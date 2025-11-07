BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Movement hari ini adalah 0.05573 USD. Lacak informasi harga aktual MOVE ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga MOVE dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Movement hari ini adalah 0.05573 USD. Lacak informasi harga aktual MOVE ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga MOVE dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang MOVE

Info Harga MOVE

Penjelasan MOVE

Whitepaper MOVE

Situs Web Resmi MOVE

Tokenomi MOVE

Prakiraan Harga MOVE

Riwayat MOVE

Panduan Membeli MOVE

Konverter MOVE ke Mata Uang Fiat

Spot MOVE

Futures USDT-M MOVE

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Movement

Harga Movement(MOVE)

Harga Live 1 MOVE ke USD:

$0.05573
$0.05573$0.05573
+1.64%1D
USD
Grafik Harga Live Movement (MOVE)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:08:10 (UTC+8)

Informasi Harga Movement (MOVE) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.05304
$ 0.05304$ 0.05304
Low 24 Jam
$ 0.05619
$ 0.05619$ 0.05619
High 24 Jam

$ 0.05304
$ 0.05304$ 0.05304

$ 0.05619
$ 0.05619$ 0.05619

$ 1.448985144751115
$ 1.448985144751115$ 1.448985144751115

$ 0.03954407162328457
$ 0.03954407162328457$ 0.03954407162328457

+0.86%

+1.64%

-15.42%

-15.42%

Harga aktual Movement (MOVE) adalah $ 0.05573. Selama 24 jam terakhir, MOVE diperdagangkan antara low $ 0.05304 dan high $ 0.05619, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highMOVE adalah $ 1.448985144751115, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.03954407162328457.

Dalam hal kinerja jangka pendek, MOVE telah berubah sebesar +0.86% selama 1 jam terakhir, +1.64% selama 24 jam, dan -15.42% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Movement (MOVE)

No.238

$ 156.04M
$ 156.04M$ 156.04M

$ 739.53K
$ 739.53K$ 739.53K

$ 557.30M
$ 557.30M$ 557.30M

2.80B
2.80B 2.80B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

28.00%

0.01%

ETH

Kapitalisasi Pasar Movement saat ini adalah $ 156.04M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 739.53K. Suplai beredar MOVE adalah 2.80B, dan total suplainya sebesar 10000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 557.30M.

Riwayat Harga Movement (MOVE) USD

Pantau perubahan harga Movement untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0008992+1.64%
30 Days$ -0.05387-49.16%
60 Hari$ -0.06307-53.09%
90 Hari$ -0.08517-60.45%
Perubahan Harga Movement Hari Ini

Hari ini, MOVE tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0008992 (+1.64%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Movement 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.05387 (-49.16%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Movement 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, MOVE terlihat mengalami perubahan $ -0.06307 (-53.09%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Movement 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.08517 (-60.45%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Movement (MOVE)?

Lihat halaman Riwayat Harga Movement sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Movement (MOVE)

Movement Network is an ecosystem of Modular Move-Based Blockchains that enables developers to build secure, performant, and interoperable blockchain applications, bridging the gap between Move and EVM ecosystems.

Movement tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Movement Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa MOVE ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Movement di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Movement dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Movement (USD)

Berapa nilai Movement (MOVE) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Movement (MOVE) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Movement.

Cek prediksi harga Movement sekarang!

Tokenomi Movement (MOVE)

Memahami tokenomi Movement (MOVE) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token MOVE sekarang!

Cara membeli Movement (MOVE)

Ingin mengetahui cara membeli Movement? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Movement di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

MOVE ke Mata Uang Lokal

1 Movement(MOVE) ke VND
1,466.53495
1 Movement(MOVE) ke AUD
A$0.0858242
1 Movement(MOVE) ke GBP
0.0423548
1 Movement(MOVE) ke EUR
0.0479278
1 Movement(MOVE) ke USD
$0.05573
1 Movement(MOVE) ke MYR
RM0.2329514
1 Movement(MOVE) ke TRY
2.346233
1 Movement(MOVE) ke JPY
¥8.52669
1 Movement(MOVE) ke ARS
ARS$80.8848501
1 Movement(MOVE) ke RUB
4.5269479
1 Movement(MOVE) ke INR
4.9415791
1 Movement(MOVE) ke IDR
Rp928.8329618
1 Movement(MOVE) ke PHP
3.2891846
1 Movement(MOVE) ke EGP
￡E.2.636029
1 Movement(MOVE) ke BRL
R$0.2981555
1 Movement(MOVE) ke CAD
C$0.0785793
1 Movement(MOVE) ke BDT
6.7996173
1 Movement(MOVE) ke NGN
80.1865532
1 Movement(MOVE) ke COP
$213.5244793
1 Movement(MOVE) ke ZAR
R.0.9685874
1 Movement(MOVE) ke UAH
2.3440038
1 Movement(MOVE) ke TZS
T.Sh.136.92861
1 Movement(MOVE) ke VES
Bs12.65071
1 Movement(MOVE) ke CLP
$52.55339
1 Movement(MOVE) ke PKR
Rs15.7515272
1 Movement(MOVE) ke KZT
29.3156519
1 Movement(MOVE) ke THB
฿1.8062093
1 Movement(MOVE) ke TWD
NT$1.7270727
1 Movement(MOVE) ke AED
د.إ0.2045291
1 Movement(MOVE) ke CHF
Fr0.044584
1 Movement(MOVE) ke HKD
HK$0.4330221
1 Movement(MOVE) ke AMD
֏21.311152
1 Movement(MOVE) ke MAD
.د.م0.518289
1 Movement(MOVE) ke MXN
$1.0354634
1 Movement(MOVE) ke SAR
ريال0.2089875
1 Movement(MOVE) ke ETB
Br8.5539977
1 Movement(MOVE) ke KES
KSh7.1980868
1 Movement(MOVE) ke JOD
د.أ0.03951257
1 Movement(MOVE) ke PLN
0.2050864
1 Movement(MOVE) ke RON
лв0.245212
1 Movement(MOVE) ke SEK
kr0.5327788
1 Movement(MOVE) ke BGN
лв0.0941837
1 Movement(MOVE) ke HUF
Ft18.6322109
1 Movement(MOVE) ke CZK
1.1747884
1 Movement(MOVE) ke KWD
د.ك0.01705338
1 Movement(MOVE) ke ILS
0.1822371
1 Movement(MOVE) ke BOB
Bs0.384537
1 Movement(MOVE) ke AZN
0.094741
1 Movement(MOVE) ke TJS
SM0.5138306
1 Movement(MOVE) ke GEL
0.1510283
1 Movement(MOVE) ke AOA
Kz50.848052
1 Movement(MOVE) ke BHD
.د.ب0.02095448
1 Movement(MOVE) ke BMD
$0.05573
1 Movement(MOVE) ke DKK
kr0.3600158
1 Movement(MOVE) ke HNL
L1.4645844
1 Movement(MOVE) ke MUR
2.56358
1 Movement(MOVE) ke NAD
$0.9680301
1 Movement(MOVE) ke NOK
kr0.568446
1 Movement(MOVE) ke NZD
$0.0986421
1 Movement(MOVE) ke PAB
B/.0.05573
1 Movement(MOVE) ke PGK
K0.2379671
1 Movement(MOVE) ke QAR
ر.ق0.2028572
1 Movement(MOVE) ke RSD
дин.5.6588242
1 Movement(MOVE) ke UZS
soʻm663.4522748
1 Movement(MOVE) ke ALL
L4.6740751
1 Movement(MOVE) ke ANG
ƒ0.0997567
1 Movement(MOVE) ke AWG
ƒ0.100314
1 Movement(MOVE) ke BBD
$0.11146
1 Movement(MOVE) ke BAM
KM0.0941837
1 Movement(MOVE) ke BIF
Fr164.34777
1 Movement(MOVE) ke BND
$0.072449
1 Movement(MOVE) ke BSD
$0.05573
1 Movement(MOVE) ke JMD
$8.9363055
1 Movement(MOVE) ke KHR
223.8150238
1 Movement(MOVE) ke KMF
Fr23.4066
1 Movement(MOVE) ke LAK
1,211.5217149
1 Movement(MOVE) ke LKR
රු16.9904051
1 Movement(MOVE) ke MDL
L0.9535403
1 Movement(MOVE) ke MGA
Ar251.035785
1 Movement(MOVE) ke MOP
P0.44584
1 Movement(MOVE) ke MVR
0.858242
1 Movement(MOVE) ke MWK
MK96.585663
1 Movement(MOVE) ke MZN
MT3.5639335
1 Movement(MOVE) ke NPR
रु7.896941
1 Movement(MOVE) ke PYG
395.23716
1 Movement(MOVE) ke RWF
Fr80.86423
1 Movement(MOVE) ke SBD
$0.4581006
1 Movement(MOVE) ke SCR
0.8387365
1 Movement(MOVE) ke SRD
$2.145605
1 Movement(MOVE) ke SVC
$0.4870802
1 Movement(MOVE) ke SZL
L0.9674728
1 Movement(MOVE) ke TMT
m0.195055
1 Movement(MOVE) ke TND
د.ت0.16490507
1 Movement(MOVE) ke TTD
$0.3772921
1 Movement(MOVE) ke UGX
Sh194.83208
1 Movement(MOVE) ke XAF
Fr31.65464
1 Movement(MOVE) ke XCD
$0.150471
1 Movement(MOVE) ke XOF
Fr31.65464
1 Movement(MOVE) ke XPF
Fr5.74019
1 Movement(MOVE) ke BWP
P0.7495685
1 Movement(MOVE) ke BZD
$0.1120173
1 Movement(MOVE) ke CVE
$5.3411632
1 Movement(MOVE) ke DJF
Fr9.86421
1 Movement(MOVE) ke DOP
$3.5839963
1 Movement(MOVE) ke DZD
د.ج7.2749942
1 Movement(MOVE) ke FJD
$0.1270644
1 Movement(MOVE) ke GNF
Fr484.57235
1 Movement(MOVE) ke GTQ
Q0.4268918
1 Movement(MOVE) ke GYD
$11.6564868
1 Movement(MOVE) ke ISK
kr7.02198

Sumber Daya Movement

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Movement, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Movement
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Movement

Berapa nilai Movement (MOVE) hari ini?
Harga live MOVE dalam USD adalah 0.05573 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga MOVE ke USD saat ini?
Harga MOVE ke USD saat ini adalah $ 0.05573. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Movement?
Kapitalisasi pasar MOVE adalah $ 156.04M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar MOVE?
Suplai beredar MOVE adalah 2.80B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) MOVE?
MOVE mencapai harga ATH sebesar 1.448985144751115 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) MOVE?
MOVE mencapai harga ATL 0.03954407162328457 USD.
Berapa volume perdagangan MOVE?
Volume perdagangan 24 jam live MOVE adalah $ 739.53K USD.
Akankah harga MOVE naik lebih tinggi tahun ini?
MOVE mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga MOVE untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:08:10 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Movement (MOVE)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator MOVE ke USD

Jumlah

MOVE
MOVE
USD
USD

1 MOVE = 0.05573 USD

Perdagangkan MOVE

MOVE/USDT
$0.05573
$0.05573$0.05573
+1.80%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,312.45
$101,312.45$101,312.45

-0.68%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,322.54
$3,322.54$3,322.54

+0.68%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.64
$156.64$156.64

+0.46%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0871
$1.0871$1.0871

+26.70%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,312.45
$101,312.45$101,312.45

-0.68%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,322.54
$3,322.54$3,322.54

+0.68%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.64
$156.64$156.64

+0.46%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2201
$2.2201$2.2201

-0.64%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0140
$1.0140$1.0140

-0.20%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$30.72
$30.72$30.72

+104.80%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1131
$0.1131$0.1131

+126.20%

Logo Shardeum

Shardeum

SHM

$0.0004017
$0.0004017$0.0004017

+167.80%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.013687
$0.013687$0.013687

+1,268.70%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.546
$4.546$4.546

+354.60%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.005993
$0.005993$0.005993

+180.83%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1131
$0.1131$0.1131

+126.20%

Logo Notevia

Notevia

NVA

$0.0000002259
$0.0000002259$0.0000002259

+50.60%