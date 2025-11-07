BursaDEX+
Harga live Kaizen Finance hari ini adalah 0.000432 USD. Lacak informasi harga aktual KZEN ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga KZEN dengan mudah di MEXC sekarang.

Logo Kaizen Finance

Harga Kaizen Finance(KZEN)

Harga Live 1 KZEN ke USD:

$0.000432
$0.000432$0.000432
+0.13%1D
USD
Grafik Harga Live Kaizen Finance (KZEN)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:37:51 (UTC+8)

Informasi Harga Kaizen Finance (KZEN) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.0004304
$ 0.0004304$ 0.0004304
Low 24 Jam
$ 0.0004354
$ 0.0004354$ 0.0004354
High 24 Jam

$ 0.0004304
$ 0.0004304$ 0.0004304

$ 0.0004354
$ 0.0004354$ 0.0004354

$ 0.2235280266015622
$ 0.2235280266015622$ 0.2235280266015622

$ 0.000427733957488177
$ 0.000427733957488177$ 0.000427733957488177

+0.13%

+0.13%

-1.85%

-1.85%

Harga aktual Kaizen Finance (KZEN) adalah $ 0.000432. Selama 24 jam terakhir, KZEN diperdagangkan antara low $ 0.0004304 dan high $ 0.0004354, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highKZEN adalah $ 0.2235280266015622, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.000427733957488177.

Dalam hal kinerja jangka pendek, KZEN telah berubah sebesar +0.13% selama 1 jam terakhir, +0.13% selama 24 jam, dan -1.85% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Kaizen Finance (KZEN)

No.2873

$ 185.22K
$ 185.22K$ 185.22K

$ 22.68K
$ 22.68K$ 22.68K

$ 432.00K
$ 432.00K$ 432.00K

428.76M
428.76M 428.76M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

Kapitalisasi Pasar Kaizen Finance saat ini adalah $ 185.22K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 22.68K. Suplai beredar KZEN adalah 428.76M, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 432.00K.

Riwayat Harga Kaizen Finance (KZEN) USD

Pantau perubahan harga Kaizen Finance untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.000000561+0.13%
30 Days$ -0.0000231-5.08%
60 Hari$ -0.000046-9.63%
90 Hari$ -0.000071-14.12%
Perubahan Harga Kaizen Finance Hari Ini

Hari ini, KZEN tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.000000561 (+0.13%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Kaizen Finance 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.0000231 (-5.08%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Kaizen Finance 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, KZEN terlihat mengalami perubahan $ -0.000046 (-9.63%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Kaizen Finance 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.000071 (-14.12%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Kaizen Finance (KZEN)?

Lihat halaman Riwayat Harga Kaizen Finance sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Kaizen Finance (KZEN)

Kaizen Finance adalah platform manajemen siklus hidup token untuk pembuatan dan pengelolaan token, mendorong peluncuran proyek yang adil dan memungkinkan komunitas Kaizen.Finance untuk berinvestasi dalam proyek-proyek terbaik. Ini memberi proyek apa pun solusi tanpa kode untuk mengelola token dari titik nol dan langsung ke bulan!

Kaizen Finance tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Kaizen Finance Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa KZEN ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Kaizen Finance di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Kaizen Finance dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Kaizen Finance (USD)

Berapa nilai Kaizen Finance (KZEN) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Kaizen Finance (KZEN) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Kaizen Finance.

Cek prediksi harga Kaizen Finance sekarang!

Tokenomi Kaizen Finance (KZEN)

Memahami tokenomi Kaizen Finance (KZEN) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token KZEN sekarang!

Cara membeli Kaizen Finance (KZEN)

Ingin mengetahui cara membeli Kaizen Finance? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Kaizen Finance di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

KZEN ke Mata Uang Lokal

1 Kaizen Finance(KZEN) ke VND
11.36808
1 Kaizen Finance(KZEN) ke AUD
A$0.00066528
1 Kaizen Finance(KZEN) ke GBP
0.00032832
1 Kaizen Finance(KZEN) ke EUR
0.00037152
1 Kaizen Finance(KZEN) ke USD
$0.000432
1 Kaizen Finance(KZEN) ke MYR
RM0.00180576
1 Kaizen Finance(KZEN) ke TRY
0.01822608
1 Kaizen Finance(KZEN) ke JPY
¥0.065664
1 Kaizen Finance(KZEN) ke ARS
ARS$0.62699184
1 Kaizen Finance(KZEN) ke RUB
0.03509568
1 Kaizen Finance(KZEN) ke INR
0.03830544
1 Kaizen Finance(KZEN) ke IDR
Rp7.19999712
1 Kaizen Finance(KZEN) ke PHP
0.02549664
1 Kaizen Finance(KZEN) ke EGP
￡E.0.0204336
1 Kaizen Finance(KZEN) ke BRL
R$0.0023112
1 Kaizen Finance(KZEN) ke CAD
C$0.00060912
1 Kaizen Finance(KZEN) ke BDT
0.05270832
1 Kaizen Finance(KZEN) ke NGN
0.62157888
1 Kaizen Finance(KZEN) ke COP
$1.65516912
1 Kaizen Finance(KZEN) ke ZAR
R.0.00750384
1 Kaizen Finance(KZEN) ke UAH
0.01816992
1 Kaizen Finance(KZEN) ke TZS
T.Sh.1.061424
1 Kaizen Finance(KZEN) ke VES
Bs0.098064
1 Kaizen Finance(KZEN) ke CLP
$0.407376
1 Kaizen Finance(KZEN) ke PKR
Rs0.12210048
1 Kaizen Finance(KZEN) ke KZT
0.22724496
1 Kaizen Finance(KZEN) ke THB
฿0.0139968
1 Kaizen Finance(KZEN) ke TWD
NT$0.01338768
1 Kaizen Finance(KZEN) ke AED
د.إ0.00158544
1 Kaizen Finance(KZEN) ke CHF
Fr0.0003456
1 Kaizen Finance(KZEN) ke HKD
HK$0.00335664
1 Kaizen Finance(KZEN) ke AMD
֏0.1651968
1 Kaizen Finance(KZEN) ke MAD
.د.م0.0040176
1 Kaizen Finance(KZEN) ke MXN
$0.00802224
1 Kaizen Finance(KZEN) ke SAR
ريال0.00162
1 Kaizen Finance(KZEN) ke ETB
Br0.06648048
1 Kaizen Finance(KZEN) ke KES
KSh0.05579712
1 Kaizen Finance(KZEN) ke JOD
د.أ0.000306288
1 Kaizen Finance(KZEN) ke PLN
0.00158544
1 Kaizen Finance(KZEN) ke RON
лв0.0019008
1 Kaizen Finance(KZEN) ke SEK
kr0.00413424
1 Kaizen Finance(KZEN) ke BGN
лв0.00073008
1 Kaizen Finance(KZEN) ke HUF
Ft0.14443056
1 Kaizen Finance(KZEN) ke CZK
0.00909792
1 Kaizen Finance(KZEN) ke KWD
د.ك0.000132192
1 Kaizen Finance(KZEN) ke ILS
0.00141264
1 Kaizen Finance(KZEN) ke BOB
Bs0.0029808
1 Kaizen Finance(KZEN) ke AZN
0.0007344
1 Kaizen Finance(KZEN) ke TJS
SM0.00398304
1 Kaizen Finance(KZEN) ke GEL
0.00117072
1 Kaizen Finance(KZEN) ke AOA
Kz0.39596688
1 Kaizen Finance(KZEN) ke BHD
.د.ب0.000162432
1 Kaizen Finance(KZEN) ke BMD
$0.000432
1 Kaizen Finance(KZEN) ke DKK
kr0.00279072
1 Kaizen Finance(KZEN) ke HNL
L0.01137888
1 Kaizen Finance(KZEN) ke MUR
0.019872
1 Kaizen Finance(KZEN) ke NAD
$0.00750384
1 Kaizen Finance(KZEN) ke NOK
kr0.00440208
1 Kaizen Finance(KZEN) ke NZD
$0.00076464
1 Kaizen Finance(KZEN) ke PAB
B/.0.000432
1 Kaizen Finance(KZEN) ke PGK
K0.0018144
1 Kaizen Finance(KZEN) ke QAR
ر.ق0.00157248
1 Kaizen Finance(KZEN) ke RSD
дин.0.04383504
1 Kaizen Finance(KZEN) ke UZS
soʻm5.20481808
1 Kaizen Finance(KZEN) ke ALL
L0.0362232
1 Kaizen Finance(KZEN) ke ANG
ƒ0.00077328
1 Kaizen Finance(KZEN) ke AWG
ƒ0.0007776
1 Kaizen Finance(KZEN) ke BBD
$0.000864
1 Kaizen Finance(KZEN) ke BAM
KM0.00073008
1 Kaizen Finance(KZEN) ke BIF
Fr1.273968
1 Kaizen Finance(KZEN) ke BND
$0.0005616
1 Kaizen Finance(KZEN) ke BSD
$0.000432
1 Kaizen Finance(KZEN) ke JMD
$0.0692712
1 Kaizen Finance(KZEN) ke KHR
1.73493792
1 Kaizen Finance(KZEN) ke KMF
Fr0.18144
1 Kaizen Finance(KZEN) ke LAK
9.39130416
1 Kaizen Finance(KZEN) ke LKR
රු0.13170384
1 Kaizen Finance(KZEN) ke MDL
L0.007344
1 Kaizen Finance(KZEN) ke MGA
Ar1.945944
1 Kaizen Finance(KZEN) ke MOP
P0.003456
1 Kaizen Finance(KZEN) ke MVR
0.0066528
1 Kaizen Finance(KZEN) ke MWK
MK0.74999952
1 Kaizen Finance(KZEN) ke MZN
MT0.0276264
1 Kaizen Finance(KZEN) ke NPR
रु0.0612144
1 Kaizen Finance(KZEN) ke PYG
3.063744
1 Kaizen Finance(KZEN) ke RWF
Fr0.626832
1 Kaizen Finance(KZEN) ke SBD
$0.00355536
1 Kaizen Finance(KZEN) ke SCR
0.0065016
1 Kaizen Finance(KZEN) ke SRD
$0.016632
1 Kaizen Finance(KZEN) ke SVC
$0.00377568
1 Kaizen Finance(KZEN) ke SZL
L0.00749952
1 Kaizen Finance(KZEN) ke TMT
m0.001512
1 Kaizen Finance(KZEN) ke TND
د.ت0.001278288
1 Kaizen Finance(KZEN) ke TTD
$0.00292464
1 Kaizen Finance(KZEN) ke UGX
Sh1.510272
1 Kaizen Finance(KZEN) ke XAF
Fr0.244944
1 Kaizen Finance(KZEN) ke XCD
$0.0011664
1 Kaizen Finance(KZEN) ke XOF
Fr0.244944
1 Kaizen Finance(KZEN) ke XPF
Fr0.044496
1 Kaizen Finance(KZEN) ke BWP
P0.0058104
1 Kaizen Finance(KZEN) ke BZD
$0.00086832
1 Kaizen Finance(KZEN) ke CVE
$0.04140288
1 Kaizen Finance(KZEN) ke DJF
Fr0.076464
1 Kaizen Finance(KZEN) ke DOP
$0.02778192
1 Kaizen Finance(KZEN) ke DZD
د.ج0.05640192
1 Kaizen Finance(KZEN) ke FJD
$0.00098496
1 Kaizen Finance(KZEN) ke GNF
Fr3.75624
1 Kaizen Finance(KZEN) ke GTQ
Q0.00330912
1 Kaizen Finance(KZEN) ke GYD
$0.09035712
1 Kaizen Finance(KZEN) ke ISK
kr0.054432

Sumber Daya Kaizen Finance

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Kaizen Finance, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Kaizen Finance
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Kaizen Finance

Berapa nilai Kaizen Finance (KZEN) hari ini?
Harga live KZEN dalam USD adalah 0.000432 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga KZEN ke USD saat ini?
Harga KZEN ke USD saat ini adalah $ 0.000432. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Kaizen Finance?
Kapitalisasi pasar KZEN adalah $ 185.22K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar KZEN?
Suplai beredar KZEN adalah 428.76M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) KZEN?
KZEN mencapai harga ATH sebesar 0.2235280266015622 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) KZEN?
KZEN mencapai harga ATL 0.000427733957488177 USD.
Berapa volume perdagangan KZEN?
Volume perdagangan 24 jam live KZEN adalah $ 22.68K USD.
Akankah harga KZEN naik lebih tinggi tahun ini?
KZEN mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga KZEN untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

