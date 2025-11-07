BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live NVIDIA hari ini adalah 189.68 USD. Lacak informasi harga aktual NVDAON ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga NVDAON dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live NVIDIA hari ini adalah 189.68 USD. Lacak informasi harga aktual NVDAON ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga NVDAON dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang NVDAON

Info Harga NVDAON

Penjelasan NVDAON

Situs Web Resmi NVDAON

Tokenomi NVDAON

Prakiraan Harga NVDAON

Riwayat NVDAON

Panduan Membeli NVDAON

Konverter NVDAON ke Mata Uang Fiat

Spot NVDAON

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo NVIDIA

Harga NVIDIA(NVDAON)

Harga Live 1 NVDAON ke USD:

$189.68
$189.68$189.68
-0.29%1D
USD
Grafik Harga Live NVIDIA (NVDAON)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:54:31 (UTC+8)

Informasi Harga NVIDIA (NVDAON) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 186.62
$ 186.62$ 186.62
Low 24 Jam
$ 198.48
$ 198.48$ 198.48
High 24 Jam

$ 186.62
$ 186.62$ 186.62

$ 198.48
$ 198.48$ 198.48

$ 211.44010192551124
$ 211.44010192551124$ 211.44010192551124

$ 164.59862286332267
$ 164.59862286332267$ 164.59862286332267

+0.24%

-0.29%

-7.51%

-7.51%

Harga aktual NVIDIA (NVDAON) adalah $ 189.68. Selama 24 jam terakhir, NVDAON diperdagangkan antara low $ 186.62 dan high $ 198.48, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highNVDAON adalah $ 211.44010192551124, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 164.59862286332267.

Dalam hal kinerja jangka pendek, NVDAON telah berubah sebesar +0.24% selama 1 jam terakhir, -0.29% selama 24 jam, dan -7.51% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar NVIDIA (NVDAON)

No.1518

$ 3.57M
$ 3.57M$ 3.57M

$ 59.85K
$ 59.85K$ 59.85K

$ 3.57M
$ 3.57M$ 3.57M

18.82K
18.82K 18.82K

18,815.90065792
18,815.90065792 18,815.90065792

ETH

Kapitalisasi Pasar NVIDIA saat ini adalah $ 3.57M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 59.85K. Suplai beredar NVDAON adalah 18.82K, dan total suplainya sebesar 18815.90065792. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 3.57M.

Riwayat Harga NVIDIA (NVDAON) USD

Pantau perubahan harga NVIDIA untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.5517-0.29%
30 Days$ +5.38+2.91%
60 Hari$ +3+1.60%
90 Hari$ +69.68+58.06%
Perubahan Harga NVIDIA Hari Ini

Hari ini, NVDAON tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.5517 (-0.29%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga NVIDIA 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ +5.38 (+2.91%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga NVIDIA 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, NVDAON terlihat mengalami perubahan $ +3 (+1.60%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga NVIDIA 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +69.68 (+58.06%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari NVIDIA (NVDAON)?

Lihat halaman Riwayat Harga NVIDIA sekarang.

Apa yang dimaksud dengan NVIDIA (NVDAON)

Ondo adalah perusahaan teknologi blockchain. Misinya adalah mempercepat transisi menuju ekonomi terbuka dengan membangun platform, aset, dan infrastruktur yang menghubungkan pasar keuangan secara on-chain.

NVIDIA tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi NVIDIA Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa NVDAON ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang NVIDIA di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli NVIDIA dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga NVIDIA (USD)

Berapa nilai NVIDIA (NVDAON) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda NVIDIA (NVDAON) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk NVIDIA.

Cek prediksi harga NVIDIA sekarang!

Tokenomi NVIDIA (NVDAON)

Memahami tokenomi NVIDIA (NVDAON) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token NVDAON sekarang!

Cara membeli NVIDIA (NVDAON)

Ingin mengetahui cara membeli NVIDIA? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli NVIDIA di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

NVDAON ke Mata Uang Lokal

1 NVIDIA(NVDAON) ke VND
4,991,429.2
1 NVIDIA(NVDAON) ke AUD
A$292.1072
1 NVIDIA(NVDAON) ke GBP
144.1568
1 NVIDIA(NVDAON) ke EUR
163.1248
1 NVIDIA(NVDAON) ke USD
$189.68
1 NVIDIA(NVDAON) ke MYR
RM792.8624
1 NVIDIA(NVDAON) ke TRY
8,002.5992
1 NVIDIA(NVDAON) ke JPY
¥29,021.04
1 NVIDIA(NVDAON) ke ARS
ARS$275,295.8616
1 NVIDIA(NVDAON) ke RUB
15,409.6032
1 NVIDIA(NVDAON) ke INR
16,818.9256
1 NVIDIA(NVDAON) ke IDR
Rp3,161,332.0688
1 NVIDIA(NVDAON) ke PHP
11,187.3264
1 NVIDIA(NVDAON) ke EGP
￡E.8,971.864
1 NVIDIA(NVDAON) ke BRL
R$1,014.788
1 NVIDIA(NVDAON) ke CAD
C$267.4488
1 NVIDIA(NVDAON) ke BDT
23,142.8568
1 NVIDIA(NVDAON) ke NGN
272,919.1712
1 NVIDIA(NVDAON) ke COP
$726,741.8488
1 NVIDIA(NVDAON) ke ZAR
R.3,294.7416
1 NVIDIA(NVDAON) ke UAH
7,977.9408
1 NVIDIA(NVDAON) ke TZS
T.Sh.466,043.76
1 NVIDIA(NVDAON) ke VES
Bs43,057.36
1 NVIDIA(NVDAON) ke CLP
$178,868.24
1 NVIDIA(NVDAON) ke PKR
Rs53,611.1552
1 NVIDIA(NVDAON) ke KZT
99,777.3704
1 NVIDIA(NVDAON) ke THB
฿6,141.8384
1 NVIDIA(NVDAON) ke TWD
NT$5,874.3896
1 NVIDIA(NVDAON) ke AED
د.إ696.1256
1 NVIDIA(NVDAON) ke CHF
Fr151.744
1 NVIDIA(NVDAON) ke HKD
HK$1,473.8136
1 NVIDIA(NVDAON) ke AMD
֏72,533.632
1 NVIDIA(NVDAON) ke MAD
.د.م1,764.024
1 NVIDIA(NVDAON) ke MXN
$3,522.3576
1 NVIDIA(NVDAON) ke SAR
ريال711.3
1 NVIDIA(NVDAON) ke ETB
Br29,189.8552
1 NVIDIA(NVDAON) ke KES
KSh24,495.2752
1 NVIDIA(NVDAON) ke JOD
د.أ134.48312
1 NVIDIA(NVDAON) ke PLN
698.0224
1 NVIDIA(NVDAON) ke RON
лв834.592
1 NVIDIA(NVDAON) ke SEK
kr1,815.2376
1 NVIDIA(NVDAON) ke BGN
лв320.5592
1 NVIDIA(NVDAON) ke HUF
Ft63,501.0704
1 NVIDIA(NVDAON) ke CZK
4,000.3512
1 NVIDIA(NVDAON) ke KWD
د.ك58.04208
1 NVIDIA(NVDAON) ke ILS
620.2536
1 NVIDIA(NVDAON) ke BOB
Bs1,308.792
1 NVIDIA(NVDAON) ke AZN
322.456
1 NVIDIA(NVDAON) ke TJS
SM1,748.8496
1 NVIDIA(NVDAON) ke GEL
514.0328
1 NVIDIA(NVDAON) ke AOA
Kz173,858.7912
1 NVIDIA(NVDAON) ke BHD
.د.ب71.50936
1 NVIDIA(NVDAON) ke BMD
$189.68
1 NVIDIA(NVDAON) ke DKK
kr1,227.2296
1 NVIDIA(NVDAON) ke HNL
L4,996.1712
1 NVIDIA(NVDAON) ke MUR
8,719.5896
1 NVIDIA(NVDAON) ke NAD
$3,294.7416
1 NVIDIA(NVDAON) ke NOK
kr1,934.736
1 NVIDIA(NVDAON) ke NZD
$335.7336
1 NVIDIA(NVDAON) ke PAB
B/.189.68
1 NVIDIA(NVDAON) ke PGK
K796.656
1 NVIDIA(NVDAON) ke QAR
ر.ق690.4352
1 NVIDIA(NVDAON) ke RSD
дин.19,267.6944
1 NVIDIA(NVDAON) ke UZS
soʻm2,285,300.6792
1 NVIDIA(NVDAON) ke ALL
L15,904.668
1 NVIDIA(NVDAON) ke ANG
ƒ339.5272
1 NVIDIA(NVDAON) ke AWG
ƒ341.424
1 NVIDIA(NVDAON) ke BBD
$379.36
1 NVIDIA(NVDAON) ke BAM
KM320.5592
1 NVIDIA(NVDAON) ke BIF
Fr559,366.32
1 NVIDIA(NVDAON) ke BND
$246.584
1 NVIDIA(NVDAON) ke BSD
$189.68
1 NVIDIA(NVDAON) ke JMD
$30,415.188
1 NVIDIA(NVDAON) ke KHR
761,766.2608
1 NVIDIA(NVDAON) ke KMF
Fr79,665.6
1 NVIDIA(NVDAON) ke LAK
4,123,478.1784
1 NVIDIA(NVDAON) ke LKR
රු57,827.7416
1 NVIDIA(NVDAON) ke MDL
L3,224.56
1 NVIDIA(NVDAON) ke MGA
Ar854,413.56
1 NVIDIA(NVDAON) ke MOP
P1,517.44
1 NVIDIA(NVDAON) ke MVR
2,921.072
1 NVIDIA(NVDAON) ke MWK
MK329,305.3448
1 NVIDIA(NVDAON) ke MZN
MT12,130.036
1 NVIDIA(NVDAON) ke NPR
रु26,877.656
1 NVIDIA(NVDAON) ke PYG
1,345,210.56
1 NVIDIA(NVDAON) ke RWF
Fr275,225.68
1 NVIDIA(NVDAON) ke SBD
$1,561.0664
1 NVIDIA(NVDAON) ke SCR
2,737.0824
1 NVIDIA(NVDAON) ke SRD
$7,302.68
1 NVIDIA(NVDAON) ke SVC
$1,657.8032
1 NVIDIA(NVDAON) ke SZL
L3,292.8448
1 NVIDIA(NVDAON) ke TMT
m663.88
1 NVIDIA(NVDAON) ke TND
د.ت561.26312
1 NVIDIA(NVDAON) ke TTD
$1,284.1336
1 NVIDIA(NVDAON) ke UGX
Sh663,121.28
1 NVIDIA(NVDAON) ke XAF
Fr107,738.24
1 NVIDIA(NVDAON) ke XCD
$512.136
1 NVIDIA(NVDAON) ke XOF
Fr107,738.24
1 NVIDIA(NVDAON) ke XPF
Fr19,537.04
1 NVIDIA(NVDAON) ke BWP
P2,551.196
1 NVIDIA(NVDAON) ke BZD
$381.2568
1 NVIDIA(NVDAON) ke CVE
$18,178.9312
1 NVIDIA(NVDAON) ke DJF
Fr33,573.36
1 NVIDIA(NVDAON) ke DOP
$12,198.3208
1 NVIDIA(NVDAON) ke DZD
د.ج24,770.3112
1 NVIDIA(NVDAON) ke FJD
$432.4704
1 NVIDIA(NVDAON) ke GNF
Fr1,649,267.6
1 NVIDIA(NVDAON) ke GTQ
Q1,452.9488
1 NVIDIA(NVDAON) ke GYD
$39,673.4688
1 NVIDIA(NVDAON) ke ISK
kr23,899.68

Sumber Daya NVIDIA

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai NVIDIA, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi NVIDIA
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang NVIDIA

Berapa nilai NVIDIA (NVDAON) hari ini?
Harga live NVDAON dalam USD adalah 189.68 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga NVDAON ke USD saat ini?
Harga NVDAON ke USD saat ini adalah $ 189.68. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar NVIDIA?
Kapitalisasi pasar NVDAON adalah $ 3.57M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar NVDAON?
Suplai beredar NVDAON adalah 18.82K USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) NVDAON?
NVDAON mencapai harga ATH sebesar 211.44010192551124 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) NVDAON?
NVDAON mencapai harga ATL 164.59862286332267 USD.
Berapa volume perdagangan NVDAON?
Volume perdagangan 24 jam live NVDAON adalah $ 59.85K USD.
Akankah harga NVDAON naik lebih tinggi tahun ini?
NVDAON mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga NVDAON untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:54:31 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting NVIDIA (NVDAON)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator NVDAON ke USD

Jumlah

NVDAON
NVDAON
USD
USD

1 NVDAON = 189.68 USD

Perdagangkan NVDAON

NVDAON/USDT
$189.68
$189.68$189.68
-0.38%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,464.35
$101,464.35$101,464.35

-0.53%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,325.45
$3,325.45$3,325.45

+0.77%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.86
$156.86$156.86

+0.60%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0402
$1.0402$1.0402

+21.23%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,464.35
$101,464.35$101,464.35

-0.53%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,325.45
$3,325.45$3,325.45

+0.77%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.86
$156.86$156.86

+0.60%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2180
$2.2180$2.2180

-0.73%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0377
$1.0377$1.0377

+2.12%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$31.17
$31.17$31.17

+107.80%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0746
$0.0746$0.0746

+49.20%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.015197
$0.015197$0.015197

+1,419.70%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.009828
$0.009828$0.009828

+360.54%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.345
$4.345$4.345

+334.50%

Logo Filecoin

Filecoin

FIL

$2.231
$2.231$2.231

+61.78%

Logo Notevia

Notevia

NVA

$0.0000002293
$0.0000002293$0.0000002293

+52.86%