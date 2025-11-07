Apa yang dimaksud dengan MILC Platform (MLT)

The MILC platform is the first live Media Metaverse, created by German 'Welt der Wunder TV." It aims to become one of the leading business and entertainment Metaverses as a melting pot, directly connecting the professional media industry with its fans. The MILC platform is the first live Media Metaverse, created by German 'Welt der Wunder TV." It aims to become one of the leading business and entertainment Metaverses as a melting pot, directly connecting the professional media industry with its fans.

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang MILC Platform Berapa nilai MILC Platform (MLT) hari ini? Harga live MLT dalam USD adalah 0.02596 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga MLT ke USD saat ini? $ 0.02596 . Berapa kapitalisasi pasar MILC Platform? Kapitalisasi pasar MLT adalah $ 3.23M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar MLT? Suplai beredar MLT adalah 124.42M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) MLT? MLT mencapai harga ATH sebesar 1.0796724468337888 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) MLT? MLT mencapai harga ATL 0.005568243264070605 USD . Berapa volume perdagangan MLT? Volume perdagangan 24 jam live MLT adalah $ 8.50K USD .

Perkembangan Industri Penting MILC Platform (MLT)

