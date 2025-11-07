BursaDEX+
Grafik Harga Live MetaMUI (MMUI)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:43:16 (UTC+8)

Informasi Harga MetaMUI (MMUI) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.0445
$ 0.0445$ 0.0445
Low 24 Jam
$ 0.0472
$ 0.0472$ 0.0472
High 24 Jam

$ 0.0445
$ 0.0445$ 0.0445

$ 0.0472
$ 0.0472$ 0.0472

$ 0.96302911550904
$ 0.96302911550904$ 0.96302911550904

$ 0.02990363044572816
$ 0.02990363044572816$ 0.02990363044572816

0.00%

0.00%

+2.22%

+2.22%

Harga aktual MetaMUI (MMUI) adalah $ 0.0459. Selama 24 jam terakhir, MMUI diperdagangkan antara low $ 0.0445 dan high $ 0.0472, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highMMUI adalah $ 0.96302911550904, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.02990363044572816.

Dalam hal kinerja jangka pendek, MMUI telah berubah sebesar 0.00% selama 1 jam terakhir, 0.00% selama 24 jam, dan +2.22% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar MetaMUI (MMUI)

No.749

$ 21.86M
$ 21.86M$ 21.86M

$ 74.48K
$ 74.48K$ 74.48K

$ 36.72M
$ 36.72M$ 36.72M

476.25M
476.25M 476.25M

800,000,000
800,000,000 800,000,000

800,000,000
800,000,000 800,000,000

59.53%

MMUI

Kapitalisasi Pasar MetaMUI saat ini adalah $ 21.86M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 74.48K. Suplai beredar MMUI adalah 476.25M, dan total suplainya sebesar 800000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 36.72M.

Riwayat Harga MetaMUI (MMUI) USD

Pantau perubahan harga MetaMUI untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 00.00%
30 Days$ -0.0066-12.58%
60 Hari$ -0.0195-29.82%
90 Hari$ -0.021-31.40%
Perubahan Harga MetaMUI Hari Ini

Hari ini, MMUI tercatat mengalami perubahan sebesar $ 0 (0.00%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga MetaMUI 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.0066 (-12.58%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga MetaMUI 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, MMUI terlihat mengalami perubahan $ -0.0195 (-29.82%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga MetaMUI 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.021 (-31.40%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari MetaMUI (MMUI)?

Lihat halaman Riwayat Harga MetaMUI sekarang.

Apa yang dimaksud dengan MetaMUI (MMUI)

MetaMUI is a decentralized, identity-based meta-blockchain designed to transform the global financial infrastructure by replacing the traditional credit-based economy with a sustainable, crowd-investment model. It uniquely solves the digital currency trilemma—privacy, identity, and programmability—by enabling privacy-preserving, regulation-compliant digital currencies without relying on blockchain consensus or central servers. Targeting leadership in the no-code Blockchain-as-a-Service (BaaS) market, MetaMUI offers an all-in-one platform integrating identity and token blockchains, streamlining dApp development and surpassing competitors like Avacloud, Ripple, and Ethereum. Its sustainable token economy is fueled by service fees for governance, identity registration, asset tokenization, and more, ensuring long-term value growth. With advanced features like peer-to-peer offline payments, secure asset verification, and decentralized identity services, MetaMUI is positioned to lead in digital finance, CBDCs, and blockchain innovation.

MetaMUI tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi MetaMUI Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa MMUI ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang MetaMUI di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli MetaMUI dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga MetaMUI (USD)

Berapa nilai MetaMUI (MMUI) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda MetaMUI (MMUI) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk MetaMUI.

Cek prediksi harga MetaMUI sekarang!

Tokenomi MetaMUI (MMUI)

Memahami tokenomi MetaMUI (MMUI) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token MMUI sekarang!

Cara membeli MetaMUI (MMUI)

Ingin mengetahui cara membeli MetaMUI? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli MetaMUI di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

MMUI ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya MetaMUI

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai MetaMUI, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi MetaMUI
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang MetaMUI

Berapa nilai MetaMUI (MMUI) hari ini?
Harga live MMUI dalam USD adalah 0.0459 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga MMUI ke USD saat ini?
Harga MMUI ke USD saat ini adalah $ 0.0459. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar MetaMUI?
Kapitalisasi pasar MMUI adalah $ 21.86M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar MMUI?
Suplai beredar MMUI adalah 476.25M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) MMUI?
MMUI mencapai harga ATH sebesar 0.96302911550904 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) MMUI?
MMUI mencapai harga ATL 0.02990363044572816 USD.
Berapa volume perdagangan MMUI?
Volume perdagangan 24 jam live MMUI adalah $ 74.48K USD.
Akankah harga MMUI naik lebih tinggi tahun ini?
MMUI mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga MMUI untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
