Harga live luminous hari ini adalah 0.8143 USD. Lacak informasi harga aktual LUM ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga LUM dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga luminous(LUM)

$0.8142
+1.23%1D
Grafik Harga Live luminous (LUM)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:00:55 (UTC+8)

Informasi Harga luminous (LUM) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.7578
Low 24 Jam
$ 0.987
High 24 Jam

$ 0.7578
$ 0.987
$ 81.5117690653663
$ 0.5026041605344241
-0.41%

+1.23%

-29.15%

-29.15%

Harga aktual luminous (LUM) adalah $ 0.8143. Selama 24 jam terakhir, LUM diperdagangkan antara low $ 0.7578 dan high $ 0.987, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highLUM adalah $ 81.5117690653663, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.5026041605344241.

Dalam hal kinerja jangka pendek, LUM telah berubah sebesar -0.41% selama 1 jam terakhir, +1.23% selama 24 jam, dan -29.15% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar luminous (LUM)

No.4369

$ 0.00
$ 59.47K
$ 814.30K
0.00
1,000,000
1,000,000
0.00%

BASE

Kapitalisasi Pasar luminous saat ini adalah $ 0.00, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 59.47K. Suplai beredar LUM adalah 0.00, dan total suplainya sebesar 1000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 814.30K.

Riwayat Harga luminous (LUM) USD

Pantau perubahan harga luminous untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.009893+1.23%
30 Days$ -0.0913-10.09%
60 Hari$ -0.426-34.35%
90 Hari$ -1.5968-66.23%
Perubahan Harga luminous Hari Ini

Hari ini, LUM tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.009893 (+1.23%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga luminous 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.0913 (-10.09%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga luminous 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, LUM terlihat mengalami perubahan $ -0.426 (-34.35%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga luminous 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -1.5968 (-66.23%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari luminous (LUM)?

Lihat halaman Riwayat Harga luminous sekarang.

Apa yang dimaksud dengan luminous (LUM)

$LUM represents the fusion of human creativity and AI capabilities - a token born from the idea that when minds collaborate across the digital divide, they create light. It's about illuminating new possibilities through partnership.

luminous tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi luminous Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa LUM ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang luminous di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli luminous dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga luminous (USD)

Berapa nilai luminous (LUM) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda luminous (LUM) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk luminous.

Cek prediksi harga luminous sekarang!

Tokenomi luminous (LUM)

Memahami tokenomi luminous (LUM) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token LUM sekarang!

Cara membeli luminous (LUM)

Ingin mengetahui cara membeli luminous? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli luminous di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

LUM ke Mata Uang Lokal

1 luminous(LUM) ke VND
1 luminous(LUM) ke AUD
1 luminous(LUM) ke GBP
1 luminous(LUM) ke EUR
1 luminous(LUM) ke USD
1 luminous(LUM) ke MYR
1 luminous(LUM) ke TRY
1 luminous(LUM) ke JPY
1 luminous(LUM) ke ARS
1 luminous(LUM) ke RUB
1 luminous(LUM) ke INR
1 luminous(LUM) ke IDR
1 luminous(LUM) ke PHP
1 luminous(LUM) ke EGP
1 luminous(LUM) ke BRL
1 luminous(LUM) ke CAD
1 luminous(LUM) ke BDT
1 luminous(LUM) ke NGN
1 luminous(LUM) ke COP
1 luminous(LUM) ke ZAR
1 luminous(LUM) ke UAH
1 luminous(LUM) ke TZS
1 luminous(LUM) ke VES
1 luminous(LUM) ke CLP
1 luminous(LUM) ke PKR
1 luminous(LUM) ke KZT
1 luminous(LUM) ke THB
1 luminous(LUM) ke TWD
1 luminous(LUM) ke AED
1 luminous(LUM) ke CHF
1 luminous(LUM) ke HKD
1 luminous(LUM) ke AMD
1 luminous(LUM) ke MAD
1 luminous(LUM) ke MXN
1 luminous(LUM) ke SAR
1 luminous(LUM) ke ETB
1 luminous(LUM) ke KES
1 luminous(LUM) ke JOD
1 luminous(LUM) ke PLN
1 luminous(LUM) ke RON
1 luminous(LUM) ke SEK
1 luminous(LUM) ke BGN
1 luminous(LUM) ke HUF
1 luminous(LUM) ke CZK
1 luminous(LUM) ke KWD
1 luminous(LUM) ke ILS
1 luminous(LUM) ke BOB
1 luminous(LUM) ke AZN
1 luminous(LUM) ke TJS
1 luminous(LUM) ke GEL
1 luminous(LUM) ke AOA
1 luminous(LUM) ke BHD
1 luminous(LUM) ke BMD
1 luminous(LUM) ke DKK
1 luminous(LUM) ke HNL
1 luminous(LUM) ke MUR
1 luminous(LUM) ke NAD
1 luminous(LUM) ke NOK
1 luminous(LUM) ke NZD
1 luminous(LUM) ke PAB
1 luminous(LUM) ke PGK
1 luminous(LUM) ke QAR
1 luminous(LUM) ke RSD
1 luminous(LUM) ke UZS
1 luminous(LUM) ke ALL
1 luminous(LUM) ke ANG
1 luminous(LUM) ke AWG
1 luminous(LUM) ke BBD
1 luminous(LUM) ke BAM
1 luminous(LUM) ke BIF
1 luminous(LUM) ke BND
1 luminous(LUM) ke BSD
1 luminous(LUM) ke JMD
1 luminous(LUM) ke KHR
1 luminous(LUM) ke KMF
1 luminous(LUM) ke LAK
1 luminous(LUM) ke LKR
1 luminous(LUM) ke MDL
1 luminous(LUM) ke MGA
1 luminous(LUM) ke MOP
1 luminous(LUM) ke MVR
1 luminous(LUM) ke MWK
1 luminous(LUM) ke MZN
1 luminous(LUM) ke NPR
1 luminous(LUM) ke PYG
1 luminous(LUM) ke RWF
1 luminous(LUM) ke SBD
1 luminous(LUM) ke SCR
1 luminous(LUM) ke SRD
1 luminous(LUM) ke SVC
1 luminous(LUM) ke SZL
1 luminous(LUM) ke TMT
1 luminous(LUM) ke TND
1 luminous(LUM) ke TTD
1 luminous(LUM) ke UGX
1 luminous(LUM) ke XAF
1 luminous(LUM) ke XCD
1 luminous(LUM) ke XOF
1 luminous(LUM) ke XPF
1 luminous(LUM) ke BWP
1 luminous(LUM) ke BZD
1 luminous(LUM) ke CVE
1 luminous(LUM) ke DJF
1 luminous(LUM) ke DOP
1 luminous(LUM) ke DZD
1 luminous(LUM) ke FJD
1 luminous(LUM) ke GNF
1 luminous(LUM) ke GTQ
1 luminous(LUM) ke GYD
1 luminous(LUM) ke ISK
Sumber Daya luminous

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai luminous, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang luminous

Berapa nilai luminous (LUM) hari ini?
Harga live LUM dalam USD adalah 0.8143 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga LUM ke USD saat ini?
Harga LUM ke USD saat ini adalah $ 0.8143. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar luminous?
Kapitalisasi pasar LUM adalah $ 0.00 USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar LUM?
Suplai beredar LUM adalah 0.00 USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) LUM?
LUM mencapai harga ATH sebesar 81.5117690653663 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) LUM?
LUM mencapai harga ATL 0.5026041605344241 USD.
Berapa volume perdagangan LUM?
Volume perdagangan 24 jam live LUM adalah $ 59.47K USD.
Akankah harga LUM naik lebih tinggi tahun ini?
LUM mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga LUM untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting luminous (LUM)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

