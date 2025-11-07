BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live KGEN hari ini adalah 0.2544 USD. Lacak informasi harga aktual KGEN ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga KGEN dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live KGEN hari ini adalah 0.2544 USD. Lacak informasi harga aktual KGEN ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga KGEN dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang KGEN

Info Harga KGEN

Penjelasan KGEN

Whitepaper KGEN

Situs Web Resmi KGEN

Tokenomi KGEN

Prakiraan Harga KGEN

Riwayat KGEN

Panduan Membeli KGEN

Konverter KGEN ke Mata Uang Fiat

Spot KGEN

Futures USDT-M KGEN

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo KGEN

Harga KGEN(KGEN)

Harga Live 1 KGEN ke USD:

$0.2544
$0.2544$0.2544
-1.05%1D
USD
Grafik Harga Live KGEN (KGEN)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:36:47 (UTC+8)

Informasi Harga KGEN (KGEN) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.2455
$ 0.2455$ 0.2455
Low 24 Jam
$ 0.2872
$ 0.2872$ 0.2872
High 24 Jam

$ 0.2455
$ 0.2455$ 0.2455

$ 0.2872
$ 0.2872$ 0.2872

--
----

--
----

-0.63%

-1.05%

+5.29%

+5.29%

Harga aktual KGEN (KGEN) adalah $ 0.2544. Selama 24 jam terakhir, KGEN diperdagangkan antara low $ 0.2455 dan high $ 0.2872, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highKGEN adalah --, sedangkan harga all-time low aset ini adalah --.

Dalam hal kinerja jangka pendek, KGEN telah berubah sebesar -0.63% selama 1 jam terakhir, -1.05% selama 24 jam, dan +5.29% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar KGEN (KGEN)

--
----

$ 554.98K
$ 554.98K$ 554.98K

$ 254.40M
$ 254.40M$ 254.40M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

Kapitalisasi Pasar KGEN saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 554.98K. Suplai beredar KGEN adalah --, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 254.40M.

Riwayat Harga KGEN (KGEN) USD

Pantau perubahan harga KGEN untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0027-1.05%
30 Days$ -0.0184-6.75%
60 Hari$ +0.0544+27.20%
90 Hari$ +0.0544+27.20%
Perubahan Harga KGEN Hari Ini

Hari ini, KGEN tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.0027 (-1.05%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga KGEN 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.0184 (-6.75%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga KGEN 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, KGEN terlihat mengalami perubahan $ +0.0544 (+27.20%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga KGEN 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.0544 (+27.20%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari KGEN (KGEN)?

Lihat halaman Riwayat Harga KGEN sekarang.

Apa yang dimaksud dengan KGEN (KGEN)

Kratos Gamer Network (KGeN) adalah jaringan game global terdesentralisasi yang dibangun untuk memberdayakan generasi pemain berikutnya - dimulai dengan pasar berkembang di belahan bumi selatan. Pada intinya, KGeN menawarkan lapisan data terdesentralisasi bagi para gamer dan penerbit, menggunakan mesin reputasi on-chain transparan yang disebut Proof of Gamer (PoG). Teknologi ini memastikan bahwa identitas, pencapaian, dan koneksi komunitas setiap gamer tetap autentik dan terverifikasi.

KGEN tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi KGEN Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa KGEN ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang KGEN di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli KGEN dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga KGEN (USD)

Berapa nilai KGEN (KGEN) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda KGEN (KGEN) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk KGEN.

Cek prediksi harga KGEN sekarang!

Tokenomi KGEN (KGEN)

Memahami tokenomi KGEN (KGEN) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token KGEN sekarang!

Cara membeli KGEN (KGEN)

Ingin mengetahui cara membeli KGEN? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli KGEN di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

KGEN ke Mata Uang Lokal

1 KGEN(KGEN) ke VND
6,694.536
1 KGEN(KGEN) ke AUD
A$0.391776
1 KGEN(KGEN) ke GBP
0.193344
1 KGEN(KGEN) ke EUR
0.218784
1 KGEN(KGEN) ke USD
$0.2544
1 KGEN(KGEN) ke MYR
RM1.063392
1 KGEN(KGEN) ke TRY
10.733136
1 KGEN(KGEN) ke JPY
¥38.6688
1 KGEN(KGEN) ke ARS
ARS$369.228528
1 KGEN(KGEN) ke RUB
20.667456
1 KGEN(KGEN) ke INR
22.557648
1 KGEN(KGEN) ke IDR
Rp4,239.998304
1 KGEN(KGEN) ke PHP
15.014688
1 KGEN(KGEN) ke EGP
￡E.12.03312
1 KGEN(KGEN) ke BRL
R$1.36104
1 KGEN(KGEN) ke CAD
C$0.358704
1 KGEN(KGEN) ke BDT
31.039344
1 KGEN(KGEN) ke NGN
366.040896
1 KGEN(KGEN) ke COP
$974.710704
1 KGEN(KGEN) ke ZAR
R.4.418928
1 KGEN(KGEN) ke UAH
10.700064
1 KGEN(KGEN) ke TZS
T.Sh.625.0608
1 KGEN(KGEN) ke VES
Bs57.7488
1 KGEN(KGEN) ke CLP
$239.8992
1 KGEN(KGEN) ke PKR
Rs71.903616
1 KGEN(KGEN) ke KZT
133.822032
1 KGEN(KGEN) ke THB
฿8.24256
1 KGEN(KGEN) ke TWD
NT$7.883856
1 KGEN(KGEN) ke AED
د.إ0.933648
1 KGEN(KGEN) ke CHF
Fr0.20352
1 KGEN(KGEN) ke HKD
HK$1.976688
1 KGEN(KGEN) ke AMD
֏97.28256
1 KGEN(KGEN) ke MAD
.د.م2.36592
1 KGEN(KGEN) ke MXN
$4.724208
1 KGEN(KGEN) ke SAR
ريال0.954
1 KGEN(KGEN) ke ETB
Br39.149616
1 KGEN(KGEN) ke KES
KSh32.858304
1 KGEN(KGEN) ke JOD
د.أ0.1803696
1 KGEN(KGEN) ke PLN
0.933648
1 KGEN(KGEN) ke RON
лв1.11936
1 KGEN(KGEN) ke SEK
kr2.434608
1 KGEN(KGEN) ke BGN
лв0.429936
1 KGEN(KGEN) ke HUF
Ft85.053552
1 KGEN(KGEN) ke CZK
5.357664
1 KGEN(KGEN) ke KWD
د.ك0.0778464
1 KGEN(KGEN) ke ILS
0.831888
1 KGEN(KGEN) ke BOB
Bs1.75536
1 KGEN(KGEN) ke AZN
0.43248
1 KGEN(KGEN) ke TJS
SM2.345568
1 KGEN(KGEN) ke GEL
0.689424
1 KGEN(KGEN) ke AOA
Kz233.180496
1 KGEN(KGEN) ke BHD
.د.ب0.0956544
1 KGEN(KGEN) ke BMD
$0.2544
1 KGEN(KGEN) ke DKK
kr1.643424
1 KGEN(KGEN) ke HNL
L6.700896
1 KGEN(KGEN) ke MUR
11.7024
1 KGEN(KGEN) ke NAD
$4.418928
1 KGEN(KGEN) ke NOK
kr2.592336
1 KGEN(KGEN) ke NZD
$0.450288
1 KGEN(KGEN) ke PAB
B/.0.2544
1 KGEN(KGEN) ke PGK
K1.06848
1 KGEN(KGEN) ke QAR
ر.ق0.926016
1 KGEN(KGEN) ke RSD
дин.25.813968
1 KGEN(KGEN) ke UZS
soʻm3,065.059536
1 KGEN(KGEN) ke ALL
L21.33144
1 KGEN(KGEN) ke ANG
ƒ0.455376
1 KGEN(KGEN) ke AWG
ƒ0.45792
1 KGEN(KGEN) ke BBD
$0.5088
1 KGEN(KGEN) ke BAM
KM0.429936
1 KGEN(KGEN) ke BIF
Fr750.2256
1 KGEN(KGEN) ke BND
$0.33072
1 KGEN(KGEN) ke BSD
$0.2544
1 KGEN(KGEN) ke JMD
$40.79304
1 KGEN(KGEN) ke KHR
1,021.685664
1 KGEN(KGEN) ke KMF
Fr106.848
1 KGEN(KGEN) ke LAK
5,530.434672
1 KGEN(KGEN) ke LKR
රු77.558928
1 KGEN(KGEN) ke MDL
L4.3248
1 KGEN(KGEN) ke MGA
Ar1,145.9448
1 KGEN(KGEN) ke MOP
P2.0352
1 KGEN(KGEN) ke MVR
3.91776
1 KGEN(KGEN) ke MWK
MK441.666384
1 KGEN(KGEN) ke MZN
MT16.26888
1 KGEN(KGEN) ke NPR
रु36.04848
1 KGEN(KGEN) ke PYG
1,804.2048
1 KGEN(KGEN) ke RWF
Fr369.1344
1 KGEN(KGEN) ke SBD
$2.093712
1 KGEN(KGEN) ke SCR
3.82872
1 KGEN(KGEN) ke SRD
$9.7944
1 KGEN(KGEN) ke SVC
$2.223456
1 KGEN(KGEN) ke SZL
L4.416384
1 KGEN(KGEN) ke TMT
m0.8904
1 KGEN(KGEN) ke TND
د.ت0.7527696
1 KGEN(KGEN) ke TTD
$1.722288
1 KGEN(KGEN) ke UGX
Sh889.3824
1 KGEN(KGEN) ke XAF
Fr144.2448
1 KGEN(KGEN) ke XCD
$0.68688
1 KGEN(KGEN) ke XOF
Fr144.2448
1 KGEN(KGEN) ke XPF
Fr26.2032
1 KGEN(KGEN) ke BWP
P3.42168
1 KGEN(KGEN) ke BZD
$0.511344
1 KGEN(KGEN) ke CVE
$24.381696
1 KGEN(KGEN) ke DJF
Fr45.0288
1 KGEN(KGEN) ke DOP
$16.360464
1 KGEN(KGEN) ke DZD
د.ج33.214464
1 KGEN(KGEN) ke FJD
$0.580032
1 KGEN(KGEN) ke GNF
Fr2,212.008
1 KGEN(KGEN) ke GTQ
Q1.948704
1 KGEN(KGEN) ke GYD
$53.210304
1 KGEN(KGEN) ke ISK
kr32.0544

Sumber Daya KGEN

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai KGEN, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi KGEN
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang KGEN

Berapa nilai KGEN (KGEN) hari ini?
Harga live KGEN dalam USD adalah 0.2544 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga KGEN ke USD saat ini?
Harga KGEN ke USD saat ini adalah $ 0.2544. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar KGEN?
Kapitalisasi pasar KGEN adalah -- USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar KGEN?
Suplai beredar KGEN adalah -- USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) KGEN?
KGEN mencapai harga ATH sebesar -- USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) KGEN?
KGEN mencapai harga ATL -- USD.
Berapa volume perdagangan KGEN?
Volume perdagangan 24 jam live KGEN adalah $ 554.98K USD.
Akankah harga KGEN naik lebih tinggi tahun ini?
KGEN mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga KGEN untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:36:47 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting KGEN (KGEN)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator KGEN ke USD

Jumlah

KGEN
KGEN
USD
USD

1 KGEN = 0.2544 USD

Perdagangkan KGEN

KGEN/USDT
$0.2544
$0.2544$0.2544
-0.92%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,222.40
$101,222.40$101,222.40

-0.76%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,293.92
$3,293.92$3,293.92

-0.18%

Logo Solana

Solana

SOL

$154.20
$154.20$154.20

-1.10%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0626
$1.0626$1.0626

+23.84%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,222.40
$101,222.40$101,222.40

-0.76%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,293.92
$3,293.92$3,293.92

-0.18%

Logo Solana

Solana

SOL

$154.20
$154.20$154.20

-1.10%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2005
$2.2005$2.2005

-1.52%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0021
$1.0021$1.0021

-1.37%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$30.65
$30.65$30.65

+104.33%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0466
$0.0466$0.0466

-6.80%

Logo Shardeum

Shardeum

SHM

$0.0004025
$0.0004025$0.0004025

+168.33%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.011410
$0.011410$0.011410

+1,041.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.254
$4.254$4.254

+325.40%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.008036
$0.008036$0.008036

+276.56%

Logo Sweat Economy

Sweat Economy

SWEAT

$0.001821
$0.001821$0.001821

+67.37%

Logo Notevia

Notevia

NVA

$0.0000002435
$0.0000002435$0.0000002435

+62.33%