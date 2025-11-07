Apa yang dimaksud dengan NFT (NFT)

APENFT Fund lahir dengan misi untuk mendaftarkan karya seni kelas dunia sebagai NFT on-chain. Proyek ini dibangun di atas TRON, salah satu dari tiga rantai publik teratas dunia, dan didukung oleh sistem penyimpanan data terdistribusi terbesar di dunia BitTorrent.

NFT tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami.



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa NFT ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang NFT di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli NFT dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga NFT (USD)

Berapa nilai NFT (NFT) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda NFT (NFT) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk NFT.

Cek prediksi harga NFT sekarang!

Tokenomi NFT (NFT)

Memahami tokenomi NFT (NFT) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token NFT sekarang!

Cara membeli NFT (NFT)

Ingin mengetahui cara membeli NFT? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli NFT di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

NFT ke Mata Uang Lokal

Coba Konverter

Sumber Daya NFT

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai NFT, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang NFT Berapa nilai NFT (NFT) hari ini? Harga live NFT dalam USD adalah 0.0000003937 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga NFT ke USD saat ini? $ 0.0000003937 . Cobalah Harga NFT ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar NFT? Kapitalisasi pasar NFT adalah $ 393.70M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar NFT? Suplai beredar NFT adalah 999.99T USD . Berapa harga all‑time high (ATH) NFT? NFT mencapai harga ATH sebesar 0.00000764 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) NFT? NFT mencapai harga ATL 0.000000288884040432 USD . Berapa volume perdagangan NFT? Volume perdagangan 24 jam live NFT adalah $ 6.95M USD . Akankah harga NFT naik lebih tinggi tahun ini? NFT mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga NFT untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

