Harga live Pipe Network hari ini adalah 0.06942 USD. Lacak informasi harga aktual PIPE ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga PIPE dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Pipe Network hari ini adalah 0.06942 USD. Lacak informasi harga aktual PIPE ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga PIPE dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Pipe Network(PIPE)

Harga Live 1 PIPE ke USD:

$0.06942
$0.06942$0.06942
-2.39%1D
USD
Grafik Harga Live Pipe Network (PIPE)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:20:43 (UTC+8)

Informasi Harga Pipe Network (PIPE) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.06751
$ 0.06751$ 0.06751
Low 24 Jam
$ 0.08133
$ 0.08133$ 0.08133
High 24 Jam

$ 0.06751
$ 0.06751$ 0.06751

$ 0.08133
$ 0.08133$ 0.08133

$ 0.34291515733046557
$ 0.34291515733046557$ 0.34291515733046557

$ 0.05288812467524619
$ 0.05288812467524619$ 0.05288812467524619

+1.50%

-2.39%

-10.58%

-10.58%

Harga aktual Pipe Network (PIPE) adalah $ 0.06942. Selama 24 jam terakhir, PIPE diperdagangkan antara low $ 0.06751 dan high $ 0.08133, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highPIPE adalah $ 0.34291515733046557, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.05288812467524619.

Dalam hal kinerja jangka pendek, PIPE telah berubah sebesar +1.50% selama 1 jam terakhir, -2.39% selama 24 jam, dan -10.58% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Pipe Network (PIPE)

No.1232

$ 6.94M
$ 6.94M$ 6.94M

$ 127.86K
$ 127.86K$ 127.86K

$ 69.42M
$ 69.42M$ 69.42M

100.00M
100.00M 100.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

10.00%

SOL

Kapitalisasi Pasar Pipe Network saat ini adalah $ 6.94M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 127.86K. Suplai beredar PIPE adalah 100.00M, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 69.42M.

Riwayat Harga Pipe Network (PIPE) USD

Pantau perubahan harga Pipe Network untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0016998-2.39%
30 Days$ +0.01942+38.84%
60 Hari$ +0.01942+38.84%
90 Hari$ +0.01942+38.84%
Perubahan Harga Pipe Network Hari Ini

Hari ini, PIPE tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.0016998 (-2.39%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Pipe Network 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ +0.01942 (+38.84%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Pipe Network 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, PIPE terlihat mengalami perubahan $ +0.01942 (+38.84%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Pipe Network 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.01942 (+38.84%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Pipe Network (PIPE)?

Lihat halaman Riwayat Harga Pipe Network sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Pipe Network (PIPE)

Pipe Network adalah supercloud edge terdesentralisasi yang menggabungkan pengiriman konten, penyimpanan, dan inferensi kecerdasan buatan (AI) ke dalam infrastruktur global tanpa izin. Jaringan ini mengoordinasikan node independen yang menyediakan bandwidth, penyimpanan, dan sumber daya komputasi dengan imbalan PIPE, token utilitas asli jaringan. PIPE digunakan untuk bandwidth, penyimpanan, dan kredit komputasi, dengan bukti kriptografi yang memverifikasi penggunaan dan model burn-to-credit yang menghubungkan konsumsi token secara langsung dengan aktivitas jaringan.

Pipe Network tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Pipe Network Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa PIPE ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Pipe Network di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Pipe Network dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Pipe Network (USD)

Berapa nilai Pipe Network (PIPE) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Pipe Network (PIPE) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Pipe Network.

Cek prediksi harga Pipe Network sekarang!

Tokenomi Pipe Network (PIPE)

Memahami tokenomi Pipe Network (PIPE) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token PIPE sekarang!

Cara membeli Pipe Network (PIPE)

Ingin mengetahui cara membeli Pipe Network? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Pipe Network di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

PIPE ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya Pipe Network

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Pipe Network, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Pipe Network
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Pipe Network

Berapa nilai Pipe Network (PIPE) hari ini?
Harga live PIPE dalam USD adalah 0.06942 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga PIPE ke USD saat ini?
Harga PIPE ke USD saat ini adalah $ 0.06942. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Pipe Network?
Kapitalisasi pasar PIPE adalah $ 6.94M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar PIPE?
Suplai beredar PIPE adalah 100.00M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) PIPE?
PIPE mencapai harga ATH sebesar 0.34291515733046557 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) PIPE?
PIPE mencapai harga ATL 0.05288812467524619 USD.
Berapa volume perdagangan PIPE?
Volume perdagangan 24 jam live PIPE adalah $ 127.86K USD.
Akankah harga PIPE naik lebih tinggi tahun ini?
PIPE mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga PIPE untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:20:43 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

