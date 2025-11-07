BursaDEX+
Harga live ME hari ini adalah 0.3941 USD. Lacak informasi harga aktual ME ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga ME dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live ME hari ini adalah 0.3941 USD. Lacak informasi harga aktual ME ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga ME dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga ME(ME)

Harga Live 1 ME ke USD:

$0.3941
$0.3941$0.3941
+1.07%1D
USD
Grafik Harga Live ME (ME)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:41:42 (UTC+8)

Informasi Harga ME (ME) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.3836
$ 0.3836$ 0.3836
Low 24 Jam
$ 0.4053
$ 0.4053$ 0.4053
High 24 Jam

$ 0.3836
$ 0.3836$ 0.3836

$ 0.4053
$ 0.4053$ 0.4053

$ 13.238140041584465
$ 13.238140041584465$ 13.238140041584465

$ 0.23373150861650224
$ 0.23373150861650224$ 0.23373150861650224

-0.21%

+1.07%

-8.93%

-8.93%

Harga aktual ME (ME) adalah $ 0.3941. Selama 24 jam terakhir, ME diperdagangkan antara low $ 0.3836 dan high $ 0.4053, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highME adalah $ 13.238140041584465, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.23373150861650224.

Dalam hal kinerja jangka pendek, ME telah berubah sebesar -0.21% selama 1 jam terakhir, +1.07% selama 24 jam, dan -8.93% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar ME (ME)

No.377

$ 65.87M
$ 65.87M$ 65.87M

$ 257.23K
$ 257.23K$ 257.23K

$ 394.10M
$ 394.10M$ 394.10M

167.13M
167.13M 167.13M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

999,994,593.931716
999,994,593.931716 999,994,593.931716

16.71%

SOL

Kapitalisasi Pasar ME saat ini adalah $ 65.87M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 257.23K. Suplai beredar ME adalah 167.13M, dan total suplainya sebesar 999994593.931716. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 394.10M.

Riwayat Harga ME (ME) USD

Pantau perubahan harga ME untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.004172+1.07%
30 Days$ -0.1925-32.82%
60 Hari$ -0.2728-40.91%
90 Hari$ -0.3485-46.93%
Perubahan Harga ME Hari Ini

Hari ini, ME tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.004172 (+1.07%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga ME 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.1925 (-32.82%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga ME 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, ME terlihat mengalami perubahan $ -0.2728 (-40.91%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga ME 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.3485 (-46.93%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari ME (ME)?

Lihat halaman Riwayat Harga ME sekarang.

Apa yang dimaksud dengan ME (ME)

Total Supply: 1000000000 ME.$ME is committed to supporting the cross-chain ecosystem super Dapp strategy led by MagicEden. This strategy mainly focuses on acquiring more users from different ecosystems, allowing users to trade multi-chain assets in the Magic Eden mobile wallet.

ME tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi ME Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa ME ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang ME di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli ME dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga ME (USD)

Berapa nilai ME (ME) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda ME (ME) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk ME.

Cek prediksi harga ME sekarang!

Tokenomi ME (ME)

Memahami tokenomi ME (ME) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token ME sekarang!

Cara membeli ME (ME)

Ingin mengetahui cara membeli ME? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli ME di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

ME ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya ME

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai ME, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi ME
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang ME

Berapa nilai ME (ME) hari ini?
Harga live ME dalam USD adalah 0.3941 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga ME ke USD saat ini?
Harga ME ke USD saat ini adalah $ 0.3941. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar ME?
Kapitalisasi pasar ME adalah $ 65.87M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar ME?
Suplai beredar ME adalah 167.13M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) ME?
ME mencapai harga ATH sebesar 13.238140041584465 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) ME?
ME mencapai harga ATL 0.23373150861650224 USD.
Berapa volume perdagangan ME?
Volume perdagangan 24 jam live ME adalah $ 257.23K USD.
Akankah harga ME naik lebih tinggi tahun ini?
ME mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga ME untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:41:42 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator ME ke USD

Jumlah

ME
ME
USD
USD

1 ME = 0.3941 USD

Perdagangkan ME

ME/USDT
$0.3941
$0.3941$0.3941
+1.02%

