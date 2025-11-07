Apa yang dimaksud dengan Piggycell (PIGGY)

Piggycell, jaringan power-bank terkemuka di Korea, mengubah pengisian daya di dunia nyata menjadi aktivitas on-chain yang ditokenisasi sebagai protokol RWA & DePIN terkemuka. Piggycell, jaringan power-bank terkemuka di Korea, mengubah pengisian daya di dunia nyata menjadi aktivitas on-chain yang ditokenisasi sebagai protokol RWA & DePIN terkemuka.

Piggycell tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dengan membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami.



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa PIGGY ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang Piggycell di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Piggycell dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Piggycell (USD)

Berapa nilai Piggycell (PIGGY) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Piggycell (PIGGY) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Piggycell.

Cek prediksi harga Piggycell sekarang!

Tokenomi Piggycell (PIGGY)

Memahami tokenomi Piggycell (PIGGY) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token PIGGY sekarang!

Cara membeli Piggycell (PIGGY)

Ingin mengetahui cara membeli Piggycell? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Piggycell di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

PIGGY ke Mata Uang Lokal

Coba Konverter

Sumber Daya Piggycell

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Piggycell, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Berapa nilai Piggycell (PIGGY) hari ini? Harga live PIGGY dalam USD adalah 1.311 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga PIGGY ke USD saat ini? $ 1.311 . Berapa kapitalisasi pasar Piggycell? Kapitalisasi pasar PIGGY adalah $ 9.50M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar PIGGY? Suplai beredar PIGGY adalah 7.25M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) PIGGY? PIGGY mencapai harga ATH sebesar 2.674398453610998 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) PIGGY? PIGGY mencapai harga ATL 0.9996284995972551 USD . Berapa volume perdagangan PIGGY? Volume perdagangan 24 jam live PIGGY adalah $ 387.69K USD .

Perkembangan Industri Penting Piggycell (PIGGY)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

