 Karma Coin(KARMA) ke GBP
0,00088388
1 Karma Coin(KARMA) ke EUR
0,00100018
1 Karma Coin(KARMA) ke USD
$0,001163
1 Karma Coin(KARMA) ke MYR
RM0,00486134
1 Karma Coin(KARMA) ke TRY
0,04906697
1 Karma Coin(KARMA) ke JPY
¥0,176776
1 Karma Coin(KARMA) ke ARS
ARS$1,68794331
1 Karma Coin(KARMA) ke RUB
0,09448212
1 Karma Coin(KARMA) ke INR
0,10312321
1 Karma Coin(KARMA) ke IDR
Rp19,38332558
1 Karma Coin(KARMA) ke PHP
0,06864026
1 Karma Coin(KARMA) ke EGP
￡E.0,0550099
1 Karma Coin(KARMA) ke BRL
R$0,00622205
1 Karma Coin(KARMA) ke CAD
C$0,00163983
1 Karma Coin(KARMA) ke BDT
0,14189763
1 Karma Coin(KARMA) ke NGN
1,67337092
1 Karma Coin(KARMA) ke COP
$4,45592983
1 Karma Coin(KARMA) ke ZAR
R.0,02020131
1 Karma Coin(KARMA) ke UAH
0,04891578
1 Karma Coin(KARMA) ke TZS
T.Sh.2,857491
1 Karma Coin(KARMA) ke VES
Bs0,264001
1 Karma Coin(KARMA) ke CLP
$1,096709
1 Karma Coin(KARMA) ke PKR
Rs0,32871032
1 Karma Coin(KARMA) ke KZT
0,61177289
1 Karma Coin(KARMA) ke THB
฿0,0376812
1 Karma Coin(KARMA) ke TWD
NT$0,03604137
1 Karma Coin(KARMA) ke AED
د.إ0,00426821
1 Karma Coin(KARMA) ke CHF
Fr0,0009304
1 Karma Coin(KARMA) ke HKD
HK$0,00903651
1 Karma Coin(KARMA) ke AMD
֏0,4447312
1 Karma Coin(KARMA) ke MAD
.د.م0,0108159
1 Karma Coin(KARMA) ke MXN
$0,02159691
1 Karma Coin(KARMA) ke SAR
ريال0,00436125
1 Karma Coin(KARMA) ke ETB
Br0,17897407
1 Karma Coin(KARMA) ke KES
KSh0,15021308
1 Karma Coin(KARMA) ke JOD
د.أ0,000824567
1 Karma Coin(KARMA) ke PLN
0,00426821
1 Karma Coin(KARMA) ke RON
лв0,0051172
1 Karma Coin(KARMA) ke SEK
kr0,01112991
1 Karma Coin(KARMA) ke BGN
лв0,00196547
1 Karma Coin(KARMA) ke HUF
Ft0,38882579
1 Karma Coin(KARMA) ke CZK
0,02449278
1 Karma Coin(KARMA) ke KWD
د.ك0,000355878
1 Karma Coin(KARMA) ke ILS
0,00380301
1 Karma Coin(KARMA) ke BOB
Bs0,0080247
1 Karma Coin(KARMA) ke AZN
0,0019771
1 Karma Coin(KARMA) ke TJS
SM0,01072286
1 Karma Coin(KARMA) ke GEL
0,00315173
1 Karma Coin(KARMA) ke AOA
Kz1,06599417
1 Karma Coin(KARMA) ke BHD
.د.ب0,000437288
1 Karma Coin(KARMA) ke BMD
$0,001163
1 Karma Coin(KARMA) ke DKK
kr0,00751298
1 Karma Coin(KARMA) ke HNL
L0,03063342
1 Karma Coin(KARMA) ke MUR
0,053498
1 Karma Coin(KARMA) ke NAD
$0,02020131
1 Karma Coin(KARMA) ke NOK
kr0,01185097
1 Karma Coin(KARMA) ke NZD
$0,00205851
1 Karma Coin(KARMA) ke PAB
B/.0,001163
1 Karma Coin(KARMA) ke PGK
K0,0048846
1 Karma Coin(KARMA) ke QAR
ر.ق0,00423332
1 Karma Coin(KARMA) ke RSD
дин.0,11800961
1 Karma Coin(KARMA) ke UZS
soʻm14,01204497
1 Karma Coin(KARMA) ke ALL
L0,09751755
1 Karma Coin(KARMA) ke ANG
ƒ0,00208177
1 Karma Coin(KARMA) ke AWG
ƒ0,0020934
1 Karma Coin(KARMA) ke BBD
$0,002326
1 Karma Coin(KARMA) ke BAM
KM0,00196547
1 Karma Coin(KARMA) ke BIF
Fr3,429687
1 Karma Coin(KARMA) ke BND
$0,0015119
1 Karma Coin(KARMA) ke BSD
$0,001163
1 Karma Coin(KARMA) ke JMD
$0,18648705
1 Karma Coin(KARMA) ke KHR
4,67067778
1 Karma Coin(KARMA) ke KMF
Fr0,48846
1 Karma Coin(KARMA) ke LAK
25,28260819
1 Karma Coin(KARMA) ke LKR
රු0,35456381
1 Karma Coin(KARMA) ke MDL
L0,019771
1 Karma Coin(KARMA) ke MGA
Ar5,2387335
1 Karma Coin(KARMA) ke MOP
P0,009304
1 Karma Coin(KARMA) ke MVR
0,0179102
1 Karma Coin(KARMA) ke MWK
MK2,01909593
1 Karma Coin(KARMA) ke MZN
MT0,07437385
1 Karma Coin(KARMA) ke NPR
रु0,1647971
1 Karma Coin(KARMA) ke PYG
8,247996
1 Karma Coin(KARMA) ke RWF
Fr1,687513
1 Karma Coin(KARMA) ke SBD
$0,00957149
1 Karma Coin(KARMA) ke SCR
0,01750315
1 Karma Coin(KARMA) ke SRD
$0,0447755
1 Karma Coin(KARMA) ke SVC
$0,01016462
1 Karma Coin(KARMA) ke SZL
L0,02018968
1 Karma Coin(KARMA) ke TMT
m0,0040705
1 Karma Coin(KARMA) ke TND
د.ت0,003441317
1 Karma Coin(KARMA) ke TTD
$0,00787351
1 Karma Coin(KARMA) ke UGX
Sh4,065848
1 Karma Coin(KARMA) ke XAF
Fr0,659421
1 Karma Coin(KARMA) ke XCD
$0,0031401
1 Karma Coin(KARMA) ke XOF
Fr0,659421
1 Karma Coin(KARMA) ke XPF
Fr0,119789
1 Karma Coin(KARMA) ke BWP
P0,01564235
1 Karma Coin(KARMA) ke BZD
$0,00233763
1 Karma Coin(KARMA) ke CVE
$0,11146192
1 Karma Coin(KARMA) ke DJF
Fr0,205851
1 Karma Coin(KARMA) ke DOP
$0,07479253
1 Karma Coin(KARMA) ke DZD
د.ج0,15184128
1 Karma Coin(KARMA) ke FJD
$0,00265164
1 Karma Coin(KARMA) ke GNF
Fr10,112285
1 Karma Coin(KARMA) ke GTQ
Q0,00890858
1 Karma Coin(KARMA) ke GYD
$0,24325308
1 Karma Coin(KARMA) ke ISK
kr0,146538

Sumber Daya Karma Coin

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Karma Coin, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Karma Coin
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Karma Coin

Berapa nilai Karma Coin (KARMA) hari ini?
Harga live KARMA dalam USD adalah 0,001163 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga KARMA ke USD saat ini?
Harga KARMA ke USD saat ini adalah $ 0,001163. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Karma Coin?
Kapitalisasi pasar KARMA adalah -- USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar KARMA?
Suplai beredar KARMA adalah -- USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) KARMA?
KARMA mencapai harga ATH sebesar -- USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) KARMA?
KARMA mencapai harga ATL -- USD.
Berapa volume perdagangan KARMA?
Volume perdagangan 24 jam live KARMA adalah $ 38,73 USD.
Akankah harga KARMA naik lebih tinggi tahun ini?
KARMA mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga KARMA untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Karma Coin (KARMA)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

