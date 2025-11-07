BursaDEX+
Harga live Lumia hari ini adalah 0.134 USD. Lacak informasi harga aktual LUMIA ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga LUMIA dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang LUMIA

Info Harga LUMIA

Penjelasan LUMIA

Whitepaper LUMIA

Situs Web Resmi LUMIA

Tokenomi LUMIA

Prakiraan Harga LUMIA

Riwayat LUMIA

Panduan Membeli LUMIA

Konverter LUMIA ke Mata Uang Fiat

Spot LUMIA

Futures USDT-M LUMIA

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Lumia

Harga Lumia(LUMIA)

Harga Live 1 LUMIA ke USD:

$0.134
$0.134$0.134
+0.75%1D
USD
Grafik Harga Live Lumia (LUMIA)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:54:52 (UTC+8)

Informasi Harga Lumia (LUMIA) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.1292
$ 0.1292$ 0.1292
Low 24 Jam
$ 0.1478
$ 0.1478$ 0.1478
High 24 Jam

$ 0.1292
$ 0.1292$ 0.1292

$ 0.1478
$ 0.1478$ 0.1478

$ 2.59516770698109
$ 2.59516770698109$ 2.59516770698109

$ 0.05452926312867417
$ 0.05452926312867417$ 0.05452926312867417

-0.67%

+0.75%

+1.97%

+1.97%

Harga aktual Lumia (LUMIA) adalah $ 0.134. Selama 24 jam terakhir, LUMIA diperdagangkan antara low $ 0.1292 dan high $ 0.1478, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highLUMIA adalah $ 2.59516770698109, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.05452926312867417.

Dalam hal kinerja jangka pendek, LUMIA telah berubah sebesar -0.67% selama 1 jam terakhir, +0.75% selama 24 jam, dan +1.97% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Lumia (LUMIA)

No.819

$ 19.32M
$ 19.32M$ 19.32M

$ 85.07K
$ 85.07K$ 85.07K

$ 32.01M
$ 32.01M$ 32.01M

144.19M
144.19M 144.19M

238,888,888
238,888,888 238,888,888

238,888,888
238,888,888 238,888,888

60.35%

ETH

Kapitalisasi Pasar Lumia saat ini adalah $ 19.32M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 85.07K. Suplai beredar LUMIA adalah 144.19M, dan total suplainya sebesar 238888888. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 32.01M.

Riwayat Harga Lumia (LUMIA) USD

Pantau perubahan harga Lumia untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.000998+0.75%
30 Days$ -0.1386-50.85%
60 Hari$ -0.1817-57.56%
90 Hari$ -0.1946-59.23%
Perubahan Harga Lumia Hari Ini

Hari ini, LUMIA tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.000998 (+0.75%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Lumia 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.1386 (-50.85%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Lumia 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, LUMIA terlihat mengalami perubahan $ -0.1817 (-57.56%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Lumia 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.1946 (-59.23%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Lumia (LUMIA)?

Lihat halaman Riwayat Harga Lumia sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Lumia (LUMIA)

Lumia is the first next-generation blockchain that provides a comprehensive solution across the entire life cycle of RWAs, from asset tokenization, to liquidity aggregation, and finally connectivity to the millions of traders in DeFi.

Lumia tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Lumia Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa LUMIA ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Lumia di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Lumia dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Lumia (USD)

Berapa nilai Lumia (LUMIA) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Lumia (LUMIA) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Lumia.

Cek prediksi harga Lumia sekarang!

Tokenomi Lumia (LUMIA)

Memahami tokenomi Lumia (LUMIA) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token LUMIA sekarang!

Cara membeli Lumia (LUMIA)

Ingin mengetahui cara membeli Lumia? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Lumia di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

LUMIA ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya Lumia

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Lumia, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Lumia
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Lumia

Berapa nilai Lumia (LUMIA) hari ini?
Harga live LUMIA dalam USD adalah 0.134 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga LUMIA ke USD saat ini?
Harga LUMIA ke USD saat ini adalah $ 0.134. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Lumia?
Kapitalisasi pasar LUMIA adalah $ 19.32M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar LUMIA?
Suplai beredar LUMIA adalah 144.19M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) LUMIA?
LUMIA mencapai harga ATH sebesar 2.59516770698109 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) LUMIA?
LUMIA mencapai harga ATL 0.05452926312867417 USD.
Berapa volume perdagangan LUMIA?
Volume perdagangan 24 jam live LUMIA adalah $ 85.07K USD.
Akankah harga LUMIA naik lebih tinggi tahun ini?
LUMIA mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga LUMIA untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Lumia (LUMIA)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

