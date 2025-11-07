BursaDEX+
Harga live Lympid hari ini adalah 0.01666 USD. Lacak informasi harga aktual LYP ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga LYP dengan mudah di MEXC sekarang.

Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:47:26 (UTC+8)

Harga aktual Lympid (LYP) adalah $ 0.01666. Selama 24 jam terakhir, LYP diperdagangkan antara low $ 0.01603 dan high $ 0.01728, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highLYP adalah $ 0.34775299131507265, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.01327933136604906.

Dalam hal kinerja jangka pendek, LYP telah berubah sebesar +1.95% selama 1 jam terakhir, +1.95% selama 24 jam, dan -3.70% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Kapitalisasi Pasar Lympid saat ini adalah $ 0.00, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 95.55K. Suplai beredar LYP adalah 0.00, dan total suplainya sebesar 92087442.53523274. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.67M.

Riwayat Harga Lympid (LYP) USD

Pantau perubahan harga Lympid untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0003187+1.95%
30 Days$ -0.01374-45.20%
60 Hari$ -0.01554-48.27%
90 Hari$ -0.01534-47.94%
Perubahan Harga Lympid Hari Ini

Hari ini, LYP tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0003187 (+1.95%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Lympid 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.01374 (-45.20%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Lympid 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, LYP terlihat mengalami perubahan $ -0.01554 (-48.27%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Lympid 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.01534 (-47.94%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Lympid (LYP)?

Lihat halaman Riwayat Harga Lympid sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Lympid (LYP)

Lympid is a regulatory-compliant platform to issue and trade premium RWAs: Horses, Art, Luxury Watches, US Treasuries, Real Estate, and much more. Strategic Investment Round featured 1inch (largest Defi aggregator). Lympid is one of the first projects accelerated by Chainlink and Anchorage.

Lympid tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Lympid Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa LYP ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Lympid di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Lympid dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Lympid (USD)

Berapa nilai Lympid (LYP) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Lympid (LYP) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Lympid.

Cek prediksi harga Lympid sekarang!

Tokenomi Lympid (LYP)

Memahami tokenomi Lympid (LYP) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token LYP sekarang!

Cara membeli Lympid (LYP)

Ingin mengetahui cara membeli Lympid? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Lympid di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

Sumber Daya Lympid

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Lympid, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi Lympid
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Lympid

Berapa nilai Lympid (LYP) hari ini?
Harga live LYP dalam USD adalah 0.01666 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga LYP ke USD saat ini?
Harga LYP ke USD saat ini adalah $ 0.01666. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Lympid?
Kapitalisasi pasar LYP adalah $ 0.00 USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar LYP?
Suplai beredar LYP adalah 0.00 USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) LYP?
LYP mencapai harga ATH sebesar 0.34775299131507265 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) LYP?
LYP mencapai harga ATL 0.01327933136604906 USD.
Berapa volume perdagangan LYP?
Volume perdagangan 24 jam live LYP adalah $ 95.55K USD.
Akankah harga LYP naik lebih tinggi tahun ini?
LYP mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga LYP untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

