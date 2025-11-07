Apa yang dimaksud dengan Pipe Network (PIPE)

Pipe Network adalah supercloud edge terdesentralisasi yang menggabungkan pengiriman konten, penyimpanan, dan inferensi kecerdasan buatan (AI) ke dalam infrastruktur global tanpa izin. Jaringan ini mengoordinasikan node independen yang menyediakan bandwidth, penyimpanan, dan sumber daya komputasi dengan imbalan PIPE, token utilitas asli jaringan. PIPE digunakan untuk bandwidth, penyimpanan, dan kredit komputasi, dengan bukti kriptografi yang memverifikasi penggunaan dan model burn-to-credit yang menghubungkan konsumsi token secara langsung dengan aktivitas jaringan.

Tokenomi Pipe Network (PIPE)

Memahami tokenomi Pipe Network (PIPE) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token PIPE sekarang!

Sumber Daya Pipe Network

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Pipe Network, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Pipe Network Berapa nilai Pipe Network (PIPE) hari ini? Harga live PIPE dalam USD adalah 0.06942 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga PIPE ke USD saat ini? $ 0.06942 . Cobalah Harga PIPE ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Pipe Network? Kapitalisasi pasar PIPE adalah $ 6.94M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar PIPE? Suplai beredar PIPE adalah 100.00M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) PIPE? PIPE mencapai harga ATH sebesar 0.34291515733046557 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) PIPE? PIPE mencapai harga ATL 0.05288812467524619 USD . Berapa volume perdagangan PIPE? Volume perdagangan 24 jam live PIPE adalah $ 127.86K USD . Akankah harga PIPE naik lebih tinggi tahun ini? PIPE mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga PIPE untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

