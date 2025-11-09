Tokenomi Pipe Network (PIPE)

Telusuri wawasan utama tentang Pipe Network (PIPE), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-09 11:50:39 (UTC+8)
Tokenomi & Analisis Harga Pipe Network (PIPE)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk Pipe Network (PIPE), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.

Kap. Pasar:
$ 7.72M
Total Suplai:
$ 1.00B
Suplai yang Beredar:
$ 100.00M
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
$ 77.17M
All-Time High:
$ 0.3618
All-Time Low:
$ 0.05288812467524619
Harga Saat Ini:
$ 0.07717
Informasi Pipe Network (PIPE)

Pipe Network adalah supercloud edge terdesentralisasi yang menggabungkan pengiriman konten, penyimpanan, dan inferensi kecerdasan buatan (AI) ke dalam infrastruktur global tanpa izin. Jaringan ini mengoordinasikan node independen yang menyediakan bandwidth, penyimpanan, dan sumber daya komputasi dengan imbalan PIPE, token utilitas asli jaringan. PIPE digunakan untuk bandwidth, penyimpanan, dan kredit komputasi, dengan bukti kriptografi yang memverifikasi penggunaan dan model burn-to-credit yang menghubungkan konsumsi token secara langsung dengan aktivitas jaringan.

Situs Web Resmi:
https://pipe.network/
Whitepaper:
https://docs.pipe.network/
Explorer Blok:
https://solscan.io/token/7s9MoSt7VV1J3jVNnw2AyocsQDBdCkPYz5apQDPKy9i5

Tokenomi Pipe Network (PIPE): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi Pipe Network (PIPE) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token PIPE yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token PIPE yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi PIPE, jelajahi harga live token PIPE!

