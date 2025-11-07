Apa yang dimaksud dengan Metti Token (MTT)

METTI Token (MTT) is a multi-utility token within the OMET/ONFA ecosystem, used for payments, trading, staking, and unlocking exclusive benefits such as participating in FOMO programs, Mini Races, and purchasing NFT Mining packages. MTT also serves as a governance token, empowering the community to vote on key decisions, while its multi-chain capability enables seamless swapping across both DEX and CEX platforms. With a deflationary tokenomics model, on-chain transparency, scalable applications, and a community-first approach, MTT is committed to building sustainable value closely tied to practical, real-world products and services.

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Metti Token Berapa nilai Metti Token (MTT) hari ini? Harga live MTT dalam USD adalah 32.2 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga MTT ke USD saat ini? $ 32.2 . Cobalah Harga MTT ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Metti Token? Kapitalisasi pasar MTT adalah $ 0.00 USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar MTT? Suplai beredar MTT adalah 0.00 USD . Berapa harga all‑time high (ATH) MTT? MTT mencapai harga ATH sebesar 159.13148291639322 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) MTT? MTT mencapai harga ATL 3.009680156954041 USD . Berapa volume perdagangan MTT? Volume perdagangan 24 jam live MTT adalah $ 434.78K USD . Akankah harga MTT naik lebih tinggi tahun ini? MTT mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga MTT untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

