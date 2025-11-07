Apa yang dimaksud dengan KGEN (KGEN)

Kratos Gamer Network (KGeN) adalah jaringan game global terdesentralisasi yang dibangun untuk memberdayakan generasi pemain berikutnya - dimulai dengan pasar berkembang di belahan bumi selatan. Pada intinya, KGeN menawarkan lapisan data terdesentralisasi bagi para gamer dan penerbit, menggunakan mesin reputasi on-chain transparan yang disebut Proof of Gamer (PoG). Teknologi ini memastikan bahwa identitas, pencapaian, dan koneksi komunitas setiap gamer tetap autentik dan terverifikasi.

Tokenomi KGEN (KGEN)

Memahami tokenomi KGEN (KGEN) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token KGEN sekarang!

Sumber Daya KGEN

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai KGEN, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang KGEN Berapa nilai KGEN (KGEN) hari ini? Harga live KGEN dalam USD adalah 0.2544 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga KGEN ke USD saat ini? $ 0.2544 . Cobalah Harga KGEN ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar KGEN? Kapitalisasi pasar KGEN adalah -- USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar KGEN? Suplai beredar KGEN adalah -- USD . Berapa harga all‑time high (ATH) KGEN? KGEN mencapai harga ATH sebesar -- USD . Berapa harga all‑time low (ATL) KGEN? KGEN mencapai harga ATL -- USD . Berapa volume perdagangan KGEN? Volume perdagangan 24 jam live KGEN adalah $ 554.98K USD . Akankah harga KGEN naik lebih tinggi tahun ini? KGEN mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga KGEN untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting KGEN (KGEN)

