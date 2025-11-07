BursaDEX+
Harga live MILC Platform hari ini adalah 0.02596 USD. Lacak informasi harga aktual MLT ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga MLT dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang MLT

Info Harga MLT

Penjelasan MLT

Whitepaper MLT

Situs Web Resmi MLT

Tokenomi MLT

Prakiraan Harga MLT

Riwayat MLT

Panduan Membeli MLT

Konverter MLT ke Mata Uang Fiat

Spot MLT

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo MILC Platform

Harga MILC Platform(MLT)

Harga Live 1 MLT ke USD:

$0.02596
$0.02596$0.02596
+4.13%1D
USD
Grafik Harga Live MILC Platform (MLT)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:50:33 (UTC+8)

Informasi Harga MILC Platform (MLT) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.0237
$ 0.0237$ 0.0237
Low 24 Jam
$ 0.02607
$ 0.02607$ 0.02607
High 24 Jam

$ 0.0237
$ 0.0237$ 0.0237

$ 0.02607
$ 0.02607$ 0.02607

$ 1.0796724468337888
$ 1.0796724468337888$ 1.0796724468337888

$ 0.005568243264070605
$ 0.005568243264070605$ 0.005568243264070605

+1.40%

+4.13%

+9.25%

+9.25%

Harga aktual MILC Platform (MLT) adalah $ 0.02596. Selama 24 jam terakhir, MLT diperdagangkan antara low $ 0.0237 dan high $ 0.02607, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highMLT adalah $ 1.0796724468337888, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.005568243264070605.

Dalam hal kinerja jangka pendek, MLT telah berubah sebesar +1.40% selama 1 jam terakhir, +4.13% selama 24 jam, dan +9.25% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar MILC Platform (MLT)

No.1598

$ 3.23M
$ 3.23M$ 3.23M

$ 8.50K
$ 8.50K$ 8.50K

$ 5.19M
$ 5.19M$ 5.19M

124.42M
124.42M 124.42M

200,000,000
200,000,000 200,000,000

ETH

Kapitalisasi Pasar MILC Platform saat ini adalah $ 3.23M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 8.50K. Suplai beredar MLT adalah 124.42M, dan total suplainya sebesar 200000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 5.19M.

Riwayat Harga MILC Platform (MLT) USD

Pantau perubahan harga MILC Platform untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0010296+4.13%
30 Days$ -0.00567-17.93%
60 Hari$ +0.01085+71.80%
90 Hari$ +0.01436+123.79%
Perubahan Harga MILC Platform Hari Ini

Hari ini, MLT tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0010296 (+4.13%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga MILC Platform 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.00567 (-17.93%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga MILC Platform 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, MLT terlihat mengalami perubahan $ +0.01085 (+71.80%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga MILC Platform 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.01436 (+123.79%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari MILC Platform (MLT)?

Lihat halaman Riwayat Harga MILC Platform sekarang.

Apa yang dimaksud dengan MILC Platform (MLT)

The MILC platform is the first live Media Metaverse, created by German 'Welt der Wunder TV." It aims to become one of the leading business and entertainment Metaverses as a melting pot, directly connecting the professional media industry with its fans.

MILC Platform tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi MILC Platform Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa MLT ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang MILC Platform di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli MILC Platform dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga MILC Platform (USD)

Berapa nilai MILC Platform (MLT) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda MILC Platform (MLT) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk MILC Platform.

Cek prediksi harga MILC Platform sekarang!

Tokenomi MILC Platform (MLT)

Memahami tokenomi MILC Platform (MLT) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token MLT sekarang!

Cara membeli MILC Platform (MLT)

Ingin mengetahui cara membeli MILC Platform? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli MILC Platform di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

MLT ke Mata Uang Lokal

1 MILC Platform(MLT) ke VND
683.1374
1 MILC Platform(MLT) ke AUD
A$0.0399784
1 MILC Platform(MLT) ke GBP
0.0197296
1 MILC Platform(MLT) ke EUR
0.0223256
1 MILC Platform(MLT) ke USD
$0.02596
1 MILC Platform(MLT) ke MYR
RM0.1085128
1 MILC Platform(MLT) ke TRY
1.0952524
1 MILC Platform(MLT) ke JPY
¥3.97188
1 MILC Platform(MLT) ke ARS
ARS$37.6775652
1 MILC Platform(MLT) ke RUB
2.1089904
1 MILC Platform(MLT) ke INR
2.3018732
1 MILC Platform(MLT) ke IDR
Rp432.6664936
1 MILC Platform(MLT) ke PHP
1.5306016
1 MILC Platform(MLT) ke EGP
￡E.1.227908
1 MILC Platform(MLT) ke BRL
R$0.138886
1 MILC Platform(MLT) ke CAD
C$0.0366036
1 MILC Platform(MLT) ke BDT
3.1673796
1 MILC Platform(MLT) ke NGN
37.3522864
1 MILC Platform(MLT) ke COP
$99.4634036
1 MILC Platform(MLT) ke ZAR
R.0.4511848
1 MILC Platform(MLT) ke UAH
1.0918776
1 MILC Platform(MLT) ke TZS
T.Sh.63.78372
1 MILC Platform(MLT) ke VES
Bs5.89292
1 MILC Platform(MLT) ke CLP
$24.48028
1 MILC Platform(MLT) ke PKR
Rs7.3373344
1 MILC Platform(MLT) ke KZT
13.6557388
1 MILC Platform(MLT) ke THB
฿0.8405848
1 MILC Platform(MLT) ke TWD
NT$0.8045004
1 MILC Platform(MLT) ke AED
د.إ0.0952732
1 MILC Platform(MLT) ke CHF
Fr0.020768
1 MILC Platform(MLT) ke HKD
HK$0.2017092
1 MILC Platform(MLT) ke AMD
֏9.927104
1 MILC Platform(MLT) ke MAD
.د.م0.241428
1 MILC Platform(MLT) ke MXN
$0.4820772
1 MILC Platform(MLT) ke SAR
ريال0.09735
1 MILC Platform(MLT) ke ETB
Br3.9949844
1 MILC Platform(MLT) ke KES
KSh3.3524744
1 MILC Platform(MLT) ke JOD
د.أ0.01840564
1 MILC Platform(MLT) ke PLN
0.0955328
1 MILC Platform(MLT) ke RON
лв0.114224
1 MILC Platform(MLT) ke SEK
kr0.2484372
1 MILC Platform(MLT) ke BGN
лв0.0438724
1 MILC Platform(MLT) ke HUF
Ft8.6851776
1 MILC Platform(MLT) ke CZK
0.5472368
1 MILC Platform(MLT) ke KWD
د.ك0.00794376
1 MILC Platform(MLT) ke ILS
0.0848892
1 MILC Platform(MLT) ke BOB
Bs0.179124
1 MILC Platform(MLT) ke AZN
0.044132
1 MILC Platform(MLT) ke TJS
SM0.2393512
1 MILC Platform(MLT) ke GEL
0.0703516
1 MILC Platform(MLT) ke AOA
Kz23.7946764
1 MILC Platform(MLT) ke BHD
.د.ب0.00976096
1 MILC Platform(MLT) ke BMD
$0.02596
1 MILC Platform(MLT) ke DKK
kr0.1679612
1 MILC Platform(MLT) ke HNL
L0.6837864
1 MILC Platform(MLT) ke MUR
1.1933812
1 MILC Platform(MLT) ke NAD
$0.4509252
1 MILC Platform(MLT) ke NOK
kr0.264792
1 MILC Platform(MLT) ke NZD
$0.0459492
1 MILC Platform(MLT) ke PAB
B/.0.02596
1 MILC Platform(MLT) ke PGK
K0.109032
1 MILC Platform(MLT) ke QAR
ر.ق0.0944944
1 MILC Platform(MLT) ke RSD
дин.2.6364976
1 MILC Platform(MLT) ke UZS
soʻm312.7710124
1 MILC Platform(MLT) ke ALL
L2.176746
1 MILC Platform(MLT) ke ANG
ƒ0.0464684
1 MILC Platform(MLT) ke AWG
ƒ0.046728
1 MILC Platform(MLT) ke BBD
$0.05192
1 MILC Platform(MLT) ke BAM
KM0.0438724
1 MILC Platform(MLT) ke BIF
Fr76.55604
1 MILC Platform(MLT) ke BND
$0.033748
1 MILC Platform(MLT) ke BSD
$0.02596
1 MILC Platform(MLT) ke JMD
$4.162686
1 MILC Platform(MLT) ke KHR
104.2569176
1 MILC Platform(MLT) ke KMF
Fr10.9032
1 MILC Platform(MLT) ke LAK
564.3478148
1 MILC Platform(MLT) ke LKR
රු7.9144252
1 MILC Platform(MLT) ke MDL
L0.44132
1 MILC Platform(MLT) ke MGA
Ar116.93682
1 MILC Platform(MLT) ke MOP
P0.20768
1 MILC Platform(MLT) ke MVR
0.399784
1 MILC Platform(MLT) ke MWK
MK45.0694156
1 MILC Platform(MLT) ke MZN
MT1.660142
1 MILC Platform(MLT) ke NPR
रु3.678532
1 MILC Platform(MLT) ke PYG
184.10832
1 MILC Platform(MLT) ke RWF
Fr37.66796
1 MILC Platform(MLT) ke SBD
$0.2136508
1 MILC Platform(MLT) ke SCR
0.3746028
1 MILC Platform(MLT) ke SRD
$0.99946
1 MILC Platform(MLT) ke SVC
$0.2268904
1 MILC Platform(MLT) ke SZL
L0.4506656
1 MILC Platform(MLT) ke TMT
m0.09086
1 MILC Platform(MLT) ke TND
د.ت0.07681564
1 MILC Platform(MLT) ke TTD
$0.1757492
1 MILC Platform(MLT) ke UGX
Sh90.75616
1 MILC Platform(MLT) ke XAF
Fr14.74528
1 MILC Platform(MLT) ke XCD
$0.070092
1 MILC Platform(MLT) ke XOF
Fr14.74528
1 MILC Platform(MLT) ke XPF
Fr2.67388
1 MILC Platform(MLT) ke BWP
P0.349162
1 MILC Platform(MLT) ke BZD
$0.0521796
1 MILC Platform(MLT) ke CVE
$2.4880064
1 MILC Platform(MLT) ke DJF
Fr4.59492
1 MILC Platform(MLT) ke DOP
$1.6694876
1 MILC Platform(MLT) ke DZD
د.ج3.3898568
1 MILC Platform(MLT) ke FJD
$0.0591888
1 MILC Platform(MLT) ke GNF
Fr225.7222
1 MILC Platform(MLT) ke GTQ
Q0.1988536
1 MILC Platform(MLT) ke GYD
$5.4297936
1 MILC Platform(MLT) ke ISK
kr3.27096

Sumber Daya MILC Platform

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai MILC Platform, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi MILC Platform
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang MILC Platform

Berapa nilai MILC Platform (MLT) hari ini?
Harga live MLT dalam USD adalah 0.02596 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga MLT ke USD saat ini?
Harga MLT ke USD saat ini adalah $ 0.02596. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar MILC Platform?
Kapitalisasi pasar MLT adalah $ 3.23M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar MLT?
Suplai beredar MLT adalah 124.42M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) MLT?
MLT mencapai harga ATH sebesar 1.0796724468337888 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) MLT?
MLT mencapai harga ATL 0.005568243264070605 USD.
Berapa volume perdagangan MLT?
Volume perdagangan 24 jam live MLT adalah $ 8.50K USD.
Akankah harga MLT naik lebih tinggi tahun ini?
MLT mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga MLT untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:50:33 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting MILC Platform (MLT)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator MLT ke USD

Jumlah

MLT
MLT
USD
USD

1 MLT = 0.02596 USD

Perdagangkan MLT

MLT/USDT
$0.02596
$0.02596$0.02596
+4.13%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

