Tokenomi Luckify (LUCK)

Telusuri wawasan utama tentang Luckify (LUCK), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-09 11:39:30 (UTC+8)
Tokenomi & Analisis Harga Luckify (LUCK)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk Luckify (LUCK), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.

Kap. Pasar:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Total Suplai:
$ 1000.00M
$ 1000.00M$ 1000.00M
Suplai yang Beredar:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
$ 155.40M
$ 155.40M$ 155.40M
All-Time High:
$ 0.4407
$ 0.4407$ 0.4407
All-Time Low:
$ 0.12583650528574236
$ 0.12583650528574236$ 0.12583650528574236
Harga Saat Ini:
$ 0.1554
$ 0.1554$ 0.1554

Informasi Luckify (LUCK)

Luckify mendesentralisasikan keacakan dalam permainan menggunakan mesin keacakan yang dapat diverifikasi (VRF). Token LUCK mengatur sistem, menggerakkan mesin keacakan, dan menyelaraskan insentif dalam permainan bergaya kasino, sistem loot, dan NFT. Luckify adalah infrastruktur keacakan terdesentralisasi yang mendukung permainan dan aplikasi blockchain yang terbukti adil, dirancang bagi pengguna yang menuntut transparansi, tanpa kepercayaan, dan integritas on-chain.

Situs Web Resmi:
https://www.luckify.bet
Whitepaper:
https://www.luckify.bet/lightpaper.pdf
Explorer Blok:
https://bscscan.com/token/0x5bc247A5fc7DC148b682787C58f6f764ce27581b

Tokenomi Luckify (LUCK): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi Luckify (LUCK) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token LUCK yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token LUCK yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi LUCK, jelajahi harga live token LUCK!

Cara Membeli LUCK

Tertarik untuk menambahkan Luckify (LUCK) ke portofolio Anda? MEXC mendukung berbagai metode membeli LUCK, termasuk kartu kredit, transfer bank, dan trading peer-to-peer. MEXC membuat pembelian kripto mudah dan aman, baik bagi pemula maupun profesional.

Riwayat Harga Luckify (LUCK)

Menganalisis riwayat harga LUCK membantu pengguna memahami pergerakan pasar di masa lalu, level support/resistance utama, dan pola volatilitas. Jika Anda melacak all-time high atau mengidentifikasi tren, data lampau merupakan bagian yang penting dari prediksi harga dan analisis teknis.

Prediksi Harga LUCK

Ingin mengetahui arah LUCK? Halaman prediksi harga LUCK kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.

Penafian

Data tokenomi pada halaman ini berasal dari sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin akurasinya. Harap lakukan riset menyeluruh sebelum berinvestasi.

