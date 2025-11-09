Tokenomi MemeMarket (MFUN)

Tokenomi & Analisis Harga MemeMarket (MFUN)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk MemeMarket (MFUN), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.

$ 0.00
Total Suplai:
Suplai yang Beredar:
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
All-Time High:
All-Time Low:
Harga Saat Ini:
Informasi MemeMarket (MFUN)

MemeMarket adalah pasar prediksi on-chain pertama yang didukung AI untuk koin meme di Solana. Ini menggabungkan mekanika viral Pump.fun dengan kedalaman pasar Polymarket, ditingkatkan oleh harga yang diverifikasi oracle, mesin likuiditas revolusioner yang didukung $MFUN, dan alat yang lebih cerdas dan lebih hemat modal—semuanya dirancang untuk 100 juta pengguna ritel berikutnya. Platform ini mengubah spekulasi koin meme yang kacau menjadi perdagangan terstruktur yang menghasilkan hasil, menawarkan peluang ROI tinggi yang segar kepada para pedagang yang selaras dengan arus pasar riil—sambil menghilangkan risiko kontrol dan manipulasi terpusat.

Situs Web Resmi:
https://mememarket.fun/
Whitepaper:
https://mememarket.gitbook.io/mememarket
Explorer Blok:
https://solscan.io/token/6CfnWgNKqJWWTTZsU2GswHNNKyXR4VfjygUZ73kh3U1L

Tokenomi MemeMarket (MFUN): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi MemeMarket (MFUN) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token MFUN yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token MFUN yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi MFUN, jelajahi harga live token MFUN!

