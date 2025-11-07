Apa yang dimaksud dengan Lunarbits (LUNARBITS)

Lunarbits diluncurkan pada SpaceX Falcon 9 dalam muatan pribadi (Misi Lunarprise) yang dikurasi oleh para pendiri Lunarbits di Space Blue dan sekarang kembarannya adalah token rune ordinal bitcoin bertuliskan hadiah untuk ekosistem artis Space Blue yang mencakup artis dari Justin Timberlake, bintang KPop, Taylor Swift, atlet profesional, dan 222 proyek konten yang menjangkau basis penggemar lebih dari 2,5 miliar di seluruh dunia, yang semuanya memorabilia dan musiknya sekarang diarsipkan di museum pertama di bulan dan akan dimonetisasi kepada para kolektor dan penggemar di seluruh dunia.

Lunarbits tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Lunarbits Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa LUNARBITS ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang Lunarbits di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Lunarbits dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Lunarbits (USD)

Berapa nilai Lunarbits (LUNARBITS) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Lunarbits (LUNARBITS) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Lunarbits.

Cek prediksi harga Lunarbits sekarang!

Tokenomi Lunarbits (LUNARBITS)

Memahami tokenomi Lunarbits (LUNARBITS) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token LUNARBITS sekarang!

Cara membeli Lunarbits (LUNARBITS)

Ingin mengetahui cara membeli Lunarbits? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Lunarbits di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

LUNARBITS ke Mata Uang Lokal

Coba Konverter

Sumber Daya Lunarbits

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Lunarbits, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Lunarbits Berapa nilai Lunarbits (LUNARBITS) hari ini? Harga live LUNARBITS dalam USD adalah 0.0704 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga LUNARBITS ke USD saat ini? $ 0.0704 . Cobalah Harga LUNARBITS ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Lunarbits? Kapitalisasi pasar LUNARBITS adalah -- USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar LUNARBITS? Suplai beredar LUNARBITS adalah -- USD . Berapa harga all‑time high (ATH) LUNARBITS? LUNARBITS mencapai harga ATH sebesar -- USD . Berapa harga all‑time low (ATL) LUNARBITS? LUNARBITS mencapai harga ATL -- USD . Berapa volume perdagangan LUNARBITS? Volume perdagangan 24 jam live LUNARBITS adalah $ 2.71K USD . Akankah harga LUNARBITS naik lebih tinggi tahun ini? LUNARBITS mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga LUNARBITS untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting Lunarbits (LUNARBITS)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

