BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Napoli Fan Token hari ini adalah 0.3882 USD. Lacak informasi harga aktual NAP ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga NAP dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Napoli Fan Token hari ini adalah 0.3882 USD. Lacak informasi harga aktual NAP ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga NAP dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang NAP

Info Harga NAP

Penjelasan NAP

Situs Web Resmi NAP

Tokenomi NAP

Prakiraan Harga NAP

Riwayat NAP

Panduan Membeli NAP

Konverter NAP ke Mata Uang Fiat

Spot NAP

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Napoli Fan Token

Harga Napoli Fan Token(NAP)

Harga Live 1 NAP ke USD:

$0.3882
$0.3882$0.3882
+1.49%1D
USD
Grafik Harga Live Napoli Fan Token (NAP)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:10:10 (UTC+8)

Informasi Harga Napoli Fan Token (NAP) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.3764
$ 0.3764$ 0.3764
Low 24 Jam
$ 0.4015
$ 0.4015$ 0.4015
High 24 Jam

$ 0.3764
$ 0.3764$ 0.3764

$ 0.4015
$ 0.4015$ 0.4015

$ 9.872712934817597
$ 9.872712934817597$ 9.872712934817597

$ 0.37374790759973026
$ 0.37374790759973026$ 0.37374790759973026

+1.64%

+1.49%

-9.35%

-9.35%

Harga aktual Napoli Fan Token (NAP) adalah $ 0.3882. Selama 24 jam terakhir, NAP diperdagangkan antara low $ 0.3764 dan high $ 0.4015, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highNAP adalah $ 9.872712934817597, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.37374790759973026.

Dalam hal kinerja jangka pendek, NAP telah berubah sebesar +1.64% selama 1 jam terakhir, +1.49% selama 24 jam, dan -9.35% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Napoli Fan Token (NAP)

No.1866

$ 1.68M
$ 1.68M$ 1.68M

$ 55.88K
$ 55.88K$ 55.88K

$ 3.88M
$ 3.88M$ 3.88M

4.32M
4.32M 4.32M

9,995,000
9,995,000 9,995,000

9,995,000
9,995,000 9,995,000

43.21%

CHZ

Kapitalisasi Pasar Napoli Fan Token saat ini adalah $ 1.68M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 55.88K. Suplai beredar NAP adalah 4.32M, dan total suplainya sebesar 9995000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 3.88M.

Riwayat Harga Napoli Fan Token (NAP) USD

Pantau perubahan harga Napoli Fan Token untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.005699+1.49%
30 Days$ -0.1999-34.00%
60 Hari$ -0.2987-43.49%
90 Hari$ -0.316-44.88%
Perubahan Harga Napoli Fan Token Hari Ini

Hari ini, NAP tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.005699 (+1.49%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Napoli Fan Token 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.1999 (-34.00%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Napoli Fan Token 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, NAP terlihat mengalami perubahan $ -0.2987 (-43.49%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Napoli Fan Token 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.316 (-44.88%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Napoli Fan Token (NAP)?

Lihat halaman Riwayat Harga Napoli Fan Token sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Napoli Fan Token (NAP)

The Società Sportiva Calcio Napoli Fan Token allows $NAP fans to have a tokenized share of influence on team decisions. Fans can engage in a wide variety of club decisions, and in doing so, earn rewards and money-can't-buy experiences.

Napoli Fan Token tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Napoli Fan Token Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa NAP ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Napoli Fan Token di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Napoli Fan Token dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Napoli Fan Token (USD)

Berapa nilai Napoli Fan Token (NAP) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Napoli Fan Token (NAP) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Napoli Fan Token.

Cek prediksi harga Napoli Fan Token sekarang!

Tokenomi Napoli Fan Token (NAP)

Memahami tokenomi Napoli Fan Token (NAP) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token NAP sekarang!

Cara membeli Napoli Fan Token (NAP)

Ingin mengetahui cara membeli Napoli Fan Token? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Napoli Fan Token di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

NAP ke Mata Uang Lokal

1 Napoli Fan Token(NAP) ke VND
10,215.483
1 Napoli Fan Token(NAP) ke AUD
A$0.597828
1 Napoli Fan Token(NAP) ke GBP
0.295032
1 Napoli Fan Token(NAP) ke EUR
0.333852
1 Napoli Fan Token(NAP) ke USD
$0.3882
1 Napoli Fan Token(NAP) ke MYR
RM1.622676
1 Napoli Fan Token(NAP) ke TRY
16.34322
1 Napoli Fan Token(NAP) ke JPY
¥59.3946
1 Napoli Fan Token(NAP) ke ARS
ARS$563.421834
1 Napoli Fan Token(NAP) ke RUB
31.533486
1 Napoli Fan Token(NAP) ke INR
34.421694
1 Napoli Fan Token(NAP) ke IDR
Rp6,469.997412
1 Napoli Fan Token(NAP) ke PHP
22.911564
1 Napoli Fan Token(NAP) ke EGP
￡E.18.36186
1 Napoli Fan Token(NAP) ke BRL
R$2.07687
1 Napoli Fan Token(NAP) ke CAD
C$0.547362
1 Napoli Fan Token(NAP) ke BDT
47.364282
1 Napoli Fan Token(NAP) ke NGN
558.557688
1 Napoli Fan Token(NAP) ke COP
$1,487.353362
1 Napoli Fan Token(NAP) ke ZAR
R.6.746916
1 Napoli Fan Token(NAP) ke UAH
16.327692
1 Napoli Fan Token(NAP) ke TZS
T.Sh.953.8074
1 Napoli Fan Token(NAP) ke VES
Bs88.1214
1 Napoli Fan Token(NAP) ke CLP
$366.0726
1 Napoli Fan Token(NAP) ke PKR
Rs109.720848
1 Napoli Fan Token(NAP) ke KZT
204.204846
1 Napoli Fan Token(NAP) ke THB
฿12.581562
1 Napoli Fan Token(NAP) ke TWD
NT$12.030318
1 Napoli Fan Token(NAP) ke AED
د.إ1.424694
1 Napoli Fan Token(NAP) ke CHF
Fr0.31056
1 Napoli Fan Token(NAP) ke HKD
HK$3.016314
1 Napoli Fan Token(NAP) ke AMD
֏148.44768
1 Napoli Fan Token(NAP) ke MAD
.د.م3.61026
1 Napoli Fan Token(NAP) ke MXN
$7.212756
1 Napoli Fan Token(NAP) ke SAR
ريال1.45575
1 Napoli Fan Token(NAP) ke ETB
Br59.584818
1 Napoli Fan Token(NAP) ke KES
KSh50.139912
1 Napoli Fan Token(NAP) ke JOD
د.أ0.2752338
1 Napoli Fan Token(NAP) ke PLN
1.428576
1 Napoli Fan Token(NAP) ke RON
лв1.70808
1 Napoli Fan Token(NAP) ke SEK
kr3.711192
1 Napoli Fan Token(NAP) ke BGN
лв0.656058
1 Napoli Fan Token(NAP) ke HUF
Ft129.786906
1 Napoli Fan Token(NAP) ke CZK
8.183256
1 Napoli Fan Token(NAP) ke KWD
د.ك0.1187892
1 Napoli Fan Token(NAP) ke ILS
1.269414
1 Napoli Fan Token(NAP) ke BOB
Bs2.67858
1 Napoli Fan Token(NAP) ke AZN
0.65994
1 Napoli Fan Token(NAP) ke TJS
SM3.579204
1 Napoli Fan Token(NAP) ke GEL
1.052022
1 Napoli Fan Token(NAP) ke AOA
Kz354.19368
1 Napoli Fan Token(NAP) ke BHD
.د.ب0.1459632
1 Napoli Fan Token(NAP) ke BMD
$0.3882
1 Napoli Fan Token(NAP) ke DKK
kr2.507772
1 Napoli Fan Token(NAP) ke HNL
L10.201896
1 Napoli Fan Token(NAP) ke MUR
17.8572
1 Napoli Fan Token(NAP) ke NAD
$6.743034
1 Napoli Fan Token(NAP) ke NOK
kr3.95964
1 Napoli Fan Token(NAP) ke NZD
$0.687114
1 Napoli Fan Token(NAP) ke PAB
B/.0.3882
1 Napoli Fan Token(NAP) ke PGK
K1.657614
1 Napoli Fan Token(NAP) ke QAR
ر.ق1.413048
1 Napoli Fan Token(NAP) ke RSD
дин.39.417828
1 Napoli Fan Token(NAP) ke UZS
soʻm4,621.427832
1 Napoli Fan Token(NAP) ke ALL
L32.558334
1 Napoli Fan Token(NAP) ke ANG
ƒ0.694878
1 Napoli Fan Token(NAP) ke AWG
ƒ0.69876
1 Napoli Fan Token(NAP) ke BBD
$0.7764
1 Napoli Fan Token(NAP) ke BAM
KM0.656058
1 Napoli Fan Token(NAP) ke BIF
Fr1,144.8018
1 Napoli Fan Token(NAP) ke BND
$0.50466
1 Napoli Fan Token(NAP) ke BSD
$0.3882
1 Napoli Fan Token(NAP) ke JMD
$62.24787
1 Napoli Fan Token(NAP) ke KHR
1,559.034492
1 Napoli Fan Token(NAP) ke KMF
Fr163.044
1 Napoli Fan Token(NAP) ke LAK
8,439.130266
1 Napoli Fan Token(NAP) ke LKR
රු118.350534
1 Napoli Fan Token(NAP) ke MDL
L6.642102
1 Napoli Fan Token(NAP) ke MGA
Ar1,748.6469
1 Napoli Fan Token(NAP) ke MOP
P3.1056
1 Napoli Fan Token(NAP) ke MVR
5.97828
1 Napoli Fan Token(NAP) ke MWK
MK672.78942
1 Napoli Fan Token(NAP) ke MZN
MT24.82539
1 Napoli Fan Token(NAP) ke NPR
रु55.00794
1 Napoli Fan Token(NAP) ke PYG
2,753.1144
1 Napoli Fan Token(NAP) ke RWF
Fr563.2782
1 Napoli Fan Token(NAP) ke SBD
$3.191004
1 Napoli Fan Token(NAP) ke SCR
5.84241
1 Napoli Fan Token(NAP) ke SRD
$14.9457
1 Napoli Fan Token(NAP) ke SVC
$3.392868
1 Napoli Fan Token(NAP) ke SZL
L6.739152
1 Napoli Fan Token(NAP) ke TMT
m1.3587
1 Napoli Fan Token(NAP) ke TND
د.ت1.1486838
1 Napoli Fan Token(NAP) ke TTD
$2.628114
1 Napoli Fan Token(NAP) ke UGX
Sh1,357.1472
1 Napoli Fan Token(NAP) ke XAF
Fr220.4976
1 Napoli Fan Token(NAP) ke XCD
$1.04814
1 Napoli Fan Token(NAP) ke XOF
Fr220.4976
1 Napoli Fan Token(NAP) ke XPF
Fr39.9846
1 Napoli Fan Token(NAP) ke BWP
P5.22129
1 Napoli Fan Token(NAP) ke BZD
$0.780282
1 Napoli Fan Token(NAP) ke CVE
$37.205088
1 Napoli Fan Token(NAP) ke DJF
Fr68.7114
1 Napoli Fan Token(NAP) ke DOP
$24.965142
1 Napoli Fan Token(NAP) ke DZD
د.ج50.675628
1 Napoli Fan Token(NAP) ke FJD
$0.885096
1 Napoli Fan Token(NAP) ke GNF
Fr3,375.399
1 Napoli Fan Token(NAP) ke GTQ
Q2.973612
1 Napoli Fan Token(NAP) ke GYD
$81.195912
1 Napoli Fan Token(NAP) ke ISK
kr48.9132

Sumber Daya Napoli Fan Token

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Napoli Fan Token, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi Napoli Fan Token
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Napoli Fan Token

Berapa nilai Napoli Fan Token (NAP) hari ini?
Harga live NAP dalam USD adalah 0.3882 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga NAP ke USD saat ini?
Harga NAP ke USD saat ini adalah $ 0.3882. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Napoli Fan Token?
Kapitalisasi pasar NAP adalah $ 1.68M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar NAP?
Suplai beredar NAP adalah 4.32M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) NAP?
NAP mencapai harga ATH sebesar 9.872712934817597 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) NAP?
NAP mencapai harga ATL 0.37374790759973026 USD.
Berapa volume perdagangan NAP?
Volume perdagangan 24 jam live NAP adalah $ 55.88K USD.
Akankah harga NAP naik lebih tinggi tahun ini?
NAP mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga NAP untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:10:10 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Napoli Fan Token (NAP)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator NAP ke USD

Jumlah

NAP
NAP
USD
USD

1 NAP = 0.3882 USD

Perdagangkan NAP

NAP/USDT
$0.3882
$0.3882$0.3882
+1.51%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,262.67
$101,262.67$101,262.67

-0.72%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,320.44
$3,320.44$3,320.44

+0.62%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.30
$156.30$156.30

+0.24%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0893
$1.0893$1.0893

+26.95%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,262.67
$101,262.67$101,262.67

-0.72%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,320.44
$3,320.44$3,320.44

+0.62%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.30
$156.30$156.30

+0.24%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2220
$2.2220$2.2220

-0.55%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0137
$1.0137$1.0137

-0.23%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$30.72
$30.72$30.72

+104.80%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1127
$0.1127$0.1127

+125.40%

Logo Shardeum

Shardeum

SHM

$0.0004015
$0.0004015$0.0004015

+167.66%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.013430
$0.013430$0.013430

+1,243.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.486
$4.486$4.486

+348.60%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.006714
$0.006714$0.006714

+214.62%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1127
$0.1127$0.1127

+125.40%

Logo Notevia

Notevia

NVA

$0.0000002298
$0.0000002298$0.0000002298

+53.20%