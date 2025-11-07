BursaDEX+
Harga live Piggycell hari ini adalah 1.311 USD. Lacak informasi harga aktual PIGGY ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga PIGGY dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang PIGGY

Info Harga PIGGY

Penjelasan PIGGY

Whitepaper PIGGY

Situs Web Resmi PIGGY

Tokenomi PIGGY

Prakiraan Harga PIGGY

Riwayat PIGGY

Panduan Membeli PIGGY

Konverter PIGGY ke Mata Uang Fiat

Spot PIGGY

Futures USDT-M PIGGY

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Piggycell

Harga Piggycell(PIGGY)

Harga Live 1 PIGGY ke USD:

$1.311
+25.81%1D
USD
Grafik Harga Live Piggycell (PIGGY)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 10:07:05 (UTC+8)

Informasi Harga Piggycell (PIGGY) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.986
Low 24 Jam
$ 1.449
High 24 Jam

$ 0.986
$ 1.449
$ 2.674398453610998
$ 0.9996284995972551
+17.89%

+25.81%

-37.49%

-37.49%

Harga aktual Piggycell (PIGGY) adalah $ 1.311. Selama 24 jam terakhir, PIGGY diperdagangkan antara low $ 0.986 dan high $ 1.449, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highPIGGY adalah $ 2.674398453610998, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.9996284995972551.

Dalam hal kinerja jangka pendek, PIGGY telah berubah sebesar +17.89% selama 1 jam terakhir, +25.81% selama 24 jam, dan -37.49% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Piggycell (PIGGY)

No.1087

$ 9.50M
$ 387.69K
$ 131.10M
7.25M
100,000,000
100,000,000
7.24%

BSC

Kapitalisasi Pasar Piggycell saat ini adalah $ 9.50M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 387.69K. Suplai beredar PIGGY adalah 7.25M, dan total suplainya sebesar 100000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 131.10M.

Riwayat Harga Piggycell (PIGGY) USD

Pantau perubahan harga Piggycell untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.26895+25.81%
30 Days$ +0.561+74.80%
60 Hari$ +0.561+74.80%
90 Hari$ +0.561+74.80%
Perubahan Harga Piggycell Hari Ini

Hari ini, PIGGY tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.26895 (+25.81%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Piggycell 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ +0.561 (+74.80%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Piggycell 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, PIGGY terlihat mengalami perubahan $ +0.561 (+74.80%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Piggycell 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.561 (+74.80%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Piggycell (PIGGY)?

Lihat halaman Riwayat Harga Piggycell sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Piggycell (PIGGY)

Piggycell, jaringan power-bank terkemuka di Korea, mengubah pengisian daya di dunia nyata menjadi aktivitas on-chain yang ditokenisasi sebagai protokol RWA & DePIN terkemuka.

Piggycell tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Piggycell Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa PIGGY ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Piggycell di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Piggycell dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Piggycell (USD)

Berapa nilai Piggycell (PIGGY) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Piggycell (PIGGY) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Piggycell.

Cek prediksi harga Piggycell sekarang!

Tokenomi Piggycell (PIGGY)

Memahami tokenomi Piggycell (PIGGY) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token PIGGY sekarang!

Cara membeli Piggycell (PIGGY)

Ingin mengetahui cara membeli Piggycell? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Piggycell di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

PIGGY ke Mata Uang Lokal

1 Piggycell(PIGGY) ke VND
34,498.965
1 Piggycell(PIGGY) ke AUD
A$2.01894
1 Piggycell(PIGGY) ke GBP
0.99636
1 Piggycell(PIGGY) ke EUR
1.12746
1 Piggycell(PIGGY) ke USD
$1.311
1 Piggycell(PIGGY) ke MYR
RM5.46687
1 Piggycell(PIGGY) ke TRY
55.3242
1 Piggycell(PIGGY) ke JPY
¥200.583
1 Piggycell(PIGGY) ke ARS
ARS$1,902.74607
1 Piggycell(PIGGY) ke RUB
106.50564
1 Piggycell(PIGGY) ke INR
116.24637
1 Piggycell(PIGGY) ke IDR
Rp21,849.99126
1 Piggycell(PIGGY) ke PHP
77.44077
1 Piggycell(PIGGY) ke EGP
￡E.62.0103
1 Piggycell(PIGGY) ke BRL
R$7.01385
1 Piggycell(PIGGY) ke CAD
C$1.84851
1 Piggycell(PIGGY) ke BDT
159.95511
1 Piggycell(PIGGY) ke NGN
1,886.31924
1 Piggycell(PIGGY) ke COP
$5,022.97851
1 Piggycell(PIGGY) ke ZAR
R.22.78518
1 Piggycell(PIGGY) ke UAH
55.14066
1 Piggycell(PIGGY) ke TZS
T.Sh.3,221.127
1 Piggycell(PIGGY) ke VES
Bs297.597
1 Piggycell(PIGGY) ke CLP
$1,236.273
1 Piggycell(PIGGY) ke PKR
Rs370.54104
1 Piggycell(PIGGY) ke KZT
689.62533
1 Piggycell(PIGGY) ke THB
฿42.4764
1 Piggycell(PIGGY) ke TWD
NT$40.62789
1 Piggycell(PIGGY) ke AED
د.إ4.81137
1 Piggycell(PIGGY) ke CHF
Fr1.0488
1 Piggycell(PIGGY) ke HKD
HK$10.18647
1 Piggycell(PIGGY) ke AMD
֏501.3264
1 Piggycell(PIGGY) ke MAD
.د.م12.1923
1 Piggycell(PIGGY) ke MXN
$24.35838
1 Piggycell(PIGGY) ke SAR
ريال4.91625
1 Piggycell(PIGGY) ke ETB
Br201.74979
1 Piggycell(PIGGY) ke KES
KSh169.30254
1 Piggycell(PIGGY) ke JOD
د.أ0.929499
1 Piggycell(PIGGY) ke PLN
4.82448
1 Piggycell(PIGGY) ke RON
лв5.7684
1 Piggycell(PIGGY) ke SEK
kr12.55938
1 Piggycell(PIGGY) ke BGN
лв2.21559
1 Piggycell(PIGGY) ke HUF
Ft439.04079
1 Piggycell(PIGGY) ke CZK
27.64899
1 Piggycell(PIGGY) ke KWD
د.ك0.401166
1 Piggycell(PIGGY) ke ILS
4.28697
1 Piggycell(PIGGY) ke BOB
Bs9.0459
1 Piggycell(PIGGY) ke AZN
2.2287
1 Piggycell(PIGGY) ke TJS
SM12.08742
1 Piggycell(PIGGY) ke GEL
3.55281
1 Piggycell(PIGGY) ke AOA
Kz1,201.64949
1 Piggycell(PIGGY) ke BHD
.د.ب0.494247
1 Piggycell(PIGGY) ke BMD
$1.311
1 Piggycell(PIGGY) ke DKK
kr8.48217
1 Piggycell(PIGGY) ke HNL
L34.53174
1 Piggycell(PIGGY) ke MUR
60.22734
1 Piggycell(PIGGY) ke NAD
$22.77207
1 Piggycell(PIGGY) ke NOK
kr13.38531
1 Piggycell(PIGGY) ke NZD
$2.32047
1 Piggycell(PIGGY) ke PAB
B/.1.311
1 Piggycell(PIGGY) ke PGK
K5.5062
1 Piggycell(PIGGY) ke QAR
ر.ق4.77204
1 Piggycell(PIGGY) ke RSD
дин.133.18449
1 Piggycell(PIGGY) ke UZS
soʻm15,795.17709
1 Piggycell(PIGGY) ke ALL
L109.92735
1 Piggycell(PIGGY) ke ANG
ƒ2.34669
1 Piggycell(PIGGY) ke AWG
ƒ2.3598
1 Piggycell(PIGGY) ke BBD
$2.622
1 Piggycell(PIGGY) ke BAM
KM2.21559
1 Piggycell(PIGGY) ke BIF
Fr3,866.139
1 Piggycell(PIGGY) ke BND
$1.7043
1 Piggycell(PIGGY) ke BSD
$1.311
1 Piggycell(PIGGY) ke JMD
$210.21885
1 Piggycell(PIGGY) ke KHR
5,265.05466
1 Piggycell(PIGGY) ke KMF
Fr550.62
1 Piggycell(PIGGY) ke LAK
28,499.99943
1 Piggycell(PIGGY) ke LKR
රු399.68457
1 Piggycell(PIGGY) ke MDL
L22.287
1 Piggycell(PIGGY) ke MGA
Ar5,905.3995
1 Piggycell(PIGGY) ke MOP
P10.488
1 Piggycell(PIGGY) ke MVR
20.1894
1 Piggycell(PIGGY) ke MWK
MK2,276.04021
1 Piggycell(PIGGY) ke MZN
MT83.83845
1 Piggycell(PIGGY) ke NPR
रु185.7687
1 Piggycell(PIGGY) ke PYG
9,297.612
1 Piggycell(PIGGY) ke RWF
Fr1,902.261
1 Piggycell(PIGGY) ke SBD
$10.78953
1 Piggycell(PIGGY) ke SCR
18.354
1 Piggycell(PIGGY) ke SRD
$50.4735
1 Piggycell(PIGGY) ke SVC
$11.45814
1 Piggycell(PIGGY) ke SZL
L22.75896
1 Piggycell(PIGGY) ke TMT
m4.5885
1 Piggycell(PIGGY) ke TND
د.ت3.879249
1 Piggycell(PIGGY) ke TTD
$8.87547
1 Piggycell(PIGGY) ke UGX
Sh4,583.256
1 Piggycell(PIGGY) ke XAF
Fr744.648
1 Piggycell(PIGGY) ke XCD
$3.5397
1 Piggycell(PIGGY) ke XOF
Fr744.648
1 Piggycell(PIGGY) ke XPF
Fr135.033
1 Piggycell(PIGGY) ke BWP
P17.63295
1 Piggycell(PIGGY) ke BZD
$2.63511
1 Piggycell(PIGGY) ke CVE
$125.64624
1 Piggycell(PIGGY) ke DJF
Fr232.047
1 Piggycell(PIGGY) ke DOP
$84.31041
1 Piggycell(PIGGY) ke DZD
د.ج171.05928
1 Piggycell(PIGGY) ke FJD
$2.98908
1 Piggycell(PIGGY) ke GNF
Fr11,399.145
1 Piggycell(PIGGY) ke GTQ
Q10.04226
1 Piggycell(PIGGY) ke GYD
$274.20876
1 Piggycell(PIGGY) ke ISK
kr165.186

Sumber Daya Piggycell

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Piggycell, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Piggycell
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Piggycell

Berapa nilai Piggycell (PIGGY) hari ini?
Harga live PIGGY dalam USD adalah 1.311 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga PIGGY ke USD saat ini?
Harga PIGGY ke USD saat ini adalah $ 1.311. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Piggycell?
Kapitalisasi pasar PIGGY adalah $ 9.50M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar PIGGY?
Suplai beredar PIGGY adalah 7.25M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) PIGGY?
PIGGY mencapai harga ATH sebesar 2.674398453610998 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) PIGGY?
PIGGY mencapai harga ATL 0.9996284995972551 USD.
Berapa volume perdagangan PIGGY?
Volume perdagangan 24 jam live PIGGY adalah $ 387.69K USD.
Akankah harga PIGGY naik lebih tinggi tahun ini?
PIGGY mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga PIGGY untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Piggycell (PIGGY)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator PIGGY ke USD

Jumlah

PIGGY
PIGGY
USD
USD

1 PIGGY = 1.311 USD

Perdagangkan PIGGY

PIGGY/USDT
$1.311
$1.311$1.311
+27.65%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

