Harga live OmiseGo hari ini adalah 0.11339 USD. Lacak informasi harga aktual OMG ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga OMG dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang OMG

Info Harga OMG

Penjelasan OMG

Whitepaper OMG

Situs Web Resmi OMG

Tokenomi OMG

Prakiraan Harga OMG

Riwayat OMG

Panduan Membeli OMG

Konverter OMG ke Mata Uang Fiat

Spot OMG

Futures USDT-M OMG

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo OmiseGo

Harga OmiseGo(OMG)

Harga Live 1 OMG ke USD:

$0.11339
$0.11339$0.11339
-2.24%1D
USD
Grafik Harga Live OmiseGo (OMG)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:15:26 (UTC+8)

Informasi Harga OmiseGo (OMG) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.10648
$ 0.10648$ 0.10648
Low 24 Jam
$ 0.12311
$ 0.12311$ 0.12311
High 24 Jam

$ 0.10648
$ 0.10648$ 0.10648

$ 0.12311
$ 0.12311$ 0.12311

$ 28.351900100708008
$ 28.351900100708008$ 28.351900100708008

$ 0.10030618722978993
$ 0.10030618722978993$ 0.10030618722978993

+3.34%

-2.23%

+4.69%

+4.69%

Harga aktual OmiseGo (OMG) adalah $ 0.11339. Selama 24 jam terakhir, OMG diperdagangkan antara low $ 0.10648 dan high $ 0.12311, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highOMG adalah $ 28.351900100708008, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.10030618722978993.

Dalam hal kinerja jangka pendek, OMG telah berubah sebesar +3.34% selama 1 jam terakhir, -2.23% selama 24 jam, dan +4.69% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar OmiseGo (OMG)

No.884

$ 15.90M
$ 15.90M$ 15.90M

$ 70.25K
$ 70.25K$ 70.25K

$ 15.90M
$ 15.90M$ 15.90M

140.25M
140.25M 140.25M

140,245,399
140,245,399 140,245,399

140,245,398.24513277
140,245,398.24513277 140,245,398.24513277

99.99%

2017-06-27 00:00:00

$ 0.27
$ 0.27$ 0.27

ETH

Kapitalisasi Pasar OmiseGo saat ini adalah $ 15.90M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 70.25K. Suplai beredar OMG adalah 140.25M, dan total suplainya sebesar 140245398.24513277. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 15.90M.

Riwayat Harga OmiseGo (OMG) USD

Pantau perubahan harga OmiseGo untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0025981-2.23%
30 Days$ -0.03537-23.78%
60 Hari$ -0.05805-33.87%
90 Hari$ -0.07074-38.42%
Perubahan Harga OmiseGo Hari Ini

Hari ini, OMG tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.0025981 (-2.23%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga OmiseGo 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.03537 (-23.78%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga OmiseGo 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, OMG terlihat mengalami perubahan $ -0.05805 (-33.87%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga OmiseGo 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.07074 (-38.42%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari OmiseGo (OMG)?

Lihat halaman Riwayat Harga OmiseGo sekarang.

Apa yang dimaksud dengan OmiseGo (OMG)

OmiseGO is a public Ethereum-based financial technology for use in mainstream digital wallets, that enables real-time, peer-to-peer value exchange and payment services agnostically across jurisdictions and organizational silos, and across both fiat money and decentralized currencies. Designed to enable financial inclusion and disrupt existing institutions, access will be made available to everyone via the OmiseGO network and digital wallet framework, starting in Q4 2017.

OmiseGo tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi OmiseGo Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa OMG ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang OmiseGo di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli OmiseGo dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga OmiseGo (USD)

Berapa nilai OmiseGo (OMG) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda OmiseGo (OMG) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk OmiseGo.

Cek prediksi harga OmiseGo sekarang!

Tokenomi OmiseGo (OMG)

Memahami tokenomi OmiseGo (OMG) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token OMG sekarang!

Cara membeli OmiseGo (OMG)

Ingin mengetahui cara membeli OmiseGo? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli OmiseGo di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

OMG ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya OmiseGo

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai OmiseGo, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi OmiseGo
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang OmiseGo

Berapa nilai OmiseGo (OMG) hari ini?
Harga live OMG dalam USD adalah 0.11339 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga OMG ke USD saat ini?
Harga OMG ke USD saat ini adalah $ 0.11339. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar OmiseGo?
Kapitalisasi pasar OMG adalah $ 15.90M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar OMG?
Suplai beredar OMG adalah 140.25M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) OMG?
OMG mencapai harga ATH sebesar 28.351900100708008 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) OMG?
OMG mencapai harga ATL 0.10030618722978993 USD.
Berapa volume perdagangan OMG?
Volume perdagangan 24 jam live OMG adalah $ 70.25K USD.
Akankah harga OMG naik lebih tinggi tahun ini?
OMG mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga OMG untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:15:26 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting OmiseGo (OMG)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

