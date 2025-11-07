BursaDEX+
Harga live OKAMI Project hari ini adalah 0.000011585 USD. Lacak informasi harga aktual OKM ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga OKM dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga OKAMI Project(OKM)

$0.000011585
$0.000011585
-0.12%1D
Grafik Harga Live OKAMI Project (OKM)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:15:12 (UTC+8)

Informasi Harga OKAMI Project (OKM) (USD)

$ 0.000010895
$ 0.000010895
$ 0.000012199
$ 0.000012199
$ 0.000010895
$ 0.000010895

$ 0.000012199
$ 0.000012199

+0.17%

-0.12%

-6.77%

-6.77%

Harga aktual OKAMI Project (OKM) adalah $ 0.000011585. Selama 24 jam terakhir, OKM diperdagangkan antara low $ 0.000010895 dan high $ 0.000012199, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highOKM adalah --, sedangkan harga all-time low aset ini adalah --.

Dalam hal kinerja jangka pendek, OKM telah berubah sebesar +0.17% selama 1 jam terakhir, -0.12% selama 24 jam, dan -6.77% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar OKAMI Project (OKM)

$ 62.17K
$ 62.17K

$ 115.85M
$ 115.85M

10,000,000,000,000
10,000,000,000,000

Kapitalisasi Pasar OKAMI Project saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 62.17K. Suplai beredar OKM adalah --, dan total suplainya sebesar 10000000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 115.85M.

Riwayat Harga OKAMI Project (OKM) USD

Pantau perubahan harga OKAMI Project untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00000001392-0.12%
30 Days$ +0.000000188+1.64%
60 Hari$ -0.000004665-28.71%
90 Hari$ -0.000016567-58.85%
Perubahan Harga OKAMI Project Hari Ini

Hari ini, OKM tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.00000001392 (-0.12%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga OKAMI Project 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ +0.000000188 (+1.64%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga OKAMI Project 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, OKM terlihat mengalami perubahan $ -0.000004665 (-28.71%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga OKAMI Project 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.000016567 (-58.85%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari OKAMI Project (OKM)?

Lihat halaman Riwayat Harga OKAMI Project sekarang.

Apa yang dimaksud dengan OKAMI Project (OKM)

Okami provide a unique Web3 Wallet service and credit card offering that allows users to contribute to society while investing and trading cryptocurrency. When users use the OKAMI Card, a credit card linked to the OKAMI Wallet, the fees associated with the card are donated to animal welfare organizations. Furthermore, the OKAMI Coins (OKM) stored in the OKAMI Wallet are consumed during transactions, with a portion of them being allocated to support animal protection efforts.

OKAMI Project tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi OKAMI Project Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa OKM ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang OKAMI Project di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli OKAMI Project dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga OKAMI Project (USD)

Berapa nilai OKAMI Project (OKM) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda OKAMI Project (OKM) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk OKAMI Project.

Cek prediksi harga OKAMI Project sekarang!

Tokenomi OKAMI Project (OKM)

Memahami tokenomi OKAMI Project (OKM) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token OKM sekarang!

Cara membeli OKAMI Project (OKM)

Ingin mengetahui cara membeli OKAMI Project? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli OKAMI Project di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

OKM ke Mata Uang Lokal

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai OKAMI Project, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi OKAMI Project
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang OKAMI Project

Berapa nilai OKAMI Project (OKM) hari ini?
Harga live OKM dalam USD adalah 0.000011585 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga OKM ke USD saat ini?
Harga OKM ke USD saat ini adalah $ 0.000011585. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar OKAMI Project?
Kapitalisasi pasar OKM adalah -- USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar OKM?
Suplai beredar OKM adalah -- USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) OKM?
OKM mencapai harga ATH sebesar -- USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) OKM?
OKM mencapai harga ATL -- USD.
Berapa volume perdagangan OKM?
Volume perdagangan 24 jam live OKM adalah $ 62.17K USD.
Akankah harga OKM naik lebih tinggi tahun ini?
OKM mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga OKM untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting OKAMI Project (OKM)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
