Apa yang dimaksud dengan Peng (PENG)

PENG is a meme coin on the Solana chain. PENG is a meme coin on the Solana chain.

Peng tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Peng Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa PENG ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang Peng di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Peng dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Peng (USD)

Berapa nilai Peng (PENG) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Peng (PENG) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Peng.

Tokenomi Peng (PENG)

Memahami tokenomi Peng (PENG) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token PENG sekarang!

Cara membeli Peng (PENG)

Ingin mengetahui cara membeli Peng? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Peng di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

PENG ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya Peng

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Peng, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Peng Berapa nilai Peng (PENG) hari ini? Harga live PENG dalam USD adalah 0.00717 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga PENG ke USD saat ini? $ 0.00717 . Cobalah Harga PENG ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Peng? Kapitalisasi pasar PENG adalah $ 717.00K USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar PENG? Suplai beredar PENG adalah 100.00M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) PENG? PENG mencapai harga ATH sebesar 2.1451410074327755 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) PENG? PENG mencapai harga ATL 0.006816250532500795 USD . Berapa volume perdagangan PENG? Volume perdagangan 24 jam live PENG adalah $ 2.63K USD . Akankah harga PENG naik lebih tinggi tahun ini? PENG mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga PENG untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

