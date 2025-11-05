BursaDEX+
Harga live LAB hari ini adalah 0.16443 USD. Lacak informasi harga aktual LAB ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga LAB dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga LAB(LAB)

Harga Live 1 LAB ke USD:

$0.16443
$0.16443$0.16443
+16.34%1D
USD
Grafik Harga Live LAB (LAB)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-05 12:35:04 (UTC+8)

Informasi Harga LAB (LAB) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.134
$ 0.134$ 0.134
Low 24 Jam
$ 0.17557
$ 0.17557$ 0.17557
High 24 Jam

$ 0.134
$ 0.134$ 0.134

$ 0.17557
$ 0.17557$ 0.17557

$ 0.4576745217077037
$ 0.4576745217077037$ 0.4576745217077037

$ 0.07519297662311424
$ 0.07519297662311424$ 0.07519297662311424

-1.22%

+16.34%

-1.19%

-1.19%

Harga aktual LAB (LAB) adalah $ 0.16443. Selama 24 jam terakhir, LAB diperdagangkan antara low $ 0.134 dan high $ 0.17557, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highLAB adalah $ 0.4576745217077037, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.07519297662311424.

Dalam hal kinerja jangka pendek, LAB telah berubah sebesar -1.22% selama 1 jam terakhir, +16.34% selama 24 jam, dan -1.19% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar LAB (LAB)

No.540

$ 37.88M
$ 37.88M$ 37.88M

$ 1.29M
$ 1.29M$ 1.29M

$ 164.43M
$ 164.43M$ 164.43M

230.40M
230.40M 230.40M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

23.04%

BSC

Kapitalisasi Pasar LAB saat ini adalah $ 37.88M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 1.29M. Suplai beredar LAB adalah 230.40M, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 164.43M.

Riwayat Harga LAB (LAB) USD

Pantau perubahan harga LAB untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0230943+16.34%
30 Days$ +0.15443+1,544.30%
60 Hari$ +0.15443+1,544.30%
90 Hari$ +0.15443+1,544.30%
Perubahan Harga LAB Hari Ini

Hari ini, LAB tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0230943 (+16.34%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga LAB 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ +0.15443 (+1,544.30%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga LAB 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, LAB terlihat mengalami perubahan $ +0.15443 (+1,544.30%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga LAB 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.15443 (+1,544.30%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari LAB (LAB)?

Lihat halaman Riwayat Harga LAB sekarang.

Apa yang dimaksud dengan LAB (LAB)

LAB adalah infrastruktur perdagangan multi-rantai yang memungkinkan siapa saja memperdagangkan, menyebarkan, dan menganalisis token dengan kecepatan, ketepatan, dan kendali yang tak tertandingi.

LAB tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi LAB Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa LAB ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang LAB di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli LAB dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga LAB (USD)

Berapa nilai LAB (LAB) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda LAB (LAB) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk LAB.

Cek prediksi harga LAB sekarang!

Tokenomi LAB (LAB)

Memahami tokenomi LAB (LAB) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token LAB sekarang!

Cara membeli LAB (LAB)

Ingin mengetahui cara membeli LAB? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli LAB di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

LAB ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya LAB

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai LAB, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi LAB
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang LAB

Berapa nilai LAB (LAB) hari ini?
Harga live LAB dalam USD adalah 0.16443 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga LAB ke USD saat ini?
Harga LAB ke USD saat ini adalah $ 0.16443. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar LAB?
Kapitalisasi pasar LAB adalah $ 37.88M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar LAB?
Suplai beredar LAB adalah 230.40M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) LAB?
LAB mencapai harga ATH sebesar 0.4576745217077037 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) LAB?
LAB mencapai harga ATL 0.07519297662311424 USD.
Berapa volume perdagangan LAB?
Volume perdagangan 24 jam live LAB adalah $ 1.29M USD.
Akankah harga LAB naik lebih tinggi tahun ini?
LAB mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga LAB untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-05 12:35:04 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

