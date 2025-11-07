BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live OpenLedger hari ini adalah 0.26843 USD. Lacak informasi harga aktual OPEN ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga OPEN dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live OpenLedger hari ini adalah 0.26843 USD. Lacak informasi harga aktual OPEN ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga OPEN dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang OPEN

Info Harga OPEN

Penjelasan OPEN

Whitepaper OPEN

Situs Web Resmi OPEN

Tokenomi OPEN

Prakiraan Harga OPEN

Riwayat OPEN

Panduan Membeli OPEN

Konverter OPEN ke Mata Uang Fiat

Spot OPEN

Futures USDT-M OPEN

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo OpenLedger

Harga OpenLedger(OPEN)

Harga Live 1 OPEN ke USD:

$0.26813
$0.26813$0.26813
-0.54%1D
USD
Grafik Harga Live OpenLedger (OPEN)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:16:02 (UTC+8)

Informasi Harga OpenLedger (OPEN) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.26458
$ 0.26458$ 0.26458
Low 24 Jam
$ 0.2936
$ 0.2936$ 0.2936
High 24 Jam

$ 0.26458
$ 0.26458$ 0.26458

$ 0.2936
$ 0.2936$ 0.2936

--
----

--
----

+0.01%

-0.54%

-18.03%

-18.03%

Harga aktual OpenLedger (OPEN) adalah $ 0.26843. Selama 24 jam terakhir, OPEN diperdagangkan antara low $ 0.26458 dan high $ 0.2936, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highOPEN adalah --, sedangkan harga all-time low aset ini adalah --.

Dalam hal kinerja jangka pendek, OPEN telah berubah sebesar +0.01% selama 1 jam terakhir, -0.54% selama 24 jam, dan -18.03% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar OpenLedger (OPEN)

--
----

$ 73.98K
$ 73.98K$ 73.98K

$ 268.43M
$ 268.43M$ 268.43M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

ETH

Kapitalisasi Pasar OpenLedger saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 73.98K. Suplai beredar OPEN adalah --, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 268.43M.

Riwayat Harga OpenLedger (OPEN) USD

Pantau perubahan harga OpenLedger untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0014558-0.54%
30 Days$ -0.34934-56.55%
60 Hari$ -0.03157-10.53%
90 Hari$ -0.03157-10.53%
Perubahan Harga OpenLedger Hari Ini

Hari ini, OPEN tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.0014558 (-0.54%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga OpenLedger 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.34934 (-56.55%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga OpenLedger 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, OPEN terlihat mengalami perubahan $ -0.03157 (-10.53%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga OpenLedger 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.03157 (-10.53%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari OpenLedger (OPEN)?

Lihat halaman Riwayat Harga OpenLedger sekarang.

Apa yang dimaksud dengan OpenLedger (OPEN)

OpenLedger adalah infrastruktur AI-blockchain untuk melatih dan menerapkan model khusus menggunakan dataset milik komunitas (Datanet). Semua tindakan seperti pengunggahan dataset, pelatihan model, kredit reward, dan partisipasi tata kelola/governance dijalankan secara on-chain. Pengguna dapat membuat Datanet, berkontribusi pada datanet publik, membangun model, dan mempublikasikannya dengan mekanisme tokenisasi yang transparan.

OpenLedger tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi OpenLedger Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa OPEN ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang OpenLedger di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli OpenLedger dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga OpenLedger (USD)

Berapa nilai OpenLedger (OPEN) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda OpenLedger (OPEN) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk OpenLedger.

Cek prediksi harga OpenLedger sekarang!

Tokenomi OpenLedger (OPEN)

Memahami tokenomi OpenLedger (OPEN) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token OPEN sekarang!

Cara membeli OpenLedger (OPEN)

Ingin mengetahui cara membeli OpenLedger? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli OpenLedger di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

OPEN ke Mata Uang Lokal

1 OpenLedger(OPEN) ke VND
7,063.73545
1 OpenLedger(OPEN) ke AUD
A$0.4133822
1 OpenLedger(OPEN) ke GBP
0.2040068
1 OpenLedger(OPEN) ke EUR
0.2308498
1 OpenLedger(OPEN) ke USD
$0.26843
1 OpenLedger(OPEN) ke MYR
RM1.1220374
1 OpenLedger(OPEN) ke TRY
11.300903
1 OpenLedger(OPEN) ke JPY
¥41.06979
1 OpenLedger(OPEN) ke ARS
ARS$389.5912491
1 OpenLedger(OPEN) ke RUB
21.8045689
1 OpenLedger(OPEN) ke INR
23.8016881
1 OpenLedger(OPEN) ke IDR
Rp4,473.8315438
1 OpenLedger(OPEN) ke PHP
15.8427386
1 OpenLedger(OPEN) ke EGP
￡E.12.696739
1 OpenLedger(OPEN) ke BRL
R$1.4361005
1 OpenLedger(OPEN) ke CAD
C$0.3784863
1 OpenLedger(OPEN) ke BDT
32.7511443
1 OpenLedger(OPEN) ke NGN
386.2278212
1 OpenLedger(OPEN) ke COP
$1,028.4653863
1 OpenLedger(OPEN) ke ZAR
R.4.6653134
1 OpenLedger(OPEN) ke UAH
11.2901658
1 OpenLedger(OPEN) ke TZS
T.Sh.659.53251
1 OpenLedger(OPEN) ke VES
Bs60.93361
1 OpenLedger(OPEN) ke CLP
$253.12949
1 OpenLedger(OPEN) ke PKR
Rs75.8690552
1 OpenLedger(OPEN) ke KZT
141.2022329
1 OpenLedger(OPEN) ke THB
฿8.6998163
1 OpenLedger(OPEN) ke TWD
NT$8.3186457
1 OpenLedger(OPEN) ke AED
د.إ0.9851381
1 OpenLedger(OPEN) ke CHF
Fr0.214744
1 OpenLedger(OPEN) ke HKD
HK$2.0857011
1 OpenLedger(OPEN) ke AMD
֏102.647632
1 OpenLedger(OPEN) ke MAD
.د.م2.496399
1 OpenLedger(OPEN) ke MXN
$4.9874294
1 OpenLedger(OPEN) ke SAR
ريال1.0066125
1 OpenLedger(OPEN) ke ETB
Br41.2013207
1 OpenLedger(OPEN) ke KES
KSh34.6704188
1 OpenLedger(OPEN) ke JOD
د.أ0.19031687
1 OpenLedger(OPEN) ke PLN
0.9878224
1 OpenLedger(OPEN) ke RON
лв1.181092
1 OpenLedger(OPEN) ke SEK
kr2.5661908
1 OpenLedger(OPEN) ke BGN
лв0.4536467
1 OpenLedger(OPEN) ke HUF
Ft89.7442019
1 OpenLedger(OPEN) ke CZK
5.6585044
1 OpenLedger(OPEN) ke KWD
د.ك0.08213958
1 OpenLedger(OPEN) ke ILS
0.8777661
1 OpenLedger(OPEN) ke BOB
Bs1.852167
1 OpenLedger(OPEN) ke AZN
0.456331
1 OpenLedger(OPEN) ke TJS
SM2.4749246
1 OpenLedger(OPEN) ke GEL
0.7274453
1 OpenLedger(OPEN) ke AOA
Kz244.915532
1 OpenLedger(OPEN) ke BHD
.د.ب0.10092968
1 OpenLedger(OPEN) ke BMD
$0.26843
1 OpenLedger(OPEN) ke DKK
kr1.7340578
1 OpenLedger(OPEN) ke HNL
L7.0543404
1 OpenLedger(OPEN) ke MUR
12.34778
1 OpenLedger(OPEN) ke NAD
$4.6626291
1 OpenLedger(OPEN) ke NOK
kr2.737986
1 OpenLedger(OPEN) ke NZD
$0.4751211
1 OpenLedger(OPEN) ke PAB
B/.0.26843
1 OpenLedger(OPEN) ke PGK
K1.1461961
1 OpenLedger(OPEN) ke QAR
ر.ق0.9770852
1 OpenLedger(OPEN) ke RSD
дин.27.2563822
1 OpenLedger(OPEN) ke UZS
soʻm3,195.5947268
1 OpenLedger(OPEN) ke ALL
L22.5132241
1 OpenLedger(OPEN) ke ANG
ƒ0.4804897
1 OpenLedger(OPEN) ke AWG
ƒ0.483174
1 OpenLedger(OPEN) ke BBD
$0.53686
1 OpenLedger(OPEN) ke BAM
KM0.4536467
1 OpenLedger(OPEN) ke BIF
Fr791.60007
1 OpenLedger(OPEN) ke BND
$0.348959
1 OpenLedger(OPEN) ke BSD
$0.26843
1 OpenLedger(OPEN) ke JMD
$43.0427505
1 OpenLedger(OPEN) ke KHR
1,078.0309858
1 OpenLedger(OPEN) ke KMF
Fr112.7406
1 OpenLedger(OPEN) ke LAK
5,835.4346659
1 OpenLedger(OPEN) ke LKR
රු81.8362541
1 OpenLedger(OPEN) ke MDL
L4.5928373
1 OpenLedger(OPEN) ke MGA
Ar1,209.142935
1 OpenLedger(OPEN) ke MOP
P2.14744
1 OpenLedger(OPEN) ke MVR
4.133822
1 OpenLedger(OPEN) ke MWK
MK465.216033
1 OpenLedger(OPEN) ke MZN
MT17.1660985
1 OpenLedger(OPEN) ke NPR
रु38.036531
1 OpenLedger(OPEN) ke PYG
1,903.70556
1 OpenLedger(OPEN) ke RWF
Fr389.49193
1 OpenLedger(OPEN) ke SBD
$2.2064946
1 OpenLedger(OPEN) ke SCR
4.0398715
1 OpenLedger(OPEN) ke SRD
$10.334555
1 OpenLedger(OPEN) ke SVC
$2.3460782
1 OpenLedger(OPEN) ke SZL
L4.6599448
1 OpenLedger(OPEN) ke TMT
m0.939505
1 OpenLedger(OPEN) ke TND
د.ت0.79428437
1 OpenLedger(OPEN) ke TTD
$1.8172711
1 OpenLedger(OPEN) ke UGX
Sh938.43128
1 OpenLedger(OPEN) ke XAF
Fr152.46824
1 OpenLedger(OPEN) ke XCD
$0.724761
1 OpenLedger(OPEN) ke XOF
Fr152.46824
1 OpenLedger(OPEN) ke XPF
Fr27.64829
1 OpenLedger(OPEN) ke BWP
P3.6103835
1 OpenLedger(OPEN) ke BZD
$0.5395443
1 OpenLedger(OPEN) ke CVE
$25.7263312
1 OpenLedger(OPEN) ke DJF
Fr47.51211
1 OpenLedger(OPEN) ke DOP
$17.2627333
1 OpenLedger(OPEN) ke DZD
د.ج35.0408522
1 OpenLedger(OPEN) ke FJD
$0.6120204
1 OpenLedger(OPEN) ke GNF
Fr2,333.99885
1 OpenLedger(OPEN) ke GTQ
Q2.0561738
1 OpenLedger(OPEN) ke GYD
$56.1448188
1 OpenLedger(OPEN) ke ISK
kr33.82218

Sumber Daya OpenLedger

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai OpenLedger, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi OpenLedger
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang OpenLedger

Berapa nilai OpenLedger (OPEN) hari ini?
Harga live OPEN dalam USD adalah 0.26843 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga OPEN ke USD saat ini?
Harga OPEN ke USD saat ini adalah $ 0.26843. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar OpenLedger?
Kapitalisasi pasar OPEN adalah -- USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar OPEN?
Suplai beredar OPEN adalah -- USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) OPEN?
OPEN mencapai harga ATH sebesar -- USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) OPEN?
OPEN mencapai harga ATL -- USD.
Berapa volume perdagangan OPEN?
Volume perdagangan 24 jam live OPEN adalah $ 73.98K USD.
Akankah harga OPEN naik lebih tinggi tahun ini?
OPEN mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga OPEN untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:16:02 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting OpenLedger (OPEN)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator OPEN ke USD

Jumlah

OPEN
OPEN
USD
USD

1 OPEN = 0.26843 USD

Perdagangkan OPEN

OPEN/USDC
$0.2682
$0.2682$0.2682
-0.54%
OPEN/USDT
$0.26813
$0.26813$0.26813
-0.62%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,114.04
$101,114.04$101,114.04

-0.87%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,316.11
$3,316.11$3,316.11

+0.49%

Logo Solana

Solana

SOL

$155.96
$155.96$155.96

+0.02%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.1217
$1.1217$1.1217

+30.73%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,114.04
$101,114.04$101,114.04

-0.87%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,316.11
$3,316.11$3,316.11

+0.49%

Logo Solana

Solana

SOL

$155.96
$155.96$155.96

+0.02%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2209
$2.2209$2.2209

-0.60%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0120
$1.0120$1.0120

-0.40%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$30.72
$30.72$30.72

+104.80%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1125
$0.1125$0.1125

+125.00%

Logo Shardeum

Shardeum

SHM

$0.0003878
$0.0003878$0.0003878

+158.53%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.013285
$0.013285$0.013285

+1,228.50%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.575
$4.575$4.575

+357.50%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.007695
$0.007695$0.007695

+260.59%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1125
$0.1125$0.1125

+125.00%

Logo Notevia

Notevia

NVA

$0.0000002293
$0.0000002293$0.0000002293

+52.86%