Apa yang dimaksud dengan OpenLedger (OPEN)

OpenLedger adalah infrastruktur AI-blockchain untuk melatih dan menerapkan model khusus menggunakan dataset milik komunitas (Datanet). Semua tindakan seperti pengunggahan dataset, pelatihan model, kredit reward, dan partisipasi tata kelola/governance dijalankan secara on-chain. Pengguna dapat membuat Datanet, berkontribusi pada datanet publik, membangun model, dan mempublikasikannya dengan mekanisme tokenisasi yang transparan. OpenLedger adalah infrastruktur AI-blockchain untuk melatih dan menerapkan model khusus menggunakan dataset milik komunitas (Datanet). Semua tindakan seperti pengunggahan dataset, pelatihan model, kredit reward, dan partisipasi tata kelola/governance dijalankan secara on-chain. Pengguna dapat membuat Datanet, berkontribusi pada datanet publik, membangun model, dan mempublikasikannya dengan mekanisme tokenisasi yang transparan.

OpenLedger tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi OpenLedger Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa OPEN ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang OpenLedger di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli OpenLedger dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga OpenLedger (USD)

Berapa nilai OpenLedger (OPEN) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda OpenLedger (OPEN) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk OpenLedger.

Cek prediksi harga OpenLedger sekarang!

Tokenomi OpenLedger (OPEN)

Memahami tokenomi OpenLedger (OPEN) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token OPEN sekarang!

Cara membeli OpenLedger (OPEN)

Ingin mengetahui cara membeli OpenLedger? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli OpenLedger di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

OPEN ke Mata Uang Lokal

Coba Konverter

Sumber Daya OpenLedger

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai OpenLedger, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang OpenLedger Berapa nilai OpenLedger (OPEN) hari ini? Harga live OPEN dalam USD adalah 0.26843 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga OPEN ke USD saat ini? $ 0.26843 . Cobalah Harga OPEN ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar OpenLedger? Kapitalisasi pasar OPEN adalah -- USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar OPEN? Suplai beredar OPEN adalah -- USD . Berapa harga all‑time high (ATH) OPEN? OPEN mencapai harga ATH sebesar -- USD . Berapa harga all‑time low (ATL) OPEN? OPEN mencapai harga ATL -- USD . Berapa volume perdagangan OPEN? Volume perdagangan 24 jam live OPEN adalah $ 73.98K USD . Akankah harga OPEN naik lebih tinggi tahun ini? OPEN mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga OPEN untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting OpenLedger (OPEN)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi