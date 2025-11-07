BursaDEX+
Harga live Nubila Network hari ini adalah 0.09872 USD. Lacak informasi harga aktual NB ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga NB dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang NB

Info Harga NB

Penjelasan NB

Whitepaper NB

Situs Web Resmi NB

Tokenomi NB

Prakiraan Harga NB

Riwayat NB

Panduan Membeli NB

Konverter NB ke Mata Uang Fiat

Spot NB

Futures USDT-M NB

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Nubila Network

Harga Nubila Network(NB)

Harga Live 1 NB ke USD:

$0.09872
$0.09872
-2.27%1D
USD
Grafik Harga Live Nubila Network (NB)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:10:24 (UTC+8)

Informasi Harga Nubila Network (NB) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.09328
$ 0.09328
Low 24 Jam
$ 0.11235
$ 0.11235
High 24 Jam

$ 0.09328
$ 0.09328

$ 0.11235
$ 0.11235

--
----

--
----

+0.05%

-2.27%

+887.20%

+887.20%

Harga aktual Nubila Network (NB) adalah $ 0.09872. Selama 24 jam terakhir, NB diperdagangkan antara low $ 0.09328 dan high $ 0.11235, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highNB adalah --, sedangkan harga all-time low aset ini adalah --.

Dalam hal kinerja jangka pendek, NB telah berubah sebesar +0.05% selama 1 jam terakhir, -2.27% selama 24 jam, dan +887.20% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Nubila Network (NB)

$ 18.16M
$ 18.16M

$ 132.05K
$ 132.05K

$ 98.72M
$ 98.72M

184.00M
184.00M

1,000,000,000
1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000

18.40%

BSC

Kapitalisasi Pasar Nubila Network saat ini adalah $ 18.16M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 132.05K. Suplai beredar NB adalah 184.00M, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 98.72M.

Riwayat Harga Nubila Network (NB) USD

Pantau perubahan harga Nubila Network untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.002293-2.27%
30 Days$ +0.08872+887.20%
60 Hari$ +0.08872+887.20%
90 Hari$ +0.08872+887.20%
Perubahan Harga Nubila Network Hari Ini

Hari ini, NB tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.002293 (-2.27%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Nubila Network 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ +0.08872 (+887.20%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Nubila Network 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, NB terlihat mengalami perubahan $ +0.08872 (+887.20%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Nubila Network 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.08872 (+887.20%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Nubila Network (NB)?

Lihat halaman Riwayat Harga Nubila Network sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Nubila Network (NB)

Nubila Network tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Nubila Network Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa NB ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Nubila Network di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Nubila Network dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Nubila Network (USD)

Berapa nilai Nubila Network (NB) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Nubila Network (NB) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Nubila Network.

Cek prediksi harga Nubila Network sekarang!

Tokenomi Nubila Network (NB)

Memahami tokenomi Nubila Network (NB) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token NB sekarang!

Cara membeli Nubila Network (NB)

Ingin mengetahui cara membeli Nubila Network? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Nubila Network di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

NB ke Mata Uang Lokal

1 Nubila Network(NB) ke VND
2,597.8168
2,597.8168
1 Nubila Network(NB) ke AUD
A$0.1520288
A$0.1520288
1 Nubila Network(NB) ke GBP
0.0750272
0.0750272
1 Nubila Network(NB) ke EUR
0.0848992
0.0848992
1 Nubila Network(NB) ke USD
$0.09872
$0.09872
1 Nubila Network(NB) ke MYR
RM0.4126496
RM0.4126496
1 Nubila Network(NB) ke TRY
4.156112
4.156112
1 Nubila Network(NB) ke JPY
¥15.10416
¥15.10416
1 Nubila Network(NB) ke ARS
ARS$143.2792464
1 Nubila Network(NB) ke RUB
8.0190256
8.0190256
1 Nubila Network(NB) ke INR
8.7535024
8.7535024
1 Nubila Network(NB) ke IDR
Rp1,645.3326752
1 Nubila Network(NB) ke PHP
5.8264544
5.8264544
1 Nubila Network(NB) ke EGP
￡E.4.669456
￡E.4.669456
1 Nubila Network(NB) ke BRL
R$0.528152
R$0.528152
1 Nubila Network(NB) ke CAD
C$0.1391952
C$0.1391952
1 Nubila Network(NB) ke BDT
12.0448272
12.0448272
1 Nubila Network(NB) ke NGN
142.0422848
142.0422848
1 Nubila Network(NB) ke COP
$378.2367952
$378.2367952
1 Nubila Network(NB) ke ZAR
R.1.7157536
R.1.7157536
1 Nubila Network(NB) ke UAH
4.1521632
4.1521632
1 Nubila Network(NB) ke TZS
T.Sh.242.55504
1 Nubila Network(NB) ke VES
Bs22.40944
Bs22.40944
1 Nubila Network(NB) ke CLP
$93.09296
$93.09296
1 Nubila Network(NB) ke PKR
Rs27.9022208
Rs27.9022208
1 Nubila Network(NB) ke KZT
51.9296816
51.9296816
1 Nubila Network(NB) ke THB
฿3.1995152
฿3.1995152
1 Nubila Network(NB) ke TWD
NT$3.0593328
NT$3.0593328
1 Nubila Network(NB) ke AED
د.إ0.3623024
د.إ0.3623024
1 Nubila Network(NB) ke CHF
Fr0.078976
Fr0.078976
1 Nubila Network(NB) ke HKD
HK$0.7670544
HK$0.7670544
1 Nubila Network(NB) ke AMD
֏37.750528
֏37.750528
1 Nubila Network(NB) ke MAD
.د.م0.918096
.د.م0.918096
1 Nubila Network(NB) ke MXN
$1.8342176
$1.8342176
1 Nubila Network(NB) ke SAR
ريال0.3702
ريال0.3702
1 Nubila Network(NB) ke ETB
Br15.1525328
Br15.1525328
1 Nubila Network(NB) ke KES
KSh12.7506752
1 Nubila Network(NB) ke JOD
د.أ0.06999248
1 Nubila Network(NB) ke PLN
0.3632896
0.3632896
1 Nubila Network(NB) ke RON
лв0.434368
лв0.434368
1 Nubila Network(NB) ke SEK
kr0.9437632
kr0.9437632
1 Nubila Network(NB) ke BGN
лв0.1668368
лв0.1668368
1 Nubila Network(NB) ke HUF
Ft33.0050576
Ft33.0050576
1 Nubila Network(NB) ke CZK
2.0810176
2.0810176
1 Nubila Network(NB) ke KWD
د.ك0.03020832
1 Nubila Network(NB) ke ILS
0.3228144
0.3228144
1 Nubila Network(NB) ke BOB
Bs0.681168
Bs0.681168
1 Nubila Network(NB) ke AZN
0.167824
0.167824
1 Nubila Network(NB) ke TJS
SM0.9101984
SM0.9101984
1 Nubila Network(NB) ke GEL
0.2675312
0.2675312
1 Nubila Network(NB) ke AOA
Kz90.072128
Kz90.072128
1 Nubila Network(NB) ke BHD
.د.ب0.03711872
1 Nubila Network(NB) ke BMD
$0.09872
$0.09872
1 Nubila Network(NB) ke DKK
kr0.6377312
kr0.6377312
1 Nubila Network(NB) ke HNL
L2.5943616
L2.5943616
1 Nubila Network(NB) ke MUR
4.54112
4.54112
1 Nubila Network(NB) ke NAD
$1.7147664
$1.7147664
1 Nubila Network(NB) ke NOK
kr1.006944
kr1.006944
1 Nubila Network(NB) ke NZD
$0.1747344
$0.1747344
1 Nubila Network(NB) ke PAB
B/.0.09872
B/.0.09872
1 Nubila Network(NB) ke PGK
K0.4215344
K0.4215344
1 Nubila Network(NB) ke QAR
ر.ق0.3593408
ر.ق0.3593408
1 Nubila Network(NB) ke RSD
дин.10.0240288
1 Nubila Network(NB) ke UZS
soʻm1,175.2379072
1 Nubila Network(NB) ke ALL
L8.2796464
L8.2796464
1 Nubila Network(NB) ke ANG
ƒ0.1767088
ƒ0.1767088
1 Nubila Network(NB) ke AWG
ƒ0.177696
ƒ0.177696
1 Nubila Network(NB) ke BBD
$0.19744
$0.19744
1 Nubila Network(NB) ke BAM
KM0.1668368
KM0.1668368
1 Nubila Network(NB) ke BIF
Fr291.12528
Fr291.12528
1 Nubila Network(NB) ke BND
$0.128336
$0.128336
1 Nubila Network(NB) ke BSD
$0.09872
$0.09872
1 Nubila Network(NB) ke JMD
$15.829752
$15.829752
1 Nubila Network(NB) ke KHR
396.4654432
396.4654432
1 Nubila Network(NB) ke KMF
Fr41.4624
Fr41.4624
1 Nubila Network(NB) ke LAK
2,146.0869136
1 Nubila Network(NB) ke LKR
රු30.0967664
රු30.0967664
1 Nubila Network(NB) ke MDL
L1.6890992
L1.6890992
1 Nubila Network(NB) ke MGA
Ar444.68424
Ar444.68424
1 Nubila Network(NB) ke MOP
P0.78976
P0.78976
1 Nubila Network(NB) ke MVR
1.520288
1.520288
1 Nubila Network(NB) ke MWK
MK171.091632
MK171.091632
1 Nubila Network(NB) ke MZN
MT6.313144
MT6.313144
1 Nubila Network(NB) ke NPR
रु13.988624
रु13.988624
1 Nubila Network(NB) ke PYG
700.12224
700.12224
1 Nubila Network(NB) ke RWF
Fr143.24272
Fr143.24272
1 Nubila Network(NB) ke SBD
$0.8114784
$0.8114784
1 Nubila Network(NB) ke SCR
1.485736
1.485736
1 Nubila Network(NB) ke SRD
$3.80072
$3.80072
1 Nubila Network(NB) ke SVC
$0.8628128
$0.8628128
1 Nubila Network(NB) ke SZL
L1.7137792
L1.7137792
1 Nubila Network(NB) ke TMT
m0.34552
m0.34552
1 Nubila Network(NB) ke TND
د.ت0.29211248
1 Nubila Network(NB) ke TTD
$0.6683344
$0.6683344
1 Nubila Network(NB) ke UGX
Sh345.12512
Sh345.12512
1 Nubila Network(NB) ke XAF
Fr56.07296
Fr56.07296
1 Nubila Network(NB) ke XCD
$0.266544
$0.266544
1 Nubila Network(NB) ke XOF
Fr56.07296
Fr56.07296
1 Nubila Network(NB) ke XPF
Fr10.16816
Fr10.16816
1 Nubila Network(NB) ke BWP
P1.327784
P1.327784
1 Nubila Network(NB) ke BZD
$0.1984272
$0.1984272
1 Nubila Network(NB) ke CVE
$9.4613248
$9.4613248
1 Nubila Network(NB) ke DJF
Fr17.47344
Fr17.47344
1 Nubila Network(NB) ke DOP
$6.3486832
$6.3486832
1 Nubila Network(NB) ke DZD
د.ج12.8869
د.ج12.8869088
1 Nubila Network(NB) ke FJD
$0.2250816
1 Nubila Network(NB) ke GNF
Fr858.3704
1 Nubila Network(NB) ke GTQ
Q0.7561952
1 Nubila Network(NB) ke GYD
$20.6482752
1 Nubila Network(NB) ke ISK
kr12.43872

Sumber Daya Nubila Network

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Nubila Network, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Nubila Network
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Nubila Network

Berapa nilai Nubila Network (NB) hari ini?
Harga live NB dalam USD adalah 0.09872 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga NB ke USD saat ini?
Harga NB ke USD saat ini adalah $ 0.09872. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Nubila Network?
Kapitalisasi pasar NB adalah $ 18.16M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar NB?
Suplai beredar NB adalah 184.00M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) NB?
NB mencapai harga ATH sebesar -- USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) NB?
NB mencapai harga ATL -- USD.
Berapa volume perdagangan NB?
Volume perdagangan 24 jam live NB adalah $ 132.05K USD.
Akankah harga NB naik lebih tinggi tahun ini?
NB mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga NB untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:10:24 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Nubila Network (NB)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator NB ke USD

Jumlah

NB
NB
USD
USD

1 NB = 0.09872 USD

Perdagangkan NB

NB/USDT
$0.09872
$0.09872$0.09872
-2.05%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

