Harga live Solayer hari ini adalah 0.2071 USD. Lacak informasi harga aktual LAYER ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga LAYER dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang LAYER

Info Harga LAYER

Penjelasan LAYER

Whitepaper LAYER

Situs Web Resmi LAYER

Tokenomi LAYER

Prakiraan Harga LAYER

Riwayat LAYER

Panduan Membeli LAYER

Konverter LAYER ke Mata Uang Fiat

Spot LAYER

Futures USDT-M LAYER

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Solayer

Harga Solayer(LAYER)

Harga Live 1 LAYER ke USD:

$0.2071
+3.34%1D
USD
Grafik Harga Live Solayer (LAYER)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:58:21 (UTC+8)

Informasi Harga Solayer (LAYER) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.1983
Low 24 Jam
$ 0.2126
High 24 Jam

$ 0.1983
$ 0.2126
$ 3.3956620412069185
$ 0.12353091468398239
+1.07%

+3.34%

-17.07%

-17.07%

Harga aktual Solayer (LAYER) adalah $ 0.2071. Selama 24 jam terakhir, LAYER diperdagangkan antara low $ 0.1983 dan high $ 0.2126, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highLAYER adalah $ 3.3956620412069185, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.12353091468398239.

Dalam hal kinerja jangka pendek, LAYER telah berubah sebesar +1.07% selama 1 jam terakhir, +3.34% selama 24 jam, dan -17.07% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Solayer (LAYER)

No.388

$ 64.72M
$ 463.47K
$ 207.10M
312.51M
999,999,520.9872979
0.01%

SOL

Kapitalisasi Pasar Solayer saat ini adalah $ 64.72M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 463.47K. Suplai beredar LAYER adalah 312.51M, dan total suplainya sebesar 999999520.9872979. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 207.10M.

Riwayat Harga Solayer (LAYER) USD

Pantau perubahan harga Solayer untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.006694+3.34%
30 Days$ -0.1908-47.96%
60 Hari$ -0.3124-60.14%
90 Hari$ -0.4286-67.43%
Perubahan Harga Solayer Hari Ini

Hari ini, LAYER tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.006694 (+3.34%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Solayer 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.1908 (-47.96%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Solayer 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, LAYER terlihat mengalami perubahan $ -0.3124 (-60.14%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Solayer 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.4286 (-67.43%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Solayer (LAYER)?

Lihat halaman Riwayat Harga Solayer sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Solayer (LAYER)

Solayer has built the largest Solana restaking platform to scale network throughput. Solayer is building a hardware-accelerated network to horizontally scale a single execution SVM machine into multi-executor clusters, connected via InfiniBand's RDMA technology for ultra-low-latency, high-speed communication. Solayer Network has shared security with Solana, leveraging restaked SOL.

Solayer tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Solayer Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa LAYER ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Solayer di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Solayer dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Solayer (USD)

Berapa nilai Solayer (LAYER) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Solayer (LAYER) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Solayer.

Cek prediksi harga Solayer sekarang!

Tokenomi Solayer (LAYER)

Memahami tokenomi Solayer (LAYER) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token LAYER sekarang!

Cara membeli Solayer (LAYER)

Ingin mengetahui cara membeli Solayer? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Solayer di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

LAYER ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya Solayer

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Solayer, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Solayer
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Solayer

Berapa nilai Solayer (LAYER) hari ini?
Harga live LAYER dalam USD adalah 0.2071 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga LAYER ke USD saat ini?
Harga LAYER ke USD saat ini adalah $ 0.2071. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Solayer?
Kapitalisasi pasar LAYER adalah $ 64.72M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar LAYER?
Suplai beredar LAYER adalah 312.51M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) LAYER?
LAYER mencapai harga ATH sebesar 3.3956620412069185 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) LAYER?
LAYER mencapai harga ATL 0.12353091468398239 USD.
Berapa volume perdagangan LAYER?
Volume perdagangan 24 jam live LAYER adalah $ 463.47K USD.
Akankah harga LAYER naik lebih tinggi tahun ini?
LAYER mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga LAYER untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Solayer (LAYER)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

