Tokenomi KGEN (KGEN)

Tokenomi KGEN (KGEN)

Telusuri wawasan utama tentang KGEN (KGEN), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-09 12:25:58 (UTC+8)
USD

Tokenomi & Analisis Harga KGEN (KGEN)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk KGEN (KGEN), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.

Kap. Pasar:
--
----
Total Suplai:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Suplai yang Beredar:
--
----
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
$ 254.50M
$ 254.50M$ 254.50M
All-Time High:
$ 0.711
$ 0.711$ 0.711
All-Time Low:
--
----
Harga Saat Ini:
$ 0.2545
$ 0.2545$ 0.2545

Informasi KGEN (KGEN)

Kratos Gamer Network (KGeN) adalah jaringan game global terdesentralisasi yang dibangun untuk memberdayakan generasi pemain berikutnya - dimulai dengan pasar berkembang di belahan bumi selatan. Pada intinya, KGeN menawarkan lapisan data terdesentralisasi bagi para gamer dan penerbit, menggunakan mesin reputasi on-chain transparan yang disebut Proof of Gamer (PoG). Teknologi ini memastikan bahwa identitas, pencapaian, dan koneksi komunitas setiap gamer tetap autentik dan terverifikasi.

Situs Web Resmi:
https://kgen.io/
Whitepaper:
https://docsend.com/view/hk4x68ncce4cpssy
Explorer Blok:
https://bscscan.com/token/0xf3d5b4c34ed623478cc5141861776e6cf7ae3a1e

Tokenomi KGEN (KGEN): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi KGEN (KGEN) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token KGEN yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token KGEN yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi KGEN, jelajahi harga live token KGEN!

Cara Membeli KGEN

Tertarik untuk menambahkan KGEN (KGEN) ke portofolio Anda? MEXC mendukung berbagai metode membeli KGEN, termasuk kartu kredit, transfer bank, dan trading peer-to-peer. MEXC membuat pembelian kripto mudah dan aman, baik bagi pemula maupun profesional.

Riwayat Harga KGEN (KGEN)

Menganalisis riwayat harga KGEN membantu pengguna memahami pergerakan pasar di masa lalu, level support/resistance utama, dan pola volatilitas. Jika Anda melacak all-time high atau mengidentifikasi tren, data lampau merupakan bagian yang penting dari prediksi harga dan analisis teknis.

Prediksi Harga KGEN

Ingin mengetahui arah KGEN? Halaman prediksi harga KGEN kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.

Mengapa Anda Harus Memilih MEXC?

MEXC adalah salah satu bursa kripto terkemuka di dunia yang dipercaya oleh jutaan pengguna di seluruh dunia. MEXC adalah jalan termudah menuju kripto, baik bagi pemula maupun profesional.

Lebih dari 4,000 pasangan trading pada pasar Spot dan Futures
Listing token tercepat di antara berbagai CEX
Likuiditas #1 di industri
Biaya terendah dengan dukungan layanan pelanggan 24/7
Transparansi cadangan token 100%+ untuk dana pengguna
Hambatan masuk yang sangat rendah: Beli kripto hanya dengan 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto hanya dengan 1 USDT: Jalan termudah menuju kripto!

Penafian

Data tokenomi pada halaman ini berasal dari sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin akurasinya. Harap lakukan riset menyeluruh sebelum berinvestasi.

Harap baca dan pahami Perjanjian Pengguna dan Kebijakan Privasi