Harga live PHT Stablecoin hari ini adalah 0.01691 USD. Lacak informasi harga aktual PHT ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga PHT dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga PHT Stablecoin(PHT)

Harga Live 1 PHT ke USD:

$0.01691
+0.05%1D
USD
Grafik Harga Live PHT Stablecoin (PHT)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:57:51 (UTC+8)

Informasi Harga PHT Stablecoin (PHT) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.0169
Low 24 Jam
$ 0.01706
High 24 Jam

$ 0.0169
$ 0.01706
--
--
0.00%

+0.05%

-0.12%

-0.12%

Harga aktual PHT Stablecoin (PHT) adalah $ 0.01691. Selama 24 jam terakhir, PHT diperdagangkan antara low $ 0.0169 dan high $ 0.01706, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highPHT adalah --, sedangkan harga all-time low aset ini adalah --.

Dalam hal kinerja jangka pendek, PHT telah berubah sebesar 0.00% selama 1 jam terakhir, +0.05% selama 24 jam, dan -0.12% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar PHT Stablecoin (PHT)

--
$ 2.37K
$ 4.87M
--
287,850,000
MATIC

Kapitalisasi Pasar PHT Stablecoin saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 2.37K. Suplai beredar PHT adalah --, dan total suplainya sebesar 287850000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 4.87M.

Riwayat Harga PHT Stablecoin (PHT) USD

Pantau perubahan harga PHT Stablecoin untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0000085+0.05%
30 Days$ -0.00034-1.98%
60 Hari$ -0.0008-4.52%
90 Hari$ -0.00056-3.21%
Perubahan Harga PHT Stablecoin Hari Ini

Hari ini, PHT tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0000085 (+0.05%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga PHT Stablecoin 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.00034 (-1.98%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga PHT Stablecoin 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, PHT terlihat mengalami perubahan $ -0.0008 (-4.52%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga PHT Stablecoin 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.00056 (-3.21%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari PHT Stablecoin (PHT)?

Lihat halaman Riwayat Harga PHT Stablecoin sekarang.

Apa yang dimaksud dengan PHT Stablecoin (PHT)

PHT Stablecoin adalah stablecoin multi-rantai dengan jaminan berlebih yang dipatok ke peso Filipina. Stablecoin ini dirancang untuk memfasilitasi pengiriman uang yang cepat dan berbiaya rendah, pembayaran on-chain, dan penyelesaian yang dapat diprogram di seluruh Filipina dan Asia Tenggara.

PHT Stablecoin tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi PHT Stablecoin Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa PHT ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang PHT Stablecoin di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli PHT Stablecoin dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga PHT Stablecoin (USD)

Berapa nilai PHT Stablecoin (PHT) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda PHT Stablecoin (PHT) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk PHT Stablecoin.

Cek prediksi harga PHT Stablecoin sekarang!

Tokenomi PHT Stablecoin (PHT)

Memahami tokenomi PHT Stablecoin (PHT) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token PHT sekarang!

Cara membeli PHT Stablecoin (PHT)

Ingin mengetahui cara membeli PHT Stablecoin? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli PHT Stablecoin di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

PHT ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya PHT Stablecoin

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai PHT Stablecoin, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi PHT Stablecoin
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang PHT Stablecoin

Berapa nilai PHT Stablecoin (PHT) hari ini?
Harga live PHT dalam USD adalah 0.01691 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga PHT ke USD saat ini?
Harga PHT ke USD saat ini adalah $ 0.01691. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar PHT Stablecoin?
Kapitalisasi pasar PHT adalah -- USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar PHT?
Suplai beredar PHT adalah -- USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) PHT?
PHT mencapai harga ATH sebesar -- USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) PHT?
PHT mencapai harga ATL -- USD.
Berapa volume perdagangan PHT?
Volume perdagangan 24 jam live PHT adalah $ 2.37K USD.
Akankah harga PHT naik lebih tinggi tahun ini?
PHT mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga PHT untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting PHT Stablecoin (PHT)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda.

