Harga live Neutron hari ini adalah 0.03752 USD. Lacak informasi harga aktual NTRN ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga NTRN dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Neutron(NTRN)

$0.03752
+2.31%1D
Grafik Harga Live Neutron (NTRN)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:13:49 (UTC+8)

Informasi Harga Neutron (NTRN) (USD)

Harga aktual Neutron (NTRN) adalah $ 0.03752. Selama 24 jam terakhir, NTRN diperdagangkan antara low $ 0.03628 dan high $ 0.03823, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highNTRN adalah $ 1.9946665643531243, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.025677417113273267.

Dalam hal kinerja jangka pendek, NTRN telah berubah sebesar +0.69% selama 1 jam terakhir, +2.31% selama 24 jam, dan -11.95% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Neutron (NTRN)

Kapitalisasi Pasar Neutron saat ini adalah $ 23.30M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 230.97K. Suplai beredar NTRN adalah 620.90M, dan total suplainya sebesar 999740169.341246. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 37.51M.

Riwayat Harga Neutron (NTRN) USD

Pantau perubahan harga Neutron untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0008471+2.31%
30 Days$ -0.04258-53.16%
60 Hari$ -0.06014-61.59%
90 Hari$ -0.05483-59.38%
Perubahan Harga Neutron Hari Ini

Hari ini, NTRN tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0008471 (+2.31%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Neutron 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.04258 (-53.16%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Neutron 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, NTRN terlihat mengalami perubahan $ -0.06014 (-61.59%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Neutron 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.05483 (-59.38%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Neutron (NTRN)?

Lihat halaman Riwayat Harga Neutron sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Neutron (NTRN)

Neutron allows developers to easily build cross-chain applications over Inter-Blockchain Communication Protocol (IBC) and provides DeFi dApps with the full economic security of the Cosmos Hub.

Neutron tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Neutron Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa NTRN ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Neutron di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Neutron dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Neutron (USD)

Berapa nilai Neutron (NTRN) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Neutron (NTRN) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Neutron.

Cek prediksi harga Neutron sekarang!

Tokenomi Neutron (NTRN)

Memahami tokenomi Neutron (NTRN) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token NTRN sekarang!

Cara membeli Neutron (NTRN)

Ingin mengetahui cara membeli Neutron? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Neutron di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

NTRN ke Mata Uang Lokal

1 Neutron(NTRN) ke VND
987.3388
1 Neutron(NTRN) ke AUD
A$0.0577808
1 Neutron(NTRN) ke GBP
0.0285152
1 Neutron(NTRN) ke EUR
0.0322672
1 Neutron(NTRN) ke USD
$0.03752
1 Neutron(NTRN) ke MYR
RM0.1568336
1 Neutron(NTRN) ke TRY
1.579592
1 Neutron(NTRN) ke JPY
¥5.74056
1 Neutron(NTRN) ke ARS
ARS$54.4554024
1 Neutron(NTRN) ke RUB
3.0477496
1 Neutron(NTRN) ke INR
3.3268984
1 Neutron(NTRN) ke IDR
Rp625.3330832
1 Neutron(NTRN) ke PHP
2.2144304
1 Neutron(NTRN) ke EGP
￡E.1.774696
1 Neutron(NTRN) ke BRL
R$0.200732
1 Neutron(NTRN) ke CAD
C$0.0529032
1 Neutron(NTRN) ke BDT
4.5778152
1 Neutron(NTRN) ke NGN
53.9852768
1 Neutron(NTRN) ke COP
$143.7545032
1 Neutron(NTRN) ke ZAR
R.0.6520976
1 Neutron(NTRN) ke UAH
1.5780912
1 Neutron(NTRN) ke TZS
T.Sh.92.18664
1 Neutron(NTRN) ke VES
Bs8.51704
1 Neutron(NTRN) ke CLP
$35.38136
1 Neutron(NTRN) ke PKR
Rs10.6046528
1 Neutron(NTRN) ke KZT
19.7366456
1 Neutron(NTRN) ke THB
฿1.2160232
1 Neutron(NTRN) ke TWD
NT$1.1627448
1 Neutron(NTRN) ke AED
د.إ0.1376984
1 Neutron(NTRN) ke CHF
Fr0.030016
1 Neutron(NTRN) ke HKD
HK$0.2915304
1 Neutron(NTRN) ke AMD
֏14.347648
1 Neutron(NTRN) ke MAD
.د.م0.348936
1 Neutron(NTRN) ke MXN
$0.6971216
1 Neutron(NTRN) ke SAR
ريال0.1407
1 Neutron(NTRN) ke ETB
Br5.7589448
1 Neutron(NTRN) ke KES
KSh4.8460832
1 Neutron(NTRN) ke JOD
د.أ0.02660168
1 Neutron(NTRN) ke PLN
0.1380736
1 Neutron(NTRN) ke RON
лв0.165088
1 Neutron(NTRN) ke SEK
kr0.3586912
1 Neutron(NTRN) ke BGN
лв0.0634088
1 Neutron(NTRN) ke HUF
Ft12.5440616
1 Neutron(NTRN) ke CZK
0.7909216
1 Neutron(NTRN) ke KWD
د.ك0.01148112
1 Neutron(NTRN) ke ILS
0.1226904
1 Neutron(NTRN) ke BOB
Bs0.258888
1 Neutron(NTRN) ke AZN
0.063784
1 Neutron(NTRN) ke TJS
SM0.3459344
1 Neutron(NTRN) ke GEL
0.1016792
1 Neutron(NTRN) ke AOA
Kz34.233248
1 Neutron(NTRN) ke BHD
.د.ب0.01410752
1 Neutron(NTRN) ke BMD
$0.03752
1 Neutron(NTRN) ke DKK
kr0.2423792
1 Neutron(NTRN) ke HNL
L0.9860256
1 Neutron(NTRN) ke MUR
1.72592
1 Neutron(NTRN) ke NAD
$0.6517224
1 Neutron(NTRN) ke NOK
kr0.382704
1 Neutron(NTRN) ke NZD
$0.0664104
1 Neutron(NTRN) ke PAB
B/.0.03752
1 Neutron(NTRN) ke PGK
K0.1602104
1 Neutron(NTRN) ke QAR
ر.ق0.1365728
1 Neutron(NTRN) ke RSD
дин.3.8097808
1 Neutron(NTRN) ke UZS
soʻm446.6665952
1 Neutron(NTRN) ke ALL
L3.1468024
1 Neutron(NTRN) ke ANG
ƒ0.0671608
1 Neutron(NTRN) ke AWG
ƒ0.067536
1 Neutron(NTRN) ke BBD
$0.07504
1 Neutron(NTRN) ke BAM
KM0.0634088
1 Neutron(NTRN) ke BIF
Fr110.64648
1 Neutron(NTRN) ke BND
$0.048776
1 Neutron(NTRN) ke BSD
$0.03752
1 Neutron(NTRN) ke JMD
$6.016332
1 Neutron(NTRN) ke KHR
150.6825712
1 Neutron(NTRN) ke KMF
Fr15.7584
1 Neutron(NTRN) ke LAK
815.6521576
1 Neutron(NTRN) ke LKR
රු11.4387224
1 Neutron(NTRN) ke MDL
L0.6419672
1 Neutron(NTRN) ke MGA
Ar169.00884
1 Neutron(NTRN) ke MOP
P0.30016
1 Neutron(NTRN) ke MVR
0.577808
1 Neutron(NTRN) ke MWK
MK65.025912
1 Neutron(NTRN) ke MZN
MT2.399404
1 Neutron(NTRN) ke NPR
रु5.316584
1 Neutron(NTRN) ke PYG
266.09184
1 Neutron(NTRN) ke RWF
Fr54.44152
1 Neutron(NTRN) ke SBD
$0.3084144
1 Neutron(NTRN) ke SCR
0.564676
1 Neutron(NTRN) ke SRD
$1.44452
1 Neutron(NTRN) ke SVC
$0.3279248
1 Neutron(NTRN) ke SZL
L0.6513472
1 Neutron(NTRN) ke TMT
m0.13132
1 Neutron(NTRN) ke TND
د.ت0.11102168
1 Neutron(NTRN) ke TTD
$0.2540104
1 Neutron(NTRN) ke UGX
Sh131.16992
1 Neutron(NTRN) ke XAF
Fr21.31136
1 Neutron(NTRN) ke XCD
$0.101304
1 Neutron(NTRN) ke XOF
Fr21.31136
1 Neutron(NTRN) ke XPF
Fr3.86456
1 Neutron(NTRN) ke BWP
P0.504644
1 Neutron(NTRN) ke BZD
$0.0754152
1 Neutron(NTRN) ke CVE
$3.5959168
1 Neutron(NTRN) ke DJF
Fr6.64104
1 Neutron(NTRN) ke DOP
$2.4129112
1 Neutron(NTRN) ke DZD
د.ج4.8978608
1 Neutron(NTRN) ke FJD
$0.0855456
1 Neutron(NTRN) ke GNF
Fr326.2364
1 Neutron(NTRN) ke GTQ
Q0.2874032
1 Neutron(NTRN) ke GYD
$7.8476832
1 Neutron(NTRN) ke ISK
kr4.72752

Sumber Daya Neutron

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Neutron, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Neutron
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Neutron

Berapa nilai Neutron (NTRN) hari ini?
Harga live NTRN dalam USD adalah 0.03752 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga NTRN ke USD saat ini?
Harga NTRN ke USD saat ini adalah $ 0.03752. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Neutron?
Kapitalisasi pasar NTRN adalah $ 23.30M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar NTRN?
Suplai beredar NTRN adalah 620.90M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) NTRN?
NTRN mencapai harga ATH sebesar 1.9946665643531243 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) NTRN?
NTRN mencapai harga ATL 0.025677417113273267 USD.
Berapa volume perdagangan NTRN?
Volume perdagangan 24 jam live NTRN adalah $ 230.97K USD.
Akankah harga NTRN naik lebih tinggi tahun ini?
NTRN mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga NTRN untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:13:49 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Neutron (NTRN)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

