Harga live Mexc Staked SOL hari ini adalah 161.1 USD. Lacak informasi harga aktual MXSOL ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga MXSOL dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang MXSOL

Info Harga MXSOL

Penjelasan MXSOL

Situs Web Resmi MXSOL

Tokenomi MXSOL

Prakiraan Harga MXSOL

Riwayat MXSOL

Panduan Membeli MXSOL

Konverter MXSOL ke Mata Uang Fiat

Spot MXSOL

Futures USDT-M MXSOL

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Mexc Staked SOL

Harga Mexc Staked SOL(MXSOL)

Harga Live 1 MXSOL ke USD:

$161.1
+0.54%1D
USD
Grafik Harga Live Mexc Staked SOL (MXSOL)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:52:24 (UTC+8)

Informasi Harga Mexc Staked SOL (MXSOL) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 157.91
Low 24 Jam
$ 167.32
High 24 Jam

$ 157.91
$ 167.32
--
--
+1.19%

+0.54%

-15.53%

-15.53%

Harga aktual Mexc Staked SOL (MXSOL) adalah $ 161.1. Selama 24 jam terakhir, MXSOL diperdagangkan antara low $ 157.91 dan high $ 167.32, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highMXSOL adalah --, sedangkan harga all-time low aset ini adalah --.

Dalam hal kinerja jangka pendek, MXSOL telah berubah sebesar +1.19% selama 1 jam terakhir, +0.54% selama 24 jam, dan -15.53% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Mexc Staked SOL (MXSOL)

--
$ 1.73M
$ 1.73M$ 1.73M

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
--
SOL

Kapitalisasi Pasar Mexc Staked SOL saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 1.73M. Suplai beredar MXSOL adalah --, dan total suplainya sebesar --. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah --.

Riwayat Harga Mexc Staked SOL (MXSOL) USD

Pantau perubahan harga Mexc Staked SOL untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.8653+0.54%
30 Days$ -65.22-28.82%
60 Hari$ -48.72-23.22%
90 Hari$ -17.5-9.80%
Perubahan Harga Mexc Staked SOL Hari Ini

Hari ini, MXSOL tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.8653 (+0.54%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Mexc Staked SOL 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -65.22 (-28.82%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Mexc Staked SOL 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, MXSOL terlihat mengalami perubahan $ -48.72 (-23.22%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Mexc Staked SOL 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -17.5 (-9.80%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Mexc Staked SOL (MXSOL)?

Lihat halaman Riwayat Harga Mexc Staked SOL sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Mexc Staked SOL (MXSOL)

MXSOL is a liquid staking token (LST) for Solana, supported by the MEXC exchange. When you stake SOL on MEXC, you receive MXSOL tokens, which represent your staked SOL in the MEXC staking pool. These tokens act as receipts and can later be redeemed for SOL and rewards earned.

Mexc Staked SOL tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Mexc Staked SOL Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa MXSOL ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Mexc Staked SOL di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Mexc Staked SOL dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Mexc Staked SOL (USD)

Berapa nilai Mexc Staked SOL (MXSOL) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Mexc Staked SOL (MXSOL) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Mexc Staked SOL.

Cek prediksi harga Mexc Staked SOL sekarang!

Tokenomi Mexc Staked SOL (MXSOL)

Memahami tokenomi Mexc Staked SOL (MXSOL) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token MXSOL sekarang!

Cara membeli Mexc Staked SOL (MXSOL)

Ingin mengetahui cara membeli Mexc Staked SOL? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Mexc Staked SOL di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

MXSOL ke Mata Uang Lokal

1 Mexc Staked SOL(MXSOL) ke VND
4,239,346.5
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) ke AUD
A$248.094
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) ke GBP
122.436
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) ke EUR
138.546
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) ke USD
$161.1
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) ke MYR
RM673.398
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) ke TRY
6,796.809
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) ke JPY
¥24,648.3
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) ke ARS
ARS$233,815.707
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) ke RUB
13,087.764
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) ke INR
14,284.737
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) ke IDR
Rp2,684,998.926
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) ke PHP
9,501.678
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) ke EGP
￡E.7,620.03
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) ke BRL
R$861.885
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) ke CAD
C$227.151
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) ke BDT
19,655.811
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) ke NGN
231,797.124
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) ke COP
$617,240.151
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) ke ZAR
R.2,799.918
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) ke UAH
6,775.866
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) ke TZS
T.Sh.395,822.7
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) ke VES
Bs36,569.7
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) ke CLP
$151,917.3
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) ke PKR
Rs45,533.304
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) ke KZT
84,743.433
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) ke THB
฿5,216.418
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) ke TWD
NT$4,989.267
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) ke AED
د.إ591.237
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) ke CHF
Fr128.88
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) ke HKD
HK$1,251.747
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) ke AMD
֏61,604.64
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) ke MAD
.د.م1,498.23
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) ke MXN
$2,991.627
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) ke SAR
ريال604.125
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) ke ETB
Br24,791.679
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) ke KES
KSh20,804.454
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) ke JOD
د.أ114.2199
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) ke PLN
592.848
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) ke RON
лв708.84
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) ke SEK
kr1,541.727
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) ke BGN
лв272.259
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) ke HUF
Ft53,933.058
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) ke CZK
3,397.599
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) ke KWD
د.ك49.2966
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) ke ILS
526.797
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) ke BOB
Bs1,111.59
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) ke AZN
273.87
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) ke TJS
SM1,485.342
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) ke GEL
436.581
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) ke AOA
Kz147,662.649
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) ke BHD
.د.ب60.7347
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) ke BMD
$161.1
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) ke DKK
kr1,042.317
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) ke HNL
L4,243.374
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) ke MUR
7,405.767
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) ke NAD
$2,798.307
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) ke NOK
kr1,643.22
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) ke NZD
$285.147
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) ke PAB
B/.161.1
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) ke PGK
K676.62
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) ke QAR
ر.ق586.404
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) ke RSD
дин.16,361.316
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) ke UZS
soʻm1,940,963.409
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) ke ALL
L13,508.235
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) ke ANG
ƒ288.369
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) ke AWG
ƒ289.98
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) ke BBD
$322.2
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) ke BAM
KM272.259
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) ke BIF
Fr475,083.9
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) ke BND
$209.43
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) ke BSD
$161.1
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) ke JMD
$25,832.385
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) ke KHR
646,987.266
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) ke KMF
Fr67,662
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) ke LAK
3,502,173.843
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) ke LKR
රු49,114.557
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) ke MDL
L2,738.7
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) ke MGA
Ar725,674.95
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) ke MOP
P1,288.8
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) ke MVR
2,480.94
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) ke MWK
MK279,687.321
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) ke MZN
MT10,302.345
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) ke NPR
रु22,827.87
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) ke PYG
1,142,521.2
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) ke RWF
Fr233,756.1
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) ke SBD
$1,325.853
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) ke SCR
2,324.673
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) ke SRD
$6,202.35
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) ke SVC
$1,408.014
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) ke SZL
L2,796.696
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) ke TMT
m563.85
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) ke TND
د.ت476.6949
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) ke TTD
$1,090.647
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) ke UGX
Sh563,205.6
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) ke XAF
Fr91,504.8
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) ke XCD
$434.97
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) ke XOF
Fr91,504.8
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) ke XPF
Fr16,593.3
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) ke BWP
P2,166.795
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) ke BZD
$323.811
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) ke CVE
$15,439.824
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) ke DJF
Fr28,514.7
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) ke DOP
$10,360.341
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) ke DZD
د.ج21,036.438
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) ke FJD
$367.308
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) ke GNF
Fr1,400,764.5
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) ke GTQ
Q1,234.026
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) ke GYD
$33,695.676
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) ke ISK
kr20,298.6

Sumber Daya Mexc Staked SOL

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Mexc Staked SOL, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi Mexc Staked SOL
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Mexc Staked SOL

Berapa nilai Mexc Staked SOL (MXSOL) hari ini?
Harga live MXSOL dalam USD adalah 161.1 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga MXSOL ke USD saat ini?
Harga MXSOL ke USD saat ini adalah $ 161.1. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Mexc Staked SOL?
Kapitalisasi pasar MXSOL adalah -- USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar MXSOL?
Suplai beredar MXSOL adalah -- USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) MXSOL?
MXSOL mencapai harga ATH sebesar -- USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) MXSOL?
MXSOL mencapai harga ATL -- USD.
Berapa volume perdagangan MXSOL?
Volume perdagangan 24 jam live MXSOL adalah $ 1.73M USD.
Akankah harga MXSOL naik lebih tinggi tahun ini?
MXSOL mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga MXSOL untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:52:24 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Mexc Staked SOL (MXSOL)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

