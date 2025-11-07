BursaDEX+
Harga live PHILCOIN hari ini adalah 0.01858 USD. Lacak informasi harga aktual PHL ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga PHL dengan mudah di MEXC sekarang.

$0.01858
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:50:29 (UTC+8)

Informasi Harga PHILCOIN (PHL) (USD)

Harga aktual PHILCOIN (PHL) adalah $ 0.01858. Selama 24 jam terakhir, PHL diperdagangkan antara low $ 0.01777 dan high $ 0.01982, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highPHL adalah $ 0.9330571942012122, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.000828659014263877.

Dalam hal kinerja jangka pendek, PHL telah berubah sebesar +0.05% selama 1 jam terakhir, -1.01% selama 24 jam, dan -19.47% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

MATIC

Kapitalisasi Pasar PHILCOIN saat ini adalah $ 0.00, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 207.46K. Suplai beredar PHL adalah 0.00, dan total suplainya sebesar 5000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 92.90M.

Riwayat Harga PHILCOIN (PHL) USD

Pantau perubahan harga PHILCOIN untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0001896-1.01%
30 Days$ +0.0039+26.56%
60 Hari$ +0.01358+271.60%
90 Hari$ +0.01358+271.60%
Perubahan Harga PHILCOIN Hari Ini

Hari ini, PHL tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.0001896 (-1.01%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga PHILCOIN 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ +0.0039 (+26.56%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga PHILCOIN 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, PHL terlihat mengalami perubahan $ +0.01358 (+271.60%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga PHILCOIN 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.01358 (+271.60%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari PHILCOIN (PHL)?

Lihat halaman Riwayat Harga PHILCOIN sekarang.

Apa yang dimaksud dengan PHILCOIN (PHL)

Philcoin adalah koin filantropi pertama di dunia yang mengubah cara berbagi. Didasarkan pada keyakinan bahwa setiap orang berhak memberi dan menerima, Philcoin adalah token hadiah Get2Give dalam ekosistem PhilSocial: pengguna mendapatkan hadiah melalui referral, transaksi, dan interaksi platform, serta membuka hadiah tersebut dengan berkontribusi pada tujuan yang terverifikasi.

PHILCOIN tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi PHILCOIN Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa PHL ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang PHILCOIN di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli PHILCOIN dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga PHILCOIN (USD)

Berapa nilai PHILCOIN (PHL) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda PHILCOIN (PHL) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk PHILCOIN.

Cek prediksi harga PHILCOIN sekarang!

Tokenomi PHILCOIN (PHL)

Memahami tokenomi PHILCOIN (PHL) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token PHL sekarang!

Cara membeli PHILCOIN (PHL)

Ingin mengetahui cara membeli PHILCOIN? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli PHILCOIN di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

PHL ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya PHILCOIN

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai PHILCOIN, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi PHILCOIN
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang PHILCOIN

Berapa nilai PHILCOIN (PHL) hari ini?
Harga live PHL dalam USD adalah 0.01858 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga PHL ke USD saat ini?
Harga PHL ke USD saat ini adalah $ 0.01858. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar PHILCOIN?
Kapitalisasi pasar PHL adalah $ 0.00 USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar PHL?
Suplai beredar PHL adalah 0.00 USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) PHL?
PHL mencapai harga ATH sebesar 0.9330571942012122 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) PHL?
PHL mencapai harga ATL 0.000828659014263877 USD.
Berapa volume perdagangan PHL?
Volume perdagangan 24 jam live PHL adalah $ 207.46K USD.
Akankah harga PHL naik lebih tinggi tahun ini?
PHL mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga PHL untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

