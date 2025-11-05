Apa yang dimaksud dengan LAB (LAB)

LAB adalah infrastruktur perdagangan multi-rantai yang memungkinkan siapa saja memperdagangkan, menyebarkan, dan menganalisis token dengan kecepatan, ketepatan, dan kendali yang tak tertandingi.

LAB tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi LAB Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa LAB ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang LAB di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli LAB dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga LAB (USD)

Berapa nilai LAB (LAB) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda LAB (LAB) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk LAB.

Cek prediksi harga LAB sekarang!

Tokenomi LAB (LAB)

Memahami tokenomi LAB (LAB) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token LAB sekarang!

Cara membeli LAB (LAB)

Ingin mengetahui cara membeli LAB? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli LAB di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

LAB ke Mata Uang Lokal

Coba Konverter

Sumber Daya LAB

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai LAB, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang LAB Berapa nilai LAB (LAB) hari ini? Harga live LAB dalam USD adalah 0.16443 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga LAB ke USD saat ini? $ 0.16443 . Cobalah Harga LAB ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar LAB? Kapitalisasi pasar LAB adalah $ 37.88M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar LAB? Suplai beredar LAB adalah 230.40M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) LAB? LAB mencapai harga ATH sebesar 0.4576745217077037 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) LAB? LAB mencapai harga ATL 0.07519297662311424 USD . Berapa volume perdagangan LAB? Volume perdagangan 24 jam live LAB adalah $ 1.29M USD . Akankah harga LAB naik lebih tinggi tahun ini? LAB mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga LAB untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting LAB (LAB)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem" 11-04 15:40:43 Kabar Industri Terkini Token sektor privasi terus meningkat, DASH naik lebih dari 45% dalam 24 jam 11-04 13:21:37 Kabar Industri Terkini Dalam 24 jam terakhir, likuidasi di seluruh pasar melebihi $1,2 miliar, dengan lebih dari 320.000 trader terlikuidasi 11-04 05:28:00 Kabar Industri Terkini Minggu lalu, produk investasi aset digital mengalami arus keluar bersih sebesar $360 juta, dengan arus keluar Bitcoin mencapai $946 juta 11-04 03:53:00 Kabar Industri Terkini ETF spot Ethereum AS mencatat arus masuk bersih sebesar $14,8 juta minggu lalu, dengan volume perdagangan mencapai $10 miliar 11-03 17:18:56 Kabar Industri Terkini Data: Volume perdagangan spot DEX Oktober mencapai rekor tertinggi sepanjang masa, volume perdagangan spot CEX mencapai level tertinggi sejak Januari tahun ini

