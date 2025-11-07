Apa yang dimaksud dengan MoonEdge (MOONED)

MoonEdge accelerates Web3 adoption by launching and incubating prominent start-ups within high performing verticals: including Gaming, DeFi, AI, Scaling Solutions and ZK Technology. It offers creators and developers access to funding, community building, marketing, and a robust network of partnerships. This framework aims to ensure the successful launch of top-tier projects to not only the MoonEdge community, but also to a broader audience.

Tokenomi MoonEdge (MOONED)

Memahami tokenomi MoonEdge (MOONED) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token MOONED sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang MoonEdge Berapa nilai MoonEdge (MOONED) hari ini? Harga live MOONED dalam USD adalah 0.001519 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga MOONED ke USD saat ini? $ 0.001519 . Cobalah Harga MOONED ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar MoonEdge? Kapitalisasi pasar MOONED adalah $ 0.00 USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar MOONED? Suplai beredar MOONED adalah 0.00 USD . Berapa harga all‑time high (ATH) MOONED? MOONED mencapai harga ATH sebesar 92.01253174997873 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) MOONED? MOONED mencapai harga ATL 0.001501433081208353 USD . Berapa volume perdagangan MOONED? Volume perdagangan 24 jam live MOONED adalah $ 19.73K USD . Akankah harga MOONED naik lebih tinggi tahun ini? MOONED mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga MOONED untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

