Apa yang dimaksud dengan Momentum (MMT)

Momentum adalah sistem operasi yang menggerakkan era baru keuangan global, di mana aset kripto dan aset dunia nyata diperdagangkan secara mulus pada satu platform. Momentum adalah sistem operasi yang menggerakkan era baru keuangan global, di mana aset kripto dan aset dunia nyata diperdagangkan secara mulus pada satu platform.

Momentum tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Momentum Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.



Prediksi Harga Momentum (USD)

Berapa nilai Momentum (MMT) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Momentum (MMT) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Momentum.

Tokenomi Momentum (MMT)

Memahami tokenomi Momentum (MMT) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token MMT sekarang!

Cara membeli Momentum (MMT)

Ingin mengetahui cara membeli Momentum? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Momentum di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

MMT ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya Momentum

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Momentum, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Momentum Berapa nilai Momentum (MMT) hari ini? Harga live MMT dalam USD adalah 0.5034 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga MMT ke USD saat ini? $ 0.5034 . Cobalah Harga MMT ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Momentum? Kapitalisasi pasar MMT adalah $ 102.74M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar MMT? Suplai beredar MMT adalah 204.10M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) MMT? MMT mencapai harga ATH sebesar 4.163270628183712 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) MMT? MMT mencapai harga ATL 0.32803071966343544 USD . Berapa volume perdagangan MMT? Volume perdagangan 24 jam live MMT adalah $ 4.99M USD . Akankah harga MMT naik lebih tinggi tahun ini? MMT mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga MMT untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting Momentum (MMT)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

