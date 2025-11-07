BursaDEX+
Harga live Lit Protocol hari ini adalah 0.06834 USD. Lacak informasi harga aktual LITKEY ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga LITKEY dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Lit Protocol hari ini adalah 0.06834 USD. Lacak informasi harga aktual LITKEY ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga LITKEY dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang LITKEY

Info Harga LITKEY

Penjelasan LITKEY

Whitepaper LITKEY

Situs Web Resmi LITKEY

Tokenomi LITKEY

Prakiraan Harga LITKEY

Riwayat LITKEY

Panduan Membeli LITKEY

Konverter LITKEY ke Mata Uang Fiat

Spot LITKEY

Futures USDT-M LITKEY

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Lit Protocol

Harga Lit Protocol(LITKEY)

Harga Live 1 LITKEY ke USD:

$0.06841
$0.06841$0.06841
+6.89%1D
USD
Grafik Harga Live Lit Protocol (LITKEY)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:53:36 (UTC+8)

Informasi Harga Lit Protocol (LITKEY) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.04111
$ 0.04111$ 0.04111
Low 24 Jam
$ 0.09396
$ 0.09396$ 0.09396
High 24 Jam

$ 0.04111
$ 0.04111$ 0.04111

$ 0.09396
$ 0.09396$ 0.09396

--
----

--
----

+3.06%

+6.89%

-40.11%

-40.11%

Harga aktual Lit Protocol (LITKEY) adalah $ 0.06834. Selama 24 jam terakhir, LITKEY diperdagangkan antara low $ 0.04111 dan high $ 0.09396, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highLITKEY adalah --, sedangkan harga all-time low aset ini adalah --.

Dalam hal kinerja jangka pendek, LITKEY telah berubah sebesar +3.06% selama 1 jam terakhir, +6.89% selama 24 jam, dan -40.11% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Lit Protocol (LITKEY)

--
----

$ 297.92K
$ 297.92K$ 297.92K

$ 68.34M
$ 68.34M$ 68.34M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BASE

Kapitalisasi Pasar Lit Protocol saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 297.92K. Suplai beredar LITKEY adalah --, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 68.34M.

Riwayat Harga Lit Protocol (LITKEY) USD

Pantau perubahan harga Lit Protocol untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0044096+6.89%
30 Days$ +0.01834+36.68%
60 Hari$ +0.01834+36.68%
90 Hari$ +0.01834+36.68%
Perubahan Harga Lit Protocol Hari Ini

Hari ini, LITKEY tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0044096 (+6.89%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Lit Protocol 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ +0.01834 (+36.68%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Lit Protocol 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, LITKEY terlihat mengalami perubahan $ +0.01834 (+36.68%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Lit Protocol 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.01834 (+36.68%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Lit Protocol (LITKEY)?

Lihat halaman Riwayat Harga Lit Protocol sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Lit Protocol (LITKEY)

Protokol Lit adalah jaringan manajemen kunci terdesentralisasi untuk penandatanganan dan enkripsi terprogram. Jaringan ini memungkinkan pengembang untuk menciptakan aplikasi aman dan terdesentralisasi yang mengelola aset kripto, data pribadi, dan otoritas pengguna secara mulus di seluruh platform, tanpa titik kegagalan tunggal atau otoritas terpusat.

Lit Protocol tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Lit Protocol Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa LITKEY ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Lit Protocol di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Lit Protocol dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Lit Protocol (USD)

Berapa nilai Lit Protocol (LITKEY) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Lit Protocol (LITKEY) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Lit Protocol.

Cek prediksi harga Lit Protocol sekarang!

Tokenomi Lit Protocol (LITKEY)

Memahami tokenomi Lit Protocol (LITKEY) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token LITKEY sekarang!

Cara membeli Lit Protocol (LITKEY)

Ingin mengetahui cara membeli Lit Protocol? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Lit Protocol di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

Sumber Daya Lit Protocol

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Lit Protocol, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Lit Protocol
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Lit Protocol

Berapa nilai Lit Protocol (LITKEY) hari ini?
Harga live LITKEY dalam USD adalah 0.06834 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga LITKEY ke USD saat ini?
Harga LITKEY ke USD saat ini adalah $ 0.06834. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Lit Protocol?
Kapitalisasi pasar LITKEY adalah -- USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar LITKEY?
Suplai beredar LITKEY adalah -- USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) LITKEY?
LITKEY mencapai harga ATH sebesar -- USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) LITKEY?
LITKEY mencapai harga ATL -- USD.
Berapa volume perdagangan LITKEY?
Volume perdagangan 24 jam live LITKEY adalah $ 297.92K USD.
Akankah harga LITKEY naik lebih tinggi tahun ini?
LITKEY mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga LITKEY untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:53:36 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

