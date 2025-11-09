Tokenomi NTHChain (NTH)

Telusuri wawasan utama tentang NTHChain (NTH), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-09 12:52:38 (UTC+8)
Tokenomi & Analisis Harga NTHChain (NTH)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk NTHChain (NTH), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.

Kap. Pasar:
Total Suplai:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Suplai yang Beredar:
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
$ 27.20M
$ 27.20M$ 27.20M
All-Time High:
$ 0.1998
$ 0.1998$ 0.1998
All-Time Low:
Harga Saat Ini:
$ 0.0272
$ 0.0272$ 0.0272

Informasi NTHChain (NTH)

NTH adalah platform Web3 yang memungkinkan pengguna mengendalikan dan memonetisasi data mereka, mendapatkan token NTH melalui berbagi data, yang digunakan untuk pembayaran di dunia nyata seperti penyewaan sepeda listrik dalam kemitraan dengan Verywords.

Situs Web Resmi:
https://nthchain.io/
Whitepaper:
https://nthchain.io/pdf/NTH_WhitePaper_Eng_V1.0.pdf
Explorer Blok:
https://etherscan.io/token/0x671b710a006040cd82a8070abd497a7215ce6f67

Tokenomi NTHChain (NTH): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi NTHChain (NTH) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token NTH yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token NTH yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi NTH, jelajahi harga live token NTH!

Cara Membeli NTH

Tertarik untuk menambahkan NTHChain (NTH) ke portofolio Anda? MEXC mendukung berbagai metode membeli NTH, termasuk kartu kredit, transfer bank, dan trading peer-to-peer. MEXC membuat pembelian kripto mudah dan aman, baik bagi pemula maupun profesional.

Riwayat Harga NTHChain (NTH)

Menganalisis riwayat harga NTH membantu pengguna memahami pergerakan pasar di masa lalu, level support/resistance utama, dan pola volatilitas. Jika Anda melacak all-time high atau mengidentifikasi tren, data lampau merupakan bagian yang penting dari prediksi harga dan analisis teknis.

Prediksi Harga NTH

Ingin mengetahui arah NTH? Halaman prediksi harga NTH kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.

Penafian

Data tokenomi pada halaman ini berasal dari sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin akurasinya. Harap lakukan riset menyeluruh sebelum berinvestasi.

