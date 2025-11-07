BursaDEX+
Harga live cat in a dogs world hari ini adalah 0.00144 USD. Lacak informasi harga aktual MEW ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga MEW dengan mudah di MEXC sekarang.

Logo cat in a dogs world

Harga cat in a dogs world(MEW)

Harga Live 1 MEW ke USD:

+1.47%1D
USD
Grafik Harga Live cat in a dogs world (MEW)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:04:47 (UTC+8)

Informasi Harga cat in a dogs world (MEW) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
Low 24 Jam
High 24 Jam

+1.19%

+1.47%

-15.65%

-15.65%

Harga aktual cat in a dogs world (MEW) adalah $ 0.00144. Selama 24 jam terakhir, MEW diperdagangkan antara low $ 0.0014 dan high $ 0.001516, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highMEW adalah $ 0.01287879620196633, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.000844011049572498.

Dalam hal kinerja jangka pendek, MEW telah berubah sebesar +1.19% selama 1 jam terakhir, +1.47% selama 24 jam, dan -15.65% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar cat in a dogs world (MEW)

No.261

100.00%

0.01%

SOL

Kapitalisasi Pasar cat in a dogs world saat ini adalah $ 128.00M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 622.78K. Suplai beredar MEW adalah 88.89B, dan total suplainya sebesar 88888888888. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 128.00M.

Riwayat Harga cat in a dogs world (MEW) USD

Pantau perubahan harga cat in a dogs world untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00002086+1.47%
30 Days$ -0.001225-45.97%
60 Hari$ -0.001332-48.06%
90 Hari$ -0.001807-55.66%
Perubahan Harga cat in a dogs world Hari Ini

Hari ini, MEW tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.00002086 (+1.47%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga cat in a dogs world 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.001225 (-45.97%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga cat in a dogs world 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, MEW terlihat mengalami perubahan $ -0.001332 (-48.06%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga cat in a dogs world 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.001807 (-55.66%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari cat in a dogs world (MEW)?

Lihat halaman Riwayat Harga cat in a dogs world sekarang.

Apa yang dimaksud dengan cat in a dogs world (MEW)

Mew is a cat in a dog's world out to save the world from other dog coins.

cat in a dogs world tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi cat in a dogs world Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa MEW ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang cat in a dogs world di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli cat in a dogs world dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga cat in a dogs world (USD)

Berapa nilai cat in a dogs world (MEW) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda cat in a dogs world (MEW) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk cat in a dogs world.

Cek prediksi harga cat in a dogs world sekarang!

Tokenomi cat in a dogs world (MEW)

Memahami tokenomi cat in a dogs world (MEW) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token MEW sekarang!

Cara membeli cat in a dogs world (MEW)

Ingin mengetahui cara membeli cat in a dogs world? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli cat in a dogs world di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

MEW ke Mata Uang Lokal

1 cat in a dogs world(MEW) ke VND
37.8936
1 cat in a dogs world(MEW) ke AUD
A$0.0022176
1 cat in a dogs world(MEW) ke GBP
0.0010944
1 cat in a dogs world(MEW) ke EUR
0.0012384
1 cat in a dogs world(MEW) ke MYR
RM0.0060192
1 cat in a dogs world(MEW) ke TRY
0.060624
1 cat in a dogs world(MEW) ke JPY
¥0.22032
1 cat in a dogs world(MEW) ke ARS
ARS$2.0899728
1 cat in a dogs world(MEW) ke RUB
0.1170144
1 cat in a dogs world(MEW) ke INR
0.1276848
1 cat in a dogs world(MEW) ke IDR
Rp23.9999904
1 cat in a dogs world(MEW) ke PHP
0.0849888
1 cat in a dogs world(MEW) ke EGP
￡E.0.068112
1 cat in a dogs world(MEW) ke BRL
R$0.007704
1 cat in a dogs world(MEW) ke CAD
C$0.0020304
1 cat in a dogs world(MEW) ke BDT
0.1756944
1 cat in a dogs world(MEW) ke NGN
2.0719296
1 cat in a dogs world(MEW) ke COP
$5.5172304
1 cat in a dogs world(MEW) ke ZAR
R.0.0249984
1 cat in a dogs world(MEW) ke UAH
0.0605664
1 cat in a dogs world(MEW) ke TZS
T.Sh.3.53808
1 cat in a dogs world(MEW) ke VES
Bs0.32688
1 cat in a dogs world(MEW) ke CLP
$1.35648
1 cat in a dogs world(MEW) ke PKR
Rs0.4070016
1 cat in a dogs world(MEW) ke KZT
0.7574832
1 cat in a dogs world(MEW) ke THB
฿0.0466704
1 cat in a dogs world(MEW) ke TWD
NT$0.0446256
1 cat in a dogs world(MEW) ke AED
د.إ0.0052848
1 cat in a dogs world(MEW) ke CHF
Fr0.001152
1 cat in a dogs world(MEW) ke HKD
HK$0.0111888
1 cat in a dogs world(MEW) ke AMD
֏0.550656
1 cat in a dogs world(MEW) ke MAD
.د.م0.013392
1 cat in a dogs world(MEW) ke MXN
$0.0267408
1 cat in a dogs world(MEW) ke SAR
ريال0.0054
1 cat in a dogs world(MEW) ke ETB
Br0.2210256
1 cat in a dogs world(MEW) ke KES
KSh0.1859616
1 cat in a dogs world(MEW) ke JOD
د.أ0.00102096
1 cat in a dogs world(MEW) ke PLN
0.0052992
1 cat in a dogs world(MEW) ke RON
лв0.006336
1 cat in a dogs world(MEW) ke SEK
kr0.0137664
1 cat in a dogs world(MEW) ke BGN
лв0.0024336
1 cat in a dogs world(MEW) ke HUF
Ft0.4814352
1 cat in a dogs world(MEW) ke CZK
0.0303696
1 cat in a dogs world(MEW) ke KWD
د.ك0.00044064
1 cat in a dogs world(MEW) ke ILS
0.0047088
1 cat in a dogs world(MEW) ke BOB
Bs0.009936
1 cat in a dogs world(MEW) ke AZN
0.002448
1 cat in a dogs world(MEW) ke TJS
SM0.0132768
1 cat in a dogs world(MEW) ke GEL
0.0039024
1 cat in a dogs world(MEW) ke AOA
Kz1.313856
1 cat in a dogs world(MEW) ke BHD
.د.ب0.00054144
1 cat in a dogs world(MEW) ke BMD
$0.00144
1 cat in a dogs world(MEW) ke DKK
kr0.0093024
1 cat in a dogs world(MEW) ke HNL
L0.0378432
1 cat in a dogs world(MEW) ke MUR
0.06624
1 cat in a dogs world(MEW) ke NAD
$0.0250128
1 cat in a dogs world(MEW) ke NOK
kr0.014688
1 cat in a dogs world(MEW) ke NZD
$0.0025488
1 cat in a dogs world(MEW) ke PAB
B/.0.00144
1 cat in a dogs world(MEW) ke PGK
K0.0061488
1 cat in a dogs world(MEW) ke QAR
ر.ق0.0052416
1 cat in a dogs world(MEW) ke RSD
дин.0.1461744
1 cat in a dogs world(MEW) ke UZS
soʻm17.1428544
1 cat in a dogs world(MEW) ke ALL
L0.1207728
1 cat in a dogs world(MEW) ke ANG
ƒ0.0025776
1 cat in a dogs world(MEW) ke AWG
ƒ0.002592
1 cat in a dogs world(MEW) ke BBD
$0.00288
1 cat in a dogs world(MEW) ke BAM
KM0.0024336
1 cat in a dogs world(MEW) ke BIF
Fr4.24656
1 cat in a dogs world(MEW) ke BND
$0.001872
1 cat in a dogs world(MEW) ke BSD
$0.00144
1 cat in a dogs world(MEW) ke JMD
$0.230904
1 cat in a dogs world(MEW) ke KHR
5.7831264
1 cat in a dogs world(MEW) ke KMF
Fr0.61488
1 cat in a dogs world(MEW) ke LAK
31.3043472
1 cat in a dogs world(MEW) ke LKR
රු0.4390128
1 cat in a dogs world(MEW) ke MDL
L0.0246384
1 cat in a dogs world(MEW) ke MGA
Ar6.48648
1 cat in a dogs world(MEW) ke MOP
P0.01152
1 cat in a dogs world(MEW) ke MVR
0.022176
1 cat in a dogs world(MEW) ke MWK
MK2.495664
1 cat in a dogs world(MEW) ke MZN
MT0.092088
1 cat in a dogs world(MEW) ke NPR
रु0.204048
1 cat in a dogs world(MEW) ke PYG
10.21248
1 cat in a dogs world(MEW) ke RWF
Fr2.09232
1 cat in a dogs world(MEW) ke SBD
$0.0118368
1 cat in a dogs world(MEW) ke SCR
0.0216864
1 cat in a dogs world(MEW) ke SRD
$0.05544
1 cat in a dogs world(MEW) ke SVC
$0.0125856
1 cat in a dogs world(MEW) ke SZL
L0.024984
1 cat in a dogs world(MEW) ke TMT
m0.00504
1 cat in a dogs world(MEW) ke TND
د.ت0.00426096
1 cat in a dogs world(MEW) ke TTD
$0.0097488
1 cat in a dogs world(MEW) ke UGX
Sh5.03424
1 cat in a dogs world(MEW) ke XAF
Fr0.81792
1 cat in a dogs world(MEW) ke XCD
$0.003888
1 cat in a dogs world(MEW) ke XOF
Fr0.81792
1 cat in a dogs world(MEW) ke XPF
Fr0.14832
1 cat in a dogs world(MEW) ke BWP
P0.019368
1 cat in a dogs world(MEW) ke BZD
$0.0028944
1 cat in a dogs world(MEW) ke CVE
$0.1380096
1 cat in a dogs world(MEW) ke DJF
Fr0.25632
1 cat in a dogs world(MEW) ke DOP
$0.092592
1 cat in a dogs world(MEW) ke DZD
د.ج0.1878912
1 cat in a dogs world(MEW) ke FJD
$0.0032832
1 cat in a dogs world(MEW) ke GNF
Fr12.5208
1 cat in a dogs world(MEW) ke GTQ
Q0.0110304
1 cat in a dogs world(MEW) ke GYD
$0.3011904
1 cat in a dogs world(MEW) ke ISK
kr0.18144

Sumber Daya cat in a dogs world

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai cat in a dogs world, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi cat in a dogs world
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang cat in a dogs world

Berapa nilai cat in a dogs world (MEW) hari ini?
Harga live MEW dalam USD adalah 0.00144 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga MEW ke USD saat ini?
Harga MEW ke USD saat ini adalah $ 0.00144. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar cat in a dogs world?
Kapitalisasi pasar MEW adalah $ 128.00M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar MEW?
Suplai beredar MEW adalah 88.89B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) MEW?
MEW mencapai harga ATH sebesar 0.01287879620196633 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) MEW?
MEW mencapai harga ATL 0.000844011049572498 USD.
Berapa volume perdagangan MEW?
Volume perdagangan 24 jam live MEW adalah $ 622.78K USD.
Akankah harga MEW naik lebih tinggi tahun ini?
MEW mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga MEW untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:04:47 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting cat in a dogs world (MEW)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

1 MEW = 0.00144 USD

