Tabel Konversi OpenLedger ke Rwandan Franc
Tabel Konversi OPEN ke RWF
- 1 OPEN310.59 RWF
- 2 OPEN621.19 RWF
- 3 OPEN931.78 RWF
- 4 OPEN1,242.37 RWF
- 5 OPEN1,552.97 RWF
- 6 OPEN1,863.56 RWF
- 7 OPEN2,174.15 RWF
- 8 OPEN2,484.75 RWF
- 9 OPEN2,795.34 RWF
- 10 OPEN3,105.93 RWF
- 50 OPEN15,529.67 RWF
- 100 OPEN31,059.33 RWF
- 1,000 OPEN310,593.34 RWF
- 5,000 OPEN1,552,966.70 RWF
- 10,000 OPEN3,105,933.41 RWF
Tabel di atas menampilkan konversi aktual OpenLedger ke Rwandan Franc (OPEN ke RWF) di berbagai rentang nilai, dari 1 OPEN hingga 10,000 OPEN. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah OPEN yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar RWF terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah OPEN ke RWF khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi RWF ke OPEN
- 1 RWF0.003219 OPEN
- 2 RWF0.006439 OPEN
- 3 RWF0.009658 OPEN
- 4 RWF0.01287 OPEN
- 5 RWF0.01609 OPEN
- 6 RWF0.01931 OPEN
- 7 RWF0.02253 OPEN
- 8 RWF0.02575 OPEN
- 9 RWF0.02897 OPEN
- 10 RWF0.03219 OPEN
- 50 RWF0.1609 OPEN
- 100 RWF0.3219 OPEN
- 1,000 RWF3.219 OPEN
- 5,000 RWF16.098 OPEN
- 10,000 RWF32.19 OPEN
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual Rwandan Franc ke OpenLedger (RWF ke OPEN) di berbagai rentang jumlah, dari 1 RWF hingga 10,000 RWF. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah OpenLedger yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah RWF yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
OpenLedger (OPEN) saat ini diperdagangkan seharga RF 310.59 RWF , yang mencerminkan perubahan -2.34% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai RF97.61M dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar RF-- . Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman OpenLedger Harga khusus dari kami.
--
Suplai Peredaran
97.61M
Volume Trading 24 Jam
--
Kapitalisasi Pasar
-2.34%
Perubahan Harga (1 Hari)
RF 0.22404
High 24 Jam
RF 0.21239
Low 24 Jam
Grafik tren OPEN ke RWF di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi OpenLedger terhadap RWF. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga OpenLedger saat ini.
Ringkasan Konversi OPEN ke RWF
Per | 1 OPEN = 310.59 RWF | 1 RWF = 0.003219 OPEN
Kurs untuk 1 OPEN ke RWF hari ini adalah 310.59 RWF.
Pembelian 5 OPEN akan dikenai biaya 1,552.97 RWF, sedangkan 10 OPEN memiliki nilai 3,105.93 RWF.
1 RWF dapat di-trade dengan 0.003219 OPEN.
50 RWF dapat dikonversi ke 0.1609 OPEN, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 OPEN ke RWF telah berubah sebesar -9.60% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar -2.34%, sehingga mencapai high senilai 325.88082280786995 RWF dan low senilai 308.93513638708936 RWF.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 OPEN adalah 388.3689505878472 RWF yang menunjukkan perubahan -20.03% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, OPEN telah berubah sebesar -1,756.3440328326137 RWF, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -84.98% pada nilainya.
Semua Tentang OpenLedger (OPEN)
Setelah menghitung harga OpenLedger (OPEN), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang OpenLedger langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan OPEN. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli OpenLedger, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga OPEN ke RWF
Dalam 24 jam terakhir, OpenLedger (OPEN) telah berfluktuasi antara 308.93513638708936 RWF dan 325.88082280786995 RWF, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 302.0841335508768 RWF dan high 348.49931412487757 RWF. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas OPEN ke RWF secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|RF 320
|RF 334.55
|RF 465.46
|RF 2734.58
|Low
|RF 305.45
|RF 290.91
|RF 290.91
|RF 261.82
|Rata-rata
|RF 305.45
|RF 320
|RF 349.09
|RF 669.1
|Volatilitas
|+4.22%
|+13.48%
|+45.22%
|+114.78%
|Perubahan
|-1.62%
|-9.23%
|-19.54%
|-85.42%
Prakiraan Harga OpenLedger dalam RWF untuk tahun 2026 dan 2030
Prospek harga OpenLedger dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan OPEN ke RWF untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga OPEN untuk tahun 2026
Pada tahun 2026, OpenLedger dapat mencapai sekitar RF326.12RWF, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.
Prediksi Harga OPEN untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, OPEN mungkin naik menjadi sekitar RF396.40 RWF, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga OpenLedger kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
OPEN dan RWF dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
OpenLedger (OPEN) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga OpenLedger
- Harga Saat Ini (USD): $0.21353
- Perubahan 7 Hari: -9.60%
- Tren 30 Hari: -20.03%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk OPEN, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke RWF, harga USD OPEN tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga OPEN] [OPEN ke USD]
Rwandan Franc (RWF) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (RWF/USD): 0.0006873118915414687
- Perubahan 7 Hari: -0.17%
- Tren 30 Hari: -0.17%
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- RWF yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah OPEN yang sama.
- RWF yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Beli OPEN dengan RWF secara aman di saluran Beli Kripto kami.
Apa yang Memengaruhi Kurs OPEN ke RWF?
Kurs antara OpenLedger (OPEN) dan Rwandan Franc (RWF) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam OPEN, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs OPEN ke RWF. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit RWF memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal RWF
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan RWF. Ketika RWF melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti OPEN, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti OpenLedger, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap OPEN dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke RWF.
Konversikan OPEN ke RWF Seketika
Gunakan konverter OPEN ke RWF kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.
Bagaimana Cara Mengonversi OPEN ke RWF?
Masukkan Jumlah OPEN
Mulailah dengan memasukkan jumlah OPEN yang ingin Anda konversi ke RWF menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs OPEN ke RWF Secara Live
Lihat kurs OPEN ke RWF yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang OPEN dan RWF.
Konversi atau Mulai Gunakan MEXC
Siap untuk menambahkan OPEN ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli OPEN dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar ke MEXC untuk langsung berdagang. MEXC menawarkan salah satu pilihan mata uang kripto terbesar dengan kurs yang kompetitif dan biaya rendah.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs OPEN ke RWF dihitung?
Perhitungan kurs OPEN ke RWF didasarkan pada nilai OPEN saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke RWF menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs OPEN ke RWF begitu sering berubah?
Kurs OPEN ke RWF sangat sering berubah karena OpenLedger dan Rwandan Franc terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs OPEN ke RWF yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs OPEN ke RWF dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs OPEN ke RWF dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan OPEN ke RWF atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi OPEN ke RWF dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren OPEN terhadap RWF dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga OPEN terhadap RWF dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar OPEN ke RWF?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan RWF, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun OPEN tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs OPEN ke RWF?
Halving OpenLedger, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs OPEN ke RWF.
Bisakah saya membandingkan kurs OPEN ke RWF dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs OPEN keRWF wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs OPEN ke RWF sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga OpenLedger, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi OPEN ke RWF dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas RWF dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target OPEN ke RWF dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi OpenLedger dan Rwandan Franc?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk OpenLedger dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan OPEN ke RWF dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan RWF Anda ke OPEN dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah OPEN ke RWF merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga OPEN dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar OPEN ke RWF dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs OPEN ke RWF selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai RWF terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs OPEN ke RWF yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
