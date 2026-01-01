Harga Merck Hari Ini

Harga live Merck (MRKON) hari ini adalah $ 109.04, dengan perubahan 0.10% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi MRKON ke USD saat ini adalah $ 109.04 per MRKON.

Merck saat ini berada di peringkat #3689 berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 40.15, dengan suplai yang beredar 0.37 MRKON. Selama 24 jam terakhir, MRKON diperdagangkan antara $ 108.62 (low) dan $ 111.57 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 111.51108717460336, sementara all-time low aset ini adalah $ 106.51370792752742.

Dalam kinerja jangka pendek, MRKON bergerak -0.54% dalam satu jam terakhir dan +36.30% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 1.09M.

Informasi Pasar Merck (MRKON)

Peringkat No.3689 Kapitalisasi Pasar $ 40.15$ 40.15 $ 40.15 Volume (24 Jam) $ 1.09M$ 1.09M $ 1.09M Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 40.15$ 40.15 $ 40.15 Suplai Peredaran 0.37 0.37 0.37 Total Suplai 0.36818974 0.36818974 0.36818974 Blockchain Publik ETH

