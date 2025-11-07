Apa yang dimaksud dengan PAX Gold (PAXG)

Pax Gold (PAXG) is a gold-backed cryptocurrency, launched by the creators of Paxos Standard (PAX) in September 2019. As an ERC-20 token operating on the Ethereum blockchain, Pax Gold is tradeable on a large variety of exchanges and has become an accessible way for traders to start investing in gold.

PAX Gold tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi PAX Gold Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa PAXG ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang PAX Gold di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli PAX Gold dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga PAX Gold (USD)

Berapa nilai PAX Gold (PAXG) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda PAX Gold (PAXG) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk PAX Gold.

Tokenomi PAX Gold (PAXG)

Memahami tokenomi PAX Gold (PAXG) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token PAXG sekarang!

Cara membeli PAX Gold (PAXG)

Ingin mengetahui cara membeli PAX Gold? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli PAX Gold di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

PAXG ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya PAX Gold

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai PAX Gold, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang PAX Gold Berapa nilai PAX Gold (PAXG) hari ini? Harga live PAXG dalam USD adalah 3,997.55 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga PAXG ke USD saat ini? $ 3,997.55 . Cobalah Harga PAXG ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar PAX Gold? Kapitalisasi pasar PAXG adalah $ 1.33B USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar PAXG? Suplai beredar PAXG adalah 332.95K USD . Berapa harga all‑time high (ATH) PAXG? PAXG mencapai harga ATH sebesar 4,456.704808612836 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) PAXG? PAXG mencapai harga ATL 1,387.97650287 USD . Berapa volume perdagangan PAXG? Volume perdagangan 24 jam live PAXG adalah $ 12.98M USD . Akankah harga PAXG naik lebih tinggi tahun ini? PAXG mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga PAXG untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

