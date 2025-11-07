Apa yang dimaksud dengan LumiShare (LUMI)

LumiShare is a financial blockchain ecosystem powered by $LUMI, to tokenize and fractionalize Real World Assets, starting with renewable energy assets. Verified renewable energy projects will have greater access to funding from both individual and institutional investors. LumiShare is a financial blockchain ecosystem powered by $LUMI, to tokenize and fractionalize Real World Assets, starting with renewable energy assets. Verified renewable energy projects will have greater access to funding from both individual and institutional investors.

Tokenomi LumiShare (LUMI)

Memahami tokenomi LumiShare (LUMI) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token LUMI sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang LumiShare Berapa nilai LumiShare (LUMI) hari ini? Harga live LUMI dalam USD adalah 0.002306 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga LUMI ke USD saat ini? $ 0.002306 . Cobalah Harga LUMI ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar LumiShare? Kapitalisasi pasar LUMI adalah $ 0.00 USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar LUMI? Suplai beredar LUMI adalah 0.00 USD . Berapa harga all‑time high (ATH) LUMI? LUMI mencapai harga ATH sebesar 0.16986883268868522 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) LUMI? LUMI mencapai harga ATL 0.00009996787833636 USD . Berapa volume perdagangan LUMI? Volume perdagangan 24 jam live LUMI adalah $ 21.25 USD . Akankah harga LUMI naik lebih tinggi tahun ini? LUMI mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga LUMI untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting LumiShare (LUMI)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

