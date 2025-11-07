Apa yang dimaksud dengan Solayer (LAYER)

Solayer has built the largest Solana restaking platform to scale network throughput. Solayer is building a hardware-accelerated network to horizontally scale a single execution SVM machine into multi-executor clusters, connected via InfiniBand's RDMA technology for ultra-low-latency, high-speed communication. Solayer Network has shared security with Solana, leveraging restaked SOL. Solayer has built the largest Solana restaking platform to scale network throughput. Solayer is building a hardware-accelerated network to horizontally scale a single execution SVM machine into multi-executor clusters, connected via InfiniBand's RDMA technology for ultra-low-latency, high-speed communication. Solayer Network has shared security with Solana, leveraging restaked SOL.

Tokenomi Solayer (LAYER)

Memahami tokenomi Solayer (LAYER) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token LAYER sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Solayer Berapa nilai Solayer (LAYER) hari ini? Harga live LAYER dalam USD adalah 0.2071 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga LAYER ke USD saat ini? $ 0.2071 . Cobalah Harga LAYER ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Solayer? Kapitalisasi pasar LAYER adalah $ 64.72M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar LAYER? Suplai beredar LAYER adalah 312.51M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) LAYER? LAYER mencapai harga ATH sebesar 3.3956620412069185 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) LAYER? LAYER mencapai harga ATL 0.12353091468398239 USD . Berapa volume perdagangan LAYER? Volume perdagangan 24 jam live LAYER adalah $ 463.47K USD . Akankah harga LAYER naik lebih tinggi tahun ini? LAYER mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga LAYER untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting Solayer (LAYER)

