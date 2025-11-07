BursaDEX+
Harga live PAX Gold hari ini adalah 3997.55 USD. Lacak informasi harga aktual PAXG ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga PAXG dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang PAXG

Info Harga PAXG

Penjelasan PAXG

Whitepaper PAXG

Situs Web Resmi PAXG

Tokenomi PAXG

Prakiraan Harga PAXG

Riwayat PAXG

Panduan Membeli PAXG

Konverter PAXG ke Mata Uang Fiat

Harga PAX Gold(PAXG)

Harga Live 1 PAXG ke USD:

+0.54%1D
USD
Grafik Harga Live PAX Gold (PAXG)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 10:06:08 (UTC+8)

Informasi Harga PAX Gold (PAXG) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
Low 24 Jam
High 24 Jam

+0.16%

+0.54%

-0.26%

-0.26%

Harga aktual PAX Gold (PAXG) adalah $ 3,997.55. Selama 24 jam terakhir, PAXG diperdagangkan antara low $ 3,962.13 dan high $ 4,018.81, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highPAXG adalah $ 4,456.704808612836, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 1,387.97650287.

Dalam hal kinerja jangka pendek, PAXG telah berubah sebesar +0.16% selama 1 jam terakhir, +0.54% selama 24 jam, dan -0.26% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar PAX Gold (PAXG)

No.55

0.03%

ETH

Kapitalisasi Pasar PAX Gold saat ini adalah $ 1.33B, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 12.98M. Suplai beredar PAXG adalah 332.95K, dan total suplainya sebesar 332951.91. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.33B.

Riwayat Harga PAX Gold (PAXG) USD

Pantau perubahan harga PAX Gold untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +21.4687+0.54%
30 Days$ -22.34-0.56%
60 Hari$ +407.35+11.34%
90 Hari$ +610+18.00%
Perubahan Harga PAX Gold Hari Ini

Hari ini, PAXG tercatat mengalami perubahan sebesar $ +21.4687 (+0.54%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga PAX Gold 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -22.34 (-0.56%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga PAX Gold 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, PAXG terlihat mengalami perubahan $ +407.35 (+11.34%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga PAX Gold 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +610 (+18.00%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari PAX Gold (PAXG)?

Lihat halaman Riwayat Harga PAX Gold sekarang.

Apa yang dimaksud dengan PAX Gold (PAXG)

Pax Gold (PAXG) is a gold-backed cryptocurrency, launched by the creators of Paxos Standard (PAX) in September 2019. As an ERC-20 token operating on the Ethereum blockchain, Pax Gold is tradeable on a large variety of exchanges and has become an accessible way for traders to start investing in gold.

PAX Gold tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi PAX Gold Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa PAXG ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang PAX Gold di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli PAX Gold dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga PAX Gold (USD)

Berapa nilai PAX Gold (PAXG) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda PAX Gold (PAXG) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk PAX Gold.

Cek prediksi harga PAX Gold sekarang!

Tokenomi PAX Gold (PAXG)

Memahami tokenomi PAX Gold (PAXG) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token PAXG sekarang!

Cara membeli PAX Gold (PAXG)

Ingin mengetahui cara membeli PAX Gold? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli PAX Gold di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

PAXG ke Mata Uang Lokal

1 PAX Gold(PAXG) ke VND
105,195,528.25
1 PAX Gold(PAXG) ke AUD
A$6,156.227
1 PAX Gold(PAXG) ke GBP
3,038.138
1 PAX Gold(PAXG) ke EUR
3,437.893
1 PAX Gold(PAXG) ke USD
$3,997.55
1 PAX Gold(PAXG) ke MYR
RM16,669.7835
1 PAX Gold(PAXG) ke TRY
168,696.61
1 PAX Gold(PAXG) ke JPY
¥611,625.15
1 PAX Gold(PAXG) ke ARS
ARS$5,801,924.1435
1 PAX Gold(PAXG) ke RUB
324,760.962
1 PAX Gold(PAXG) ke INR
354,462.7585
1 PAX Gold(PAXG) ke IDR
Rp66,625,806.683
1 PAX Gold(PAXG) ke PHP
236,135.2785
1 PAX Gold(PAXG) ke EGP
￡E.189,084.115
1 PAX Gold(PAXG) ke BRL
R$21,386.8925
1 PAX Gold(PAXG) ke CAD
C$5,636.5455
1 PAX Gold(PAXG) ke BDT
487,741.0755
1 PAX Gold(PAXG) ke NGN
5,751,834.842
1 PAX Gold(PAXG) ke COP
$15,316,253.0455
1 PAX Gold(PAXG) ke ZAR
R.69,477.419
1 PAX Gold(PAXG) ke UAH
168,136.953
1 PAX Gold(PAXG) ke TZS
T.Sh.9,821,980.35
1 PAX Gold(PAXG) ke VES
Bs907,443.85
1 PAX Gold(PAXG) ke CLP
$3,769,689.65
1 PAX Gold(PAXG) ke PKR
Rs1,129,867.532
1 PAX Gold(PAXG) ke KZT
2,102,831.2265
1 PAX Gold(PAXG) ke THB
฿129,520.62
1 PAX Gold(PAXG) ke TWD
NT$123,884.0745
1 PAX Gold(PAXG) ke AED
د.إ14,671.0085
1 PAX Gold(PAXG) ke CHF
Fr3,198.04
1 PAX Gold(PAXG) ke HKD
HK$31,060.9635
1 PAX Gold(PAXG) ke AMD
֏1,528,663.12
1 PAX Gold(PAXG) ke MAD
.د.م37,177.215
1 PAX Gold(PAXG) ke MXN
$74,274.479
1 PAX Gold(PAXG) ke SAR
ريال14,990.8125
1 PAX Gold(PAXG) ke ETB
Br615,182.9695
1 PAX Gold(PAXG) ke KES
KSh516,243.607
1 PAX Gold(PAXG) ke JOD
د.أ2,834.26295
1 PAX Gold(PAXG) ke PLN
14,710.984
1 PAX Gold(PAXG) ke RON
лв17,589.22
1 PAX Gold(PAXG) ke SEK
kr38,296.529
1 PAX Gold(PAXG) ke BGN
лв6,755.8595
1 PAX Gold(PAXG) ke HUF
Ft1,338,739.5195
1 PAX Gold(PAXG) ke CZK
84,308.3295
1 PAX Gold(PAXG) ke KWD
د.ك1,223.2503
1 PAX Gold(PAXG) ke ILS
13,071.9885
1 PAX Gold(PAXG) ke BOB
Bs27,583.095
1 PAX Gold(PAXG) ke AZN
6,795.835
1 PAX Gold(PAXG) ke TJS
SM36,857.411
1 PAX Gold(PAXG) ke GEL
10,833.3605
1 PAX Gold(PAXG) ke AOA
Kz3,664,114.3545
1 PAX Gold(PAXG) ke BHD
.د.ب1,507.07635
1 PAX Gold(PAXG) ke BMD
$3,997.55
1 PAX Gold(PAXG) ke DKK
kr25,864.1485
1 PAX Gold(PAXG) ke HNL
L105,295.467
1 PAX Gold(PAXG) ke MUR
183,647.447
1 PAX Gold(PAXG) ke NAD
$69,437.4435
1 PAX Gold(PAXG) ke NOK
kr40,814.9855
1 PAX Gold(PAXG) ke NZD
$7,075.6635
1 PAX Gold(PAXG) ke PAB
B/.3,997.55
1 PAX Gold(PAXG) ke PGK
K16,789.71
1 PAX Gold(PAXG) ke QAR
ر.ق14,551.082
1 PAX Gold(PAXG) ke RSD
дин.406,111.1045
1 PAX Gold(PAXG) ke UZS
soʻm48,163,241.9345
1 PAX Gold(PAXG) ke ALL
L335,194.5675
1 PAX Gold(PAXG) ke ANG
ƒ7,155.6145
1 PAX Gold(PAXG) ke AWG
ƒ7,195.59
1 PAX Gold(PAXG) ke BBD
$7,995.1
1 PAX Gold(PAXG) ke BAM
KM6,755.8595
1 PAX Gold(PAXG) ke BIF
Fr11,788,774.95
1 PAX Gold(PAXG) ke BND
$5,196.815
1 PAX Gold(PAXG) ke BSD
$3,997.55
1 PAX Gold(PAXG) ke JMD
$641,007.1425
1 PAX Gold(PAXG) ke KHR
16,054,400.653
1 PAX Gold(PAXG) ke KMF
Fr1,678,971
1 PAX Gold(PAXG) ke LAK
86,903,259.1315
1 PAX Gold(PAXG) ke LKR
රු1,218,733.0685
1 PAX Gold(PAXG) ke MDL
L67,958.35
1 PAX Gold(PAXG) ke MGA
Ar18,006,963.975
1 PAX Gold(PAXG) ke MOP
P31,980.4
1 PAX Gold(PAXG) ke MVR
61,562.27
1 PAX Gold(PAXG) ke MWK
MK6,940,186.5305
1 PAX Gold(PAXG) ke MZN
MT255,643.3225
1 PAX Gold(PAXG) ke NPR
रु566,452.835
1 PAX Gold(PAXG) ke PYG
28,350,624.6
1 PAX Gold(PAXG) ke RWF
Fr5,800,445.05
1 PAX Gold(PAXG) ke SBD
$32,899.8365
1 PAX Gold(PAXG) ke SCR
55,965.7
1 PAX Gold(PAXG) ke SRD
$153,905.675
1 PAX Gold(PAXG) ke SVC
$34,938.587
1 PAX Gold(PAXG) ke SZL
L69,397.468
1 PAX Gold(PAXG) ke TMT
m13,991.425
1 PAX Gold(PAXG) ke TND
د.ت11,828.75045
1 PAX Gold(PAXG) ke TTD
$27,063.4135
1 PAX Gold(PAXG) ke UGX
Sh13,975,434.8
1 PAX Gold(PAXG) ke XAF
Fr2,270,608.4
1 PAX Gold(PAXG) ke XCD
$10,793.385
1 PAX Gold(PAXG) ke XOF
Fr2,270,608.4
1 PAX Gold(PAXG) ke XPF
Fr411,747.65
1 PAX Gold(PAXG) ke BWP
P53,767.0475
1 PAX Gold(PAXG) ke BZD
$8,035.0755
1 PAX Gold(PAXG) ke CVE
$383,125.192
1 PAX Gold(PAXG) ke DJF
Fr707,566.35
1 PAX Gold(PAXG) ke DOP
$257,082.4405
1 PAX Gold(PAXG) ke DZD
د.ج521,600.324
1 PAX Gold(PAXG) ke FJD
$9,114.414
1 PAX Gold(PAXG) ke GNF
Fr34,758,697.25
1 PAX Gold(PAXG) ke GTQ
Q30,621.233
1 PAX Gold(PAXG) ke GYD
$836,127.558
1 PAX Gold(PAXG) ke ISK
kr503,691.3

Sumber Daya PAX Gold

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai PAX Gold, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi PAX Gold
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang PAX Gold

Berapa nilai PAX Gold (PAXG) hari ini?
Harga live PAXG dalam USD adalah 3,997.55 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga PAXG ke USD saat ini?
Harga PAXG ke USD saat ini adalah $ 3,997.55. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar PAX Gold?
Kapitalisasi pasar PAXG adalah $ 1.33B USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar PAXG?
Suplai beredar PAXG adalah 332.95K USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) PAXG?
PAXG mencapai harga ATH sebesar 4,456.704808612836 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) PAXG?
PAXG mencapai harga ATL 1,387.97650287 USD.
Berapa volume perdagangan PAXG?
Volume perdagangan 24 jam live PAXG adalah $ 12.98M USD.
Akankah harga PAXG naik lebih tinggi tahun ini?
PAXG mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga PAXG untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting PAX Gold (PAXG)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

