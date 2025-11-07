Apa yang dimaksud dengan Neutron (NTRN)

Neutron allows developers to easily build cross-chain applications over Inter-Blockchain Communication Protocol (IBC) and provides DeFi dApps with the full economic security of the Cosmos Hub. Neutron allows developers to easily build cross-chain applications over Inter-Blockchain Communication Protocol (IBC) and provides DeFi dApps with the full economic security of the Cosmos Hub.

Tokenomi Neutron (NTRN)

Memahami tokenomi Neutron (NTRN) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token NTRN sekarang!

Sumber Daya Neutron

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Neutron, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Neutron Berapa nilai Neutron (NTRN) hari ini? Harga live NTRN dalam USD adalah 0.03752 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga NTRN ke USD saat ini? $ 0.03752 . Cobalah Harga NTRN ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Neutron? Kapitalisasi pasar NTRN adalah $ 23.30M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar NTRN? Suplai beredar NTRN adalah 620.90M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) NTRN? NTRN mencapai harga ATH sebesar 1.9946665643531243 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) NTRN? NTRN mencapai harga ATL 0.025677417113273267 USD . Berapa volume perdagangan NTRN? Volume perdagangan 24 jam live NTRN adalah $ 230.97K USD . Akankah harga NTRN naik lebih tinggi tahun ini? NTRN mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga NTRN untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting Neutron (NTRN)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

