Grafik Harga Live NetMind (NMT)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:54:01 (UTC+8)

Informasi Harga NetMind (NMT) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.183
$ 0.183$ 0.183
Low 24 Jam
$ 0.203
$ 0.203$ 0.203
High 24 Jam

$ 0.183
$ 0.183$ 0.183

$ 0.203
$ 0.203$ 0.203

$ 16.059792486345472
$ 16.059792486345472$ 16.059792486345472

$ 0.010377713935542331
$ 0.010377713935542331$ 0.010377713935542331

-1.58%

-2.08%

-26.28%

-26.28%

Harga aktual NetMind (NMT) adalah $ 0.188. Selama 24 jam terakhir, NMT diperdagangkan antara low $ 0.183 dan high $ 0.203, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highNMT adalah $ 16.059792486345472, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.010377713935542331.

Dalam hal kinerja jangka pendek, NMT telah berubah sebesar -1.58% selama 1 jam terakhir, -2.08% selama 24 jam, dan -26.28% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar NetMind (NMT)

No.1259

$ 6.29M
$ 6.29M$ 6.29M

$ 166.07K
$ 166.07K$ 166.07K

$ 27.74M
$ 27.74M$ 27.74M

33.45M
33.45M 33.45M

147,571,163
147,571,163 147,571,163

143,908,699.2
143,908,699.2 143,908,699.2

22.66%

BSC

Kapitalisasi Pasar NetMind saat ini adalah $ 6.29M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 166.07K. Suplai beredar NMT adalah 33.45M, dan total suplainya sebesar 143908699.2. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 27.74M.

Riwayat Harga NetMind (NMT) USD

Pantau perubahan harga NetMind untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00399-2.08%
30 Days$ -0.139-42.51%
60 Hari$ -0.283-60.09%
90 Hari$ -0.21-52.77%
Perubahan Harga NetMind Hari Ini

Hari ini, NMT tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.00399 (-2.08%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga NetMind 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.139 (-42.51%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga NetMind 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, NMT terlihat mengalami perubahan $ -0.283 (-60.09%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga NetMind 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.21 (-52.77%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari NetMind (NMT)?

Lihat halaman Riwayat Harga NetMind sekarang.

Apa yang dimaksud dengan NetMind (NMT)

Netmind is building the decentralized infrastructure and interconnected ecosystem that will underpin the future of Artificial General Intelligence (AGI). The Netmind platform has four core layers:

  1. Computation: Experience the power of a world-class decentralized computing network, where anyone can contribute their GPUs to fuel the AI revolution.
  2. Inference: Deploy your models effortlessly with our on-demand inference service, offering a diverse range of AI model APIs to meet your needs.
  3. Agency: Create and deploy sophisticated multi-agent systems that can tackle complex tasks and drive innovation.
  4. Training & Consulting: Customize and fine-tune your models using our proprietary LLM and MOE systems, supported by expert consulting services tailored to your unique requirements.

NetMind tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi NetMind Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa NMT ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang NetMind di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli NetMind dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga NetMind (USD)

Berapa nilai NetMind (NMT) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda NetMind (NMT) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk NetMind.

Cek prediksi harga NetMind sekarang!

Tokenomi NetMind (NMT)

Memahami tokenomi NetMind (NMT) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token NMT sekarang!

Cara membeli NetMind (NMT)

Ingin mengetahui cara membeli NetMind? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli NetMind di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

Sumber Daya NetMind

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai NetMind, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi NetMind
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang NetMind

Berapa nilai NetMind (NMT) hari ini?
Harga live NMT dalam USD adalah 0.188 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga NMT ke USD saat ini?
Harga NMT ke USD saat ini adalah $ 0.188. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar NetMind?
Kapitalisasi pasar NMT adalah $ 6.29M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar NMT?
Suplai beredar NMT adalah 33.45M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) NMT?
NMT mencapai harga ATH sebesar 16.059792486345472 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) NMT?
NMT mencapai harga ATL 0.010377713935542331 USD.
Berapa volume perdagangan NMT?
Volume perdagangan 24 jam live NMT adalah $ 166.07K USD.
Akankah harga NMT naik lebih tinggi tahun ini?
NMT mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga NMT untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:54:01 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

