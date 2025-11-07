BursaDEX+
Harga live NEIRO ETH hari ini adalah 0.002699 USD. Lacak informasi harga aktual NEIROETH ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga NEIROETH dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga NEIRO ETH(NEIROETH)

Harga Live 1 NEIROETH ke USD:

$0.002709
+6.82%1D
USD
Grafik Harga Live NEIRO ETH (NEIROETH)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 10:01:03 (UTC+8)

Informasi Harga NEIRO ETH (NEIROETH) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.002492
Low 24 Jam
$ 0.002894
High 24 Jam

$ 0.002492
$ 0.002894
$ 0.2986456942576995
$ 0.0023561822653969
+0.11%

+6.82%

-17.99%

-17.99%

Harga aktual NEIRO ETH (NEIROETH) adalah $ 0.002699. Selama 24 jam terakhir, NEIROETH diperdagangkan antara low $ 0.002492 dan high $ 0.002894, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highNEIROETH adalah $ 0.2986456942576995, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.0023561822653969.

Dalam hal kinerja jangka pendek, NEIROETH telah berubah sebesar +0.11% selama 1 jam terakhir, +6.82% selama 24 jam, dan -17.99% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar NEIRO ETH (NEIROETH)

No.1646

$ 2.70M
$ 80.50K
$ 2.70M
1.00B
1,000,000,000
1,000,000,000
100.00%

ETH

Kapitalisasi Pasar NEIRO ETH saat ini adalah $ 2.70M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 80.50K. Suplai beredar NEIROETH adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 2.70M.

Riwayat Harga NEIRO ETH (NEIROETH) USD

Pantau perubahan harga NEIRO ETH untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00017296+6.82%
30 Days$ -0.003067-53.20%
60 Hari$ -0.056391-95.44%
90 Hari$ -0.130821-97.98%
Perubahan Harga NEIRO ETH Hari Ini

Hari ini, NEIROETH tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.00017296 (+6.82%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga NEIRO ETH 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.003067 (-53.20%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga NEIRO ETH 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, NEIROETH terlihat mengalami perubahan $ -0.056391 (-95.44%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga NEIRO ETH 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.130821 (-97.98%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari NEIRO ETH (NEIROETH)?

Lihat halaman Riwayat Harga NEIRO ETH sekarang.

Apa yang dimaksud dengan NEIRO ETH (NEIROETH)

NEIRO ETH is a meme coin on the Ethereum chain, and the token name is NEIROETH.

NEIRO ETH tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi NEIRO ETH Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa NEIROETH ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang NEIRO ETH di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli NEIRO ETH dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga NEIRO ETH (USD)

Berapa nilai NEIRO ETH (NEIROETH) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda NEIRO ETH (NEIROETH) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk NEIRO ETH.

Cek prediksi harga NEIRO ETH sekarang!

Tokenomi NEIRO ETH (NEIROETH)

Memahami tokenomi NEIRO ETH (NEIROETH) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token NEIROETH sekarang!

Cara membeli NEIRO ETH (NEIROETH)

Ingin mengetahui cara membeli NEIRO ETH? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli NEIRO ETH di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

Sumber Daya NEIRO ETH

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai NEIRO ETH, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi NEIRO ETH
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang NEIRO ETH

Berapa nilai NEIRO ETH (NEIROETH) hari ini?
Harga live NEIROETH dalam USD adalah 0.002699 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga NEIROETH ke USD saat ini?
Harga NEIROETH ke USD saat ini adalah $ 0.002699. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar NEIRO ETH?
Kapitalisasi pasar NEIROETH adalah $ 2.70M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar NEIROETH?
Suplai beredar NEIROETH adalah 1.00B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) NEIROETH?
NEIROETH mencapai harga ATH sebesar 0.2986456942576995 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) NEIROETH?
NEIROETH mencapai harga ATL 0.0023561822653969 USD.
Berapa volume perdagangan NEIROETH?
Volume perdagangan 24 jam live NEIROETH adalah $ 80.50K USD.
Akankah harga NEIROETH naik lebih tinggi tahun ini?
NEIROETH mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga NEIROETH untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting NEIRO ETH (NEIROETH)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

