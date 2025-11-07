BursaDEX+
Harga live Metti Token hari ini adalah 32.2 USD. Lacak informasi harga aktual MTT ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga MTT dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Metti Token(MTT)

Harga Live 1 MTT ke USD:

$32.2
+0.03%1D
USD
Grafik Harga Live Metti Token (MTT)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:08:31 (UTC+8)

Informasi Harga Metti Token (MTT) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 32.04
Low 24 Jam
$ 35.95
High 24 Jam

$ 32.04
$ 35.95
$ 159.13148291639322
$ 3.009680156954041
+0.03%

+0.03%

-6.62%

-6.62%

Harga aktual Metti Token (MTT) adalah $ 32.2. Selama 24 jam terakhir, MTT diperdagangkan antara low $ 32.04 dan high $ 35.95, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highMTT adalah $ 159.13148291639322, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 3.009680156954041.

Dalam hal kinerja jangka pendek, MTT telah berubah sebesar +0.03% selama 1 jam terakhir, +0.03% selama 24 jam, dan -6.62% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Metti Token (MTT)

No.3717

$ 0.00
$ 434.78K
$ 161.00M
0.00
5,000,000
4,998,730
0.00%

BSC

Kapitalisasi Pasar Metti Token saat ini adalah $ 0.00, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 434.78K. Suplai beredar MTT adalah 0.00, dan total suplainya sebesar 4998730. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 161.00M.

Riwayat Harga Metti Token (MTT) USD

Pantau perubahan harga Metti Token untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0097+0.03%
30 Days$ -19.91-38.21%
60 Hari$ -11.4-26.15%
90 Hari$ -32.8-50.47%
Perubahan Harga Metti Token Hari Ini

Hari ini, MTT tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0097 (+0.03%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Metti Token 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -19.91 (-38.21%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Metti Token 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, MTT terlihat mengalami perubahan $ -11.4 (-26.15%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Metti Token 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -32.8 (-50.47%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Metti Token (MTT)?

Lihat halaman Riwayat Harga Metti Token sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Metti Token (MTT)

METTI Token (MTT) is a multi-utility token within the OMET/ONFA ecosystem, used for payments, trading, staking, and unlocking exclusive benefits such as participating in FOMO programs, Mini Races, and purchasing NFT Mining packages. MTT also serves as a governance token, empowering the community to vote on key decisions, while its multi-chain capability enables seamless swapping across both DEX and CEX platforms. With a deflationary tokenomics model, on-chain transparency, scalable applications, and a community-first approach, MTT is committed to building sustainable value closely tied to practical, real-world products and services.

Metti Token tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Metti Token Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa MTT ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Metti Token di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Metti Token dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Metti Token (USD)

Berapa nilai Metti Token (MTT) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Metti Token (MTT) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Metti Token.

Cek prediksi harga Metti Token sekarang!

Tokenomi Metti Token (MTT)

Memahami tokenomi Metti Token (MTT) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token MTT sekarang!

Cara membeli Metti Token (MTT)

Ingin mengetahui cara membeli Metti Token? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Metti Token di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

MTT ke Mata Uang Lokal

1 Metti Token(MTT) ke VND
847,343
1 Metti Token(MTT) ke AUD
A$49.588
1 Metti Token(MTT) ke GBP
24.472
1 Metti Token(MTT) ke EUR
27.692
1 Metti Token(MTT) ke USD
$32.2
1 Metti Token(MTT) ke MYR
RM134.596
1 Metti Token(MTT) ke TRY
1,355.62
1 Metti Token(MTT) ke JPY
¥4,926.6
1 Metti Token(MTT) ke ARS
ARS$46,734.114
1 Metti Token(MTT) ke RUB
2,615.606
1 Metti Token(MTT) ke INR
2,855.174
1 Metti Token(MTT) ke IDR
Rp536,666.452
1 Metti Token(MTT) ke PHP
1,900.444
1 Metti Token(MTT) ke EGP
￡E.1,523.06
1 Metti Token(MTT) ke BRL
R$172.27
1 Metti Token(MTT) ke CAD
C$45.402
1 Metti Token(MTT) ke BDT
3,928.722
1 Metti Token(MTT) ke NGN
46,330.648
1 Metti Token(MTT) ke COP
$123,371.402
1 Metti Token(MTT) ke ZAR
R.559.636
1 Metti Token(MTT) ke UAH
1,354.332
1 Metti Token(MTT) ke TZS
T.Sh.79,115.4
1 Metti Token(MTT) ke VES
Bs7,309.4
1 Metti Token(MTT) ke CLP
$30,364.6
1 Metti Token(MTT) ke PKR
Rs9,101.008
1 Metti Token(MTT) ke KZT
16,938.166
1 Metti Token(MTT) ke THB
฿1,043.602
1 Metti Token(MTT) ke TWD
NT$997.878
1 Metti Token(MTT) ke AED
د.إ118.174
1 Metti Token(MTT) ke CHF
Fr25.76
1 Metti Token(MTT) ke HKD
HK$250.194
1 Metti Token(MTT) ke AMD
֏12,313.28
1 Metti Token(MTT) ke MAD
.د.م299.46
1 Metti Token(MTT) ke MXN
$598.276
1 Metti Token(MTT) ke SAR
ريال120.75
1 Metti Token(MTT) ke ETB
Br4,942.378
1 Metti Token(MTT) ke KES
KSh4,158.952
1 Metti Token(MTT) ke JOD
د.أ22.8298
1 Metti Token(MTT) ke PLN
118.496
1 Metti Token(MTT) ke RON
лв141.68
1 Metti Token(MTT) ke SEK
kr307.832
1 Metti Token(MTT) ke BGN
лв54.418
1 Metti Token(MTT) ke HUF
Ft10,765.426
1 Metti Token(MTT) ke CZK
678.776
1 Metti Token(MTT) ke KWD
د.ك9.8532
1 Metti Token(MTT) ke ILS
105.294
1 Metti Token(MTT) ke BOB
Bs222.18
1 Metti Token(MTT) ke AZN
54.74
1 Metti Token(MTT) ke TJS
SM296.884
1 Metti Token(MTT) ke GEL
87.262
1 Metti Token(MTT) ke AOA
Kz29,379.28
1 Metti Token(MTT) ke BHD
.د.ب12.1072
1 Metti Token(MTT) ke BMD
$32.2
1 Metti Token(MTT) ke DKK
kr208.012
1 Metti Token(MTT) ke HNL
L846.216
1 Metti Token(MTT) ke MUR
1,481.2
1 Metti Token(MTT) ke NAD
$559.314
1 Metti Token(MTT) ke NOK
kr328.44
1 Metti Token(MTT) ke NZD
$56.994
1 Metti Token(MTT) ke PAB
B/.32.2
1 Metti Token(MTT) ke PGK
K137.494
1 Metti Token(MTT) ke QAR
ر.ق117.208
1 Metti Token(MTT) ke RSD
дин.3,269.588
1 Metti Token(MTT) ke UZS
soʻm383,333.272
1 Metti Token(MTT) ke ALL
L2,700.614
1 Metti Token(MTT) ke ANG
ƒ57.638
1 Metti Token(MTT) ke AWG
ƒ57.96
1 Metti Token(MTT) ke BBD
$64.4
1 Metti Token(MTT) ke BAM
KM54.418
1 Metti Token(MTT) ke BIF
Fr94,957.8
1 Metti Token(MTT) ke BND
$41.86
1 Metti Token(MTT) ke BSD
$32.2
1 Metti Token(MTT) ke JMD
$5,163.27
1 Metti Token(MTT) ke KHR
129,317.132
1 Metti Token(MTT) ke KMF
Fr13,524
1 Metti Token(MTT) ke LAK
699,999.986
1 Metti Token(MTT) ke LKR
රු9,816.814
1 Metti Token(MTT) ke MDL
L550.942
1 Metti Token(MTT) ke MGA
Ar145,044.9
1 Metti Token(MTT) ke MOP
P257.6
1 Metti Token(MTT) ke MVR
495.88
1 Metti Token(MTT) ke MWK
MK55,805.82
1 Metti Token(MTT) ke MZN
MT2,059.19
1 Metti Token(MTT) ke NPR
रु4,562.74
1 Metti Token(MTT) ke PYG
228,362.4
1 Metti Token(MTT) ke RWF
Fr46,722.2
1 Metti Token(MTT) ke SBD
$264.684
1 Metti Token(MTT) ke SCR
484.61
1 Metti Token(MTT) ke SRD
$1,239.7
1 Metti Token(MTT) ke SVC
$281.428
1 Metti Token(MTT) ke SZL
L558.992
1 Metti Token(MTT) ke TMT
m112.7
1 Metti Token(MTT) ke TND
د.ت95.2798
1 Metti Token(MTT) ke TTD
$217.994
1 Metti Token(MTT) ke UGX
Sh112,571.2
1 Metti Token(MTT) ke XAF
Fr18,289.6
1 Metti Token(MTT) ke XCD
$86.94
1 Metti Token(MTT) ke XOF
Fr18,289.6
1 Metti Token(MTT) ke XPF
Fr3,316.6
1 Metti Token(MTT) ke BWP
P433.09
1 Metti Token(MTT) ke BZD
$64.722
1 Metti Token(MTT) ke CVE
$3,086.048
1 Metti Token(MTT) ke DJF
Fr5,699.4
1 Metti Token(MTT) ke DOP
$2,070.782
1 Metti Token(MTT) ke DZD
د.ج4,203.388
1 Metti Token(MTT) ke FJD
$73.416
1 Metti Token(MTT) ke GNF
Fr279,979
1 Metti Token(MTT) ke GTQ
Q246.652
1 Metti Token(MTT) ke GYD
$6,734.952
1 Metti Token(MTT) ke ISK
kr4,057.2

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Metti Token, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Metti Token
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Metti Token

Berapa nilai Metti Token (MTT) hari ini?
Harga live MTT dalam USD adalah 32.2 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga MTT ke USD saat ini?
Harga MTT ke USD saat ini adalah $ 32.2. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Metti Token?
Kapitalisasi pasar MTT adalah $ 0.00 USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar MTT?
Suplai beredar MTT adalah 0.00 USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) MTT?
MTT mencapai harga ATH sebesar 159.13148291639322 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) MTT?
MTT mencapai harga ATL 3.009680156954041 USD.
Berapa volume perdagangan MTT?
Volume perdagangan 24 jam live MTT adalah $ 434.78K USD.
Akankah harga MTT naik lebih tinggi tahun ini?
MTT mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga MTT untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:08:31 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Metti Token (MTT)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

MTT/USDT
$32.2
+0.03%

