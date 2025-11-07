Apa yang dimaksud dengan Lumia (LUMIA)

Lumia is the first next-generation blockchain that provides a comprehensive solution across the entire life cycle of RWAs, from asset tokenization, to liquidity aggregation, and finally connectivity to the millions of traders in DeFi. Lumia is the first next-generation blockchain that provides a comprehensive solution across the entire life cycle of RWAs, from asset tokenization, to liquidity aggregation, and finally connectivity to the millions of traders in DeFi.

Tokenomi Lumia (LUMIA)

Memahami tokenomi Lumia (LUMIA) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token LUMIA sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Lumia Berapa nilai Lumia (LUMIA) hari ini? Harga live LUMIA dalam USD adalah 0.134 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga LUMIA ke USD saat ini? $ 0.134 . Cobalah Harga LUMIA ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Lumia? Kapitalisasi pasar LUMIA adalah $ 19.32M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar LUMIA? Suplai beredar LUMIA adalah 144.19M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) LUMIA? LUMIA mencapai harga ATH sebesar 2.59516770698109 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) LUMIA? LUMIA mencapai harga ATL 0.05452926312867417 USD . Berapa volume perdagangan LUMIA? Volume perdagangan 24 jam live LUMIA adalah $ 85.07K USD . Akankah harga LUMIA naik lebih tinggi tahun ini? LUMIA mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga LUMIA untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

