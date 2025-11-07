Apa yang dimaksud dengan MemeMarket (MFUN)

MemeMarket adalah pasar prediksi on-chain pertama yang didukung AI untuk koin meme di Solana. Ini menggabungkan mekanika viral Pump.fun dengan kedalaman pasar Polymarket, ditingkatkan oleh harga yang diverifikasi oracle, mesin likuiditas revolusioner yang didukung $MFUN, dan alat yang lebih cerdas dan lebih hemat modal—semuanya dirancang untuk 100 juta pengguna ritel berikutnya. Platform ini mengubah spekulasi koin meme yang kacau menjadi perdagangan terstruktur yang menghasilkan hasil, menawarkan peluang ROI tinggi yang segar kepada para pedagang yang selaras dengan arus pasar riil—sambil menghilangkan risiko kontrol dan manipulasi terpusat.

MemeMarket tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi MemeMarket Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa MFUN ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang MemeMarket di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli MemeMarket dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga MemeMarket (USD)

Berapa nilai MemeMarket (MFUN) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda MemeMarket (MFUN) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk MemeMarket.

Cek prediksi harga MemeMarket sekarang!

Tokenomi MemeMarket (MFUN)

Memahami tokenomi MemeMarket (MFUN) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token MFUN sekarang!

Cara membeli MemeMarket (MFUN)

Ingin mengetahui cara membeli MemeMarket? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli MemeMarket di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

MFUN ke Mata Uang Lokal

Coba Konverter

Sumber Daya MemeMarket

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai MemeMarket, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang MemeMarket Berapa nilai MemeMarket (MFUN) hari ini? Harga live MFUN dalam USD adalah 0.00381 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga MFUN ke USD saat ini? $ 0.00381 . Cobalah Harga MFUN ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar MemeMarket? Kapitalisasi pasar MFUN adalah $ 0.00 USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar MFUN? Suplai beredar MFUN adalah 0.00 USD . Berapa harga all‑time high (ATH) MFUN? MFUN mencapai harga ATH sebesar 0.028855139659181593 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) MFUN? MFUN mencapai harga ATL 0.004194408011048375 USD . Berapa volume perdagangan MFUN? Volume perdagangan 24 jam live MFUN adalah $ 223.42K USD . Akankah harga MFUN naik lebih tinggi tahun ini? MFUN mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga MFUN untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

