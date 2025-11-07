Apa yang dimaksud dengan MetaMUI (MMUI)

MetaMUI is a decentralized, identity-based meta-blockchain designed to transform the global financial infrastructure by replacing the traditional credit-based economy with a sustainable, crowd-investment model. It uniquely solves the digital currency trilemma—privacy, identity, and programmability—by enabling privacy-preserving, regulation-compliant digital currencies without relying on blockchain consensus or central servers. Targeting leadership in the no-code Blockchain-as-a-Service (BaaS) market, MetaMUI offers an all-in-one platform integrating identity and token blockchains, streamlining dApp development and surpassing competitors like Avacloud, Ripple, and Ethereum. Its sustainable token economy is fueled by service fees for governance, identity registration, asset tokenization, and more, ensuring long-term value growth. With advanced features like peer-to-peer offline payments, secure asset verification, and decentralized identity services, MetaMUI is positioned to lead in digital finance, CBDCs, and blockchain innovation.

Prediksi Harga MetaMUI (USD)

Berapa nilai MetaMUI (MMUI) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda MetaMUI (MMUI) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk MetaMUI.

Tokenomi MetaMUI (MMUI)

Memahami tokenomi MetaMUI (MMUI) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token MMUI sekarang!

Sumber Daya MetaMUI

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai MetaMUI, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang MetaMUI Berapa nilai MetaMUI (MMUI) hari ini? Harga live MMUI dalam USD adalah 0.0459 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga MMUI ke USD saat ini? $ 0.0459 . Cobalah Harga MMUI ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar MetaMUI? Kapitalisasi pasar MMUI adalah $ 21.86M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar MMUI? Suplai beredar MMUI adalah 476.25M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) MMUI? MMUI mencapai harga ATH sebesar 0.96302911550904 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) MMUI? MMUI mencapai harga ATL 0.02990363044572816 USD . Berapa volume perdagangan MMUI? Volume perdagangan 24 jam live MMUI adalah $ 74.48K USD . Akankah harga MMUI naik lebih tinggi tahun ini? MMUI mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga MMUI untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

