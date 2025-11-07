BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Love Bit hari ini adalah 0.000000409 USD. Lacak informasi harga aktual LB ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga LB dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Love Bit hari ini adalah 0.000000409 USD. Lacak informasi harga aktual LB ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga LB dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang LB

Info Harga LB

Penjelasan LB

Situs Web Resmi LB

Tokenomi LB

Prakiraan Harga LB

Riwayat LB

Panduan Membeli LB

Konverter LB ke Mata Uang Fiat

Spot LB

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Love Bit

Harga Love Bit(LB)

Harga Live 1 LB ke USD:

$0.000000409
$0.000000409$0.000000409
0.00%1D
USD
Grafik Harga Live Love Bit (LB)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:58:28 (UTC+8)

Informasi Harga Love Bit (LB) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.000000409
$ 0.000000409$ 0.000000409
Low 24 Jam
$ 0.000000416
$ 0.000000416$ 0.000000416
High 24 Jam

$ 0.000000409
$ 0.000000409$ 0.000000409

$ 0.000000416
$ 0.000000416$ 0.000000416

$ 0.000025455968072916
$ 0.000025455968072916$ 0.000025455968072916

$ 0.000000215404472948
$ 0.000000215404472948$ 0.000000215404472948

0.00%

0.00%

-4.44%

-4.44%

Harga aktual Love Bit (LB) adalah $ 0.000000409. Selama 24 jam terakhir, LB diperdagangkan antara low $ 0.000000409 dan high $ 0.000000416, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highLB adalah $ 0.000025455968072916, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.000000215404472948.

Dalam hal kinerja jangka pendek, LB telah berubah sebesar 0.00% selama 1 jam terakhir, 0.00% selama 24 jam, dan -4.44% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Love Bit (LB)

No.4815

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 32.17K
$ 32.17K$ 32.17K

$ 85.89M
$ 85.89M$ 85.89M

0.00
0.00 0.00

210,000,000,000,000
210,000,000,000,000 210,000,000,000,000

210,000,000,000,000
210,000,000,000,000 210,000,000,000,000

0.00%

BSC

Kapitalisasi Pasar Love Bit saat ini adalah $ 0.00, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 32.17K. Suplai beredar LB adalah 0.00, dan total suplainya sebesar 210000000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 85.89M.

Riwayat Harga Love Bit (LB) USD

Pantau perubahan harga Love Bit untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 00.00%
30 Days$ +0.000000175+74.78%
60 Hari$ -0.000000089-17.88%
90 Hari$ -0.000000748-64.65%
Perubahan Harga Love Bit Hari Ini

Hari ini, LB tercatat mengalami perubahan sebesar $ 0 (0.00%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Love Bit 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ +0.000000175 (+74.78%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Love Bit 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, LB terlihat mengalami perubahan $ -0.000000089 (-17.88%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Love Bit 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.000000748 (-64.65%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Love Bit (LB)?

Lihat halaman Riwayat Harga Love Bit sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Love Bit (LB)

LoveBit is a memecoin designed to activate the Blockchain Ecosystem and ESG (Environment,Social,Governance).

Love Bit tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Love Bit Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa LB ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Love Bit di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Love Bit dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Love Bit (USD)

Berapa nilai Love Bit (LB) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Love Bit (LB) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Love Bit.

Cek prediksi harga Love Bit sekarang!

Tokenomi Love Bit (LB)

Memahami tokenomi Love Bit (LB) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token LB sekarang!

Cara membeli Love Bit (LB)

Ingin mengetahui cara membeli Love Bit? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Love Bit di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

LB ke Mata Uang Lokal

1 Love Bit(LB) ke VND
0.010762835
1 Love Bit(LB) ke AUD
A$0.00000062986
1 Love Bit(LB) ke GBP
0.00000031084
1 Love Bit(LB) ke EUR
0.00000035174
1 Love Bit(LB) ke USD
$0.000000409
1 Love Bit(LB) ke MYR
RM0.00000170962
1 Love Bit(LB) ke TRY
0.0000172189
1 Love Bit(LB) ke JPY
¥0.000062577
1 Love Bit(LB) ke ARS
ARS$0.00059361033
1 Love Bit(LB) ke RUB
0.00003322716
1 Love Bit(LB) ke INR
0.00003626603
1 Love Bit(LB) ke IDR
Rp0.00681666394
1 Love Bit(LB) ke PHP
0.00002414327
1 Love Bit(LB) ke EGP
￡E.0.00001934161
1 Love Bit(LB) ke BRL
R$0.00000218406
1 Love Bit(LB) ke CAD
C$0.00000057669
1 Love Bit(LB) ke BDT
0.00004990209
1 Love Bit(LB) ke NGN
0.00058848556
1 Love Bit(LB) ke COP
$0.00156704669
1 Love Bit(LB) ke ZAR
R.0.00000710024
1 Love Bit(LB) ke UAH
0.00001720254
1 Love Bit(LB) ke TZS
T.Sh.0.001004913
1 Love Bit(LB) ke VES
Bs0.000091207
1 Love Bit(LB) ke CLP
$0.000385278
1 Love Bit(LB) ke PKR
Rs0.00011559976
1 Love Bit(LB) ke KZT
0.00021514627
1 Love Bit(LB) ke THB
฿0.0000132516
1 Love Bit(LB) ke TWD
NT$0.00001267491
1 Love Bit(LB) ke AED
د.إ0.00000150103
1 Love Bit(LB) ke CHF
Fr0.0000003272
1 Love Bit(LB) ke HKD
HK$0.00000317793
1 Love Bit(LB) ke AMD
֏0.0001564016
1 Love Bit(LB) ke MAD
.د.م0.00000380779
1 Love Bit(LB) ke MXN
$0.00000759513
1 Love Bit(LB) ke SAR
ريال0.00000153375
1 Love Bit(LB) ke ETB
Br0.00006277741
1 Love Bit(LB) ke KES
KSh0.00005281826
1 Love Bit(LB) ke JOD
د.أ0.000000289981
1 Love Bit(LB) ke PLN
0.00000150512
1 Love Bit(LB) ke RON
лв0.0000017996
1 Love Bit(LB) ke SEK
kr0.00000391004
1 Love Bit(LB) ke BGN
лв0.00000069121
1 Love Bit(LB) ke HUF
Ft0.00013674097
1 Love Bit(LB) ke CZK
0.00000862581
1 Love Bit(LB) ke KWD
د.ك0.000000125154
1 Love Bit(LB) ke ILS
0.00000133743
1 Love Bit(LB) ke BOB
Bs0.0000028221
1 Love Bit(LB) ke AZN
0.0000006953
1 Love Bit(LB) ke TJS
SM0.00000377098
1 Love Bit(LB) ke GEL
0.00000110839
1 Love Bit(LB) ke AOA
Kz0.0003731716
1 Love Bit(LB) ke BHD
.د.ب0.000000153784
1 Love Bit(LB) ke BMD
$0.000000409
1 Love Bit(LB) ke DKK
kr0.00000264214
1 Love Bit(LB) ke HNL
L0.00001074852
1 Love Bit(LB) ke MUR
0.000018814
1 Love Bit(LB) ke NAD
$0.00000710433
1 Love Bit(LB) ke NOK
kr0.0000041718
1 Love Bit(LB) ke NZD
$0.00000072393
1 Love Bit(LB) ke PAB
B/.0.000000409
1 Love Bit(LB) ke PGK
K0.00000174643
1 Love Bit(LB) ke QAR
ر.ق0.00000148876
1 Love Bit(LB) ke RSD
дин.0.00004151759
1 Love Bit(LB) ke UZS
soʻm0.00486904684
1 Love Bit(LB) ke ALL
L0.00003430283
1 Love Bit(LB) ke ANG
ƒ0.00000073211
1 Love Bit(LB) ke AWG
ƒ0.0000007362
1 Love Bit(LB) ke BBD
$0.000000818
1 Love Bit(LB) ke BAM
KM0.00000069121
1 Love Bit(LB) ke BIF
Fr0.001206141
1 Love Bit(LB) ke BND
$0.0000005317
1 Love Bit(LB) ke BSD
$0.000000409
1 Love Bit(LB) ke JMD
$0.00006558315
1 Love Bit(LB) ke KHR
0.00164256854
1 Love Bit(LB) ke KMF
Fr0.000174643
1 Love Bit(LB) ke LAK
0.00889130417
1 Love Bit(LB) ke LKR
රු0.00012469183
1 Love Bit(LB) ke MDL
L0.00000699799
1 Love Bit(LB) ke MGA
Ar0.0018423405
1 Love Bit(LB) ke MOP
P0.000003272
1 Love Bit(LB) ke MVR
0.0000062986
1 Love Bit(LB) ke MWK
MK0.0007088379
1 Love Bit(LB) ke MZN
MT0.00002615555
1 Love Bit(LB) ke NPR
रु0.0000579553
1 Love Bit(LB) ke PYG
0.002900628
1 Love Bit(LB) ke RWF
Fr0.000594277
1 Love Bit(LB) ke SBD
$0.00000336198
1 Love Bit(LB) ke SCR
0.00000615954
1 Love Bit(LB) ke SRD
$0.0000157465
1 Love Bit(LB) ke SVC
$0.00000357466
1 Love Bit(LB) ke SZL
L0.00000709615
1 Love Bit(LB) ke TMT
m0.0000014315
1 Love Bit(LB) ke TND
د.ت0.000001210231
1 Love Bit(LB) ke TTD
$0.00000276893
1 Love Bit(LB) ke UGX
Sh0.001429864
1 Love Bit(LB) ke XAF
Fr0.000232312
1 Love Bit(LB) ke XCD
$0.0000011043
1 Love Bit(LB) ke XOF
Fr0.000232312
1 Love Bit(LB) ke XPF
Fr0.000042127
1 Love Bit(LB) ke BWP
P0.00000550105
1 Love Bit(LB) ke BZD
$0.00000082209
1 Love Bit(LB) ke CVE
$0.00003919856
1 Love Bit(LB) ke DJF
Fr0.000072802
1 Love Bit(LB) ke DOP
$0.0000262987
1 Love Bit(LB) ke DZD
د.ج0.00005336632
1 Love Bit(LB) ke FJD
$0.00000093252
1 Love Bit(LB) ke GNF
Fr0.003556255
1 Love Bit(LB) ke GTQ
Q0.00000313294
1 Love Bit(LB) ke GYD
$0.00008554644
1 Love Bit(LB) ke ISK
kr0.000051534

Sumber Daya Love Bit

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Love Bit, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi Love Bit
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Love Bit

Berapa nilai Love Bit (LB) hari ini?
Harga live LB dalam USD adalah 0.000000409 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga LB ke USD saat ini?
Harga LB ke USD saat ini adalah $ 0.000000409. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Love Bit?
Kapitalisasi pasar LB adalah $ 0.00 USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar LB?
Suplai beredar LB adalah 0.00 USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) LB?
LB mencapai harga ATH sebesar 0.000025455968072916 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) LB?
LB mencapai harga ATL 0.000000215404472948 USD.
Berapa volume perdagangan LB?
Volume perdagangan 24 jam live LB adalah $ 32.17K USD.
Akankah harga LB naik lebih tinggi tahun ini?
LB mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga LB untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:58:28 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Love Bit (LB)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator LB ke USD

Jumlah

LB
LB
USD
USD

1 LB = 0.00000 USD

Perdagangkan LB

LB/USDT
$0.000000409
$0.000000409$0.000000409
0.00%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,091.88
$101,091.88$101,091.88

-0.89%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,326.71
$3,326.71$3,326.71

+0.81%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.55
$156.55$156.55

+0.40%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.1246
$1.1246$1.1246

+31.07%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,091.88
$101,091.88$101,091.88

-0.89%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,326.71
$3,326.71$3,326.71

+0.81%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.55
$156.55$156.55

+0.40%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2142
$2.2142$2.2142

-0.90%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0146
$1.0146$1.0146

-0.14%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$30.60
$30.60$30.60

+104.00%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1128
$0.1128$0.1128

+125.60%

Logo Shardeum

Shardeum

SHM

$0.0003996
$0.0003996$0.0003996

+166.40%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.013569
$0.013569$0.013569

+1,256.90%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.487
$4.487$4.487

+348.70%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.006495
$0.006495$0.006495

+204.35%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1128
$0.1128$0.1128

+125.60%

Logo DEGENFI

DEGENFI

DEGENFI

$0.00000000005497
$0.00000000005497$0.00000000005497

+63.21%