BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Libertum hari ini adalah 0.00945 USD. Lacak informasi harga aktual LBM ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga LBM dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Libertum hari ini adalah 0.00945 USD. Lacak informasi harga aktual LBM ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga LBM dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang LBM

Info Harga LBM

Penjelasan LBM

Whitepaper LBM

Situs Web Resmi LBM

Tokenomi LBM

Prakiraan Harga LBM

Riwayat LBM

Panduan Membeli LBM

Konverter LBM ke Mata Uang Fiat

Spot LBM

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Libertum

Harga Libertum(LBM)

Harga Live 1 LBM ke USD:

$0.00945
$0.00945$0.00945
-1.04%1D
USD
Grafik Harga Live Libertum (LBM)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:44:43 (UTC+8)

Informasi Harga Libertum (LBM) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00924
$ 0.00924$ 0.00924
Low 24 Jam
$ 0.01139
$ 0.01139$ 0.01139
High 24 Jam

$ 0.00924
$ 0.00924$ 0.00924

$ 0.01139
$ 0.01139$ 0.01139

$ 0.15980706268876774
$ 0.15980706268876774$ 0.15980706268876774

$ 0.00846933335814583
$ 0.00846933335814583$ 0.00846933335814583

+0.74%

-1.04%

-8.26%

-8.26%

Harga aktual Libertum (LBM) adalah $ 0.00945. Selama 24 jam terakhir, LBM diperdagangkan antara low $ 0.00924 dan high $ 0.01139, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highLBM adalah $ 0.15980706268876774, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00846933335814583.

Dalam hal kinerja jangka pendek, LBM telah berubah sebesar +0.74% selama 1 jam terakhir, -1.04% selama 24 jam, dan -8.26% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Libertum (LBM)

No.4339

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 130.69K
$ 130.69K$ 130.69K

$ 1.89M
$ 1.89M$ 1.89M

0.00
0.00 0.00

200,000,000
200,000,000 200,000,000

200,000,000
200,000,000 200,000,000

0.00%

BASE

Kapitalisasi Pasar Libertum saat ini adalah $ 0.00, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 130.69K. Suplai beredar LBM adalah 0.00, dan total suplainya sebesar 200000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.89M.

Riwayat Harga Libertum (LBM) USD

Pantau perubahan harga Libertum untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0000993-1.04%
30 Days$ -0.00446-32.07%
60 Hari$ -0.00465-32.98%
90 Hari$ -0.01095-53.68%
Perubahan Harga Libertum Hari Ini

Hari ini, LBM tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.0000993 (-1.04%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Libertum 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.00446 (-32.07%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Libertum 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, LBM terlihat mengalami perubahan $ -0.00465 (-32.98%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Libertum 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.01095 (-53.68%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Libertum (LBM)?

Lihat halaman Riwayat Harga Libertum sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Libertum (LBM)

Libertum offers a fully comprehensive, scalable, and licensed infrastructure tailored for real-world asset tokenization and access to new financial opportunities. Simply put Libertum has a versatile tokenization protocol and a licensed marketplace that includes buying, selling, trading, farming and borrowing of these RWAs and security tokens.

Libertum tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Libertum Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa LBM ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Libertum di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Libertum dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Libertum (USD)

Berapa nilai Libertum (LBM) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Libertum (LBM) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Libertum.

Cek prediksi harga Libertum sekarang!

Tokenomi Libertum (LBM)

Memahami tokenomi Libertum (LBM) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token LBM sekarang!

Cara membeli Libertum (LBM)

Ingin mengetahui cara membeli Libertum? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Libertum di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

LBM ke Mata Uang Lokal

1 Libertum(LBM) ke VND
248.67675
1 Libertum(LBM) ke AUD
A$0.014553
1 Libertum(LBM) ke GBP
0.007182
1 Libertum(LBM) ke EUR
0.008127
1 Libertum(LBM) ke USD
$0.00945
1 Libertum(LBM) ke MYR
RM0.039501
1 Libertum(LBM) ke TRY
0.3986955
1 Libertum(LBM) ke JPY
¥1.4364
1 Libertum(LBM) ke ARS
ARS$13.7154465
1 Libertum(LBM) ke RUB
0.767718
1 Libertum(LBM) ke INR
0.8379315
1 Libertum(LBM) ke IDR
Rp157.499937
1 Libertum(LBM) ke PHP
0.557172
1 Libertum(LBM) ke EGP
￡E.0.446985
1 Libertum(LBM) ke BRL
R$0.0505575
1 Libertum(LBM) ke CAD
C$0.0133245
1 Libertum(LBM) ke BDT
1.1529945
1 Libertum(LBM) ke NGN
13.597038
1 Libertum(LBM) ke COP
$36.2068245
1 Libertum(LBM) ke ZAR
R.0.164241
1 Libertum(LBM) ke UAH
0.397467
1 Libertum(LBM) ke TZS
T.Sh.23.21865
1 Libertum(LBM) ke VES
Bs2.14515
1 Libertum(LBM) ke CLP
$8.91135
1 Libertum(LBM) ke PKR
Rs2.670948
1 Libertum(LBM) ke KZT
4.9709835
1 Libertum(LBM) ke THB
฿0.305991
1 Libertum(LBM) ke TWD
NT$0.2928555
1 Libertum(LBM) ke AED
د.إ0.0346815
1 Libertum(LBM) ke CHF
Fr0.00756
1 Libertum(LBM) ke HKD
HK$0.0734265
1 Libertum(LBM) ke AMD
֏3.61368
1 Libertum(LBM) ke MAD
.د.م0.087885
1 Libertum(LBM) ke MXN
$0.1754865
1 Libertum(LBM) ke SAR
ريال0.0354375
1 Libertum(LBM) ke ETB
Br1.4542605
1 Libertum(LBM) ke KES
KSh1.220373
1 Libertum(LBM) ke JOD
د.أ0.00670005
1 Libertum(LBM) ke PLN
0.034776
1 Libertum(LBM) ke RON
лв0.04158
1 Libertum(LBM) ke SEK
kr0.0904365
1 Libertum(LBM) ke BGN
лв0.0159705
1 Libertum(LBM) ke HUF
Ft3.161592
1 Libertum(LBM) ke CZK
0.199206
1 Libertum(LBM) ke KWD
د.ك0.0028917
1 Libertum(LBM) ke ILS
0.0309015
1 Libertum(LBM) ke BOB
Bs0.065205
1 Libertum(LBM) ke AZN
0.016065
1 Libertum(LBM) ke TJS
SM0.087129
1 Libertum(LBM) ke GEL
0.0256095
1 Libertum(LBM) ke AOA
Kz8.6617755
1 Libertum(LBM) ke BHD
.د.ب0.0035532
1 Libertum(LBM) ke BMD
$0.00945
1 Libertum(LBM) ke DKK
kr0.0611415
1 Libertum(LBM) ke HNL
L0.248913
1 Libertum(LBM) ke MUR
0.4344165
1 Libertum(LBM) ke NAD
$0.1641465
1 Libertum(LBM) ke NOK
kr0.09639
1 Libertum(LBM) ke NZD
$0.0167265
1 Libertum(LBM) ke PAB
B/.0.00945
1 Libertum(LBM) ke PGK
K0.03969
1 Libertum(LBM) ke QAR
ر.ق0.034398
1 Libertum(LBM) ke RSD
дин.0.959742
1 Libertum(LBM) ke UZS
soʻm113.8553955
1 Libertum(LBM) ke ALL
L0.7923825
1 Libertum(LBM) ke ANG
ƒ0.0169155
1 Libertum(LBM) ke AWG
ƒ0.01701
1 Libertum(LBM) ke BBD
$0.0189
1 Libertum(LBM) ke BAM
KM0.0159705
1 Libertum(LBM) ke BIF
Fr27.86805
1 Libertum(LBM) ke BND
$0.012285
1 Libertum(LBM) ke BSD
$0.00945
1 Libertum(LBM) ke JMD
$1.5153075
1 Libertum(LBM) ke KHR
37.951767
1 Libertum(LBM) ke KMF
Fr3.969
1 Libertum(LBM) ke LAK
205.4347785
1 Libertum(LBM) ke LKR
රු2.8810215
1 Libertum(LBM) ke MDL
L0.16065
1 Libertum(LBM) ke MGA
Ar42.567525
1 Libertum(LBM) ke MOP
P0.0756
1 Libertum(LBM) ke MVR
0.14553
1 Libertum(LBM) ke MWK
MK16.4062395
1 Libertum(LBM) ke MZN
MT0.6043275
1 Libertum(LBM) ke NPR
रु1.339065
1 Libertum(LBM) ke PYG
67.0194
1 Libertum(LBM) ke RWF
Fr13.71195
1 Libertum(LBM) ke SBD
$0.0777735
1 Libertum(LBM) ke SCR
0.1363635
1 Libertum(LBM) ke SRD
$0.363825
1 Libertum(LBM) ke SVC
$0.082593
1 Libertum(LBM) ke SZL
L0.164052
1 Libertum(LBM) ke TMT
m0.033075
1 Libertum(LBM) ke TND
د.ت0.02796255
1 Libertum(LBM) ke TTD
$0.0639765
1 Libertum(LBM) ke UGX
Sh33.0372
1 Libertum(LBM) ke XAF
Fr5.3676
1 Libertum(LBM) ke XCD
$0.025515
1 Libertum(LBM) ke XOF
Fr5.3676
1 Libertum(LBM) ke XPF
Fr0.97335
1 Libertum(LBM) ke BWP
P0.1271025
1 Libertum(LBM) ke BZD
$0.0189945
1 Libertum(LBM) ke CVE
$0.905688
1 Libertum(LBM) ke DJF
Fr1.67265
1 Libertum(LBM) ke DOP
$0.6077295
1 Libertum(LBM) ke DZD
د.ج1.233981
1 Libertum(LBM) ke FJD
$0.021546
1 Libertum(LBM) ke GNF
Fr82.16775
1 Libertum(LBM) ke GTQ
Q0.072387
1 Libertum(LBM) ke GYD
$1.976562
1 Libertum(LBM) ke ISK
kr1.1907

Sumber Daya Libertum

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Libertum, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Libertum
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Libertum

Berapa nilai Libertum (LBM) hari ini?
Harga live LBM dalam USD adalah 0.00945 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga LBM ke USD saat ini?
Harga LBM ke USD saat ini adalah $ 0.00945. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Libertum?
Kapitalisasi pasar LBM adalah $ 0.00 USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar LBM?
Suplai beredar LBM adalah 0.00 USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) LBM?
LBM mencapai harga ATH sebesar 0.15980706268876774 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) LBM?
LBM mencapai harga ATL 0.00846933335814583 USD.
Berapa volume perdagangan LBM?
Volume perdagangan 24 jam live LBM adalah $ 130.69K USD.
Akankah harga LBM naik lebih tinggi tahun ini?
LBM mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga LBM untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:44:43 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Libertum (LBM)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator LBM ke USD

Jumlah

LBM
LBM
USD
USD

1 LBM = 0.00945 USD

Perdagangkan LBM

LBM/USDT
$0.00945
$0.00945$0.00945
-1.04%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,355.47
$101,355.47$101,355.47

-0.63%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,324.51
$3,324.51$3,324.51

+0.74%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.48
$156.48$156.48

+0.35%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0520
$1.0520$1.0520

+22.61%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,355.47
$101,355.47$101,355.47

-0.63%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,324.51
$3,324.51$3,324.51

+0.74%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.48
$156.48$156.48

+0.35%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2230
$2.2230$2.2230

-0.51%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0312
$1.0312$1.0312

+1.48%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$30.66
$30.66$30.66

+104.40%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0814
$0.0814$0.0814

+62.80%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.017400
$0.017400$0.017400

+1,640.00%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.009642
$0.009642$0.009642

+351.82%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.215
$4.215$4.215

+321.50%

Logo Filecoin

Filecoin

FIL

$2.282
$2.282$2.282

+65.48%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0814
$0.0814$0.0814

+62.80%