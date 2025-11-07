BursaDEX+
Harga live Lunarbits hari ini adalah 0.0704 USD. Lacak informasi harga aktual LUNARBITS ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga LUNARBITS dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Lunarbits hari ini adalah 0.0704 USD. Lacak informasi harga aktual LUNARBITS ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga LUNARBITS dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Live 1 LUNARBITS ke USD:

$0.0704
+7.96%1D
USD
Grafik Harga Live Lunarbits (LUNARBITS)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:01:09 (UTC+8)

Informasi Harga Lunarbits (LUNARBITS) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.0236
Low 24 Jam
$ 0.074444
High 24 Jam

$ 0.0236
$ 0.074444
--
--
-0.84%

+7.96%

+856.00%

+856.00%

Harga aktual Lunarbits (LUNARBITS) adalah $ 0.0704. Selama 24 jam terakhir, LUNARBITS diperdagangkan antara low $ 0.0236 dan high $ 0.074444, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highLUNARBITS adalah --, sedangkan harga all-time low aset ini adalah --.

Dalam hal kinerja jangka pendek, LUNARBITS telah berubah sebesar -0.84% selama 1 jam terakhir, +7.96% selama 24 jam, dan +856.00% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Lunarbits (LUNARBITS)

--
$ 2.71K
$ 15.64M
--
222,222,222
BTCRUNES

Kapitalisasi Pasar Lunarbits saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 2.71K. Suplai beredar LUNARBITS adalah --, dan total suplainya sebesar 222222222. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 15.64M.

Riwayat Harga Lunarbits (LUNARBITS) USD

Pantau perubahan harga Lunarbits untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00519066+7.96%
30 Days$ +0.0522+286.81%
60 Hari$ -0.0019-2.63%
90 Hari$ -0.1696-70.67%
Perubahan Harga Lunarbits Hari Ini

Hari ini, LUNARBITS tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.00519066 (+7.96%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Lunarbits 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ +0.0522 (+286.81%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Lunarbits 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, LUNARBITS terlihat mengalami perubahan $ -0.0019 (-2.63%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Lunarbits 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.1696 (-70.67%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Lunarbits (LUNARBITS)?

Lihat halaman Riwayat Harga Lunarbits sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Lunarbits (LUNARBITS)

Lunarbits diluncurkan pada SpaceX Falcon 9 dalam muatan pribadi (Misi Lunarprise) yang dikurasi oleh para pendiri Lunarbits di Space Blue dan sekarang kembarannya adalah token rune ordinal bitcoin bertuliskan hadiah untuk ekosistem artis Space Blue yang mencakup artis dari Justin Timberlake, bintang KPop, Taylor Swift, atlet profesional, dan 222 proyek konten yang menjangkau basis penggemar lebih dari 2,5 miliar di seluruh dunia, yang semuanya memorabilia dan musiknya sekarang diarsipkan di museum pertama di bulan dan akan dimonetisasi kepada para kolektor dan penggemar di seluruh dunia.

Lunarbits tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Lunarbits Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa LUNARBITS ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Lunarbits di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Lunarbits dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Lunarbits (USD)

Berapa nilai Lunarbits (LUNARBITS) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Lunarbits (LUNARBITS) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Lunarbits.

Cek prediksi harga Lunarbits sekarang!

Tokenomi Lunarbits (LUNARBITS)

Memahami tokenomi Lunarbits (LUNARBITS) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token LUNARBITS sekarang!

Cara membeli Lunarbits (LUNARBITS)

Ingin mengetahui cara membeli Lunarbits? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Lunarbits di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

LUNARBITS ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya Lunarbits

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Lunarbits, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Lunarbits
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Lunarbits

Berapa nilai Lunarbits (LUNARBITS) hari ini?
Harga live LUNARBITS dalam USD adalah 0.0704 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga LUNARBITS ke USD saat ini?
Harga LUNARBITS ke USD saat ini adalah $ 0.0704. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Lunarbits?
Kapitalisasi pasar LUNARBITS adalah -- USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar LUNARBITS?
Suplai beredar LUNARBITS adalah -- USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) LUNARBITS?
LUNARBITS mencapai harga ATH sebesar -- USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) LUNARBITS?
LUNARBITS mencapai harga ATL -- USD.
Berapa volume perdagangan LUNARBITS?
Volume perdagangan 24 jam live LUNARBITS adalah $ 2.71K USD.
Akankah harga LUNARBITS naik lebih tinggi tahun ini?
LUNARBITS mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga LUNARBITS untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Lunarbits (LUNARBITS)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

