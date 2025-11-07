Apa yang dimaksud dengan Play AI (PLAI)

Play AI adalah lapisan orkestrasi untuk Onchain AI, yang memberdayakan siapa pun untuk membuat, menerapkan, dan memonetisasi alur kerja AI yang canggih dengan satu perintah. Play AI beroperasi dengan lancar di balik layar, menghubungkan aplikasi, x402, MCP, dan agen untuk menyelesaikan berbagai hal. Token PLAI mendukung ekosistem Play AI di seluruh Play Hub, Play Studio, Data Collective, dan kacamata Mad Rims AI, yang menciptakan roda penggerak ekonomi dalam jaringan.

Play AI tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Play AI Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa PLAI ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang Play AI di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Play AI dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Play AI (USD)

Berapa nilai Play AI (PLAI) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Play AI (PLAI) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Play AI.

Cek prediksi harga Play AI sekarang!

Tokenomi Play AI (PLAI)

Memahami tokenomi Play AI (PLAI) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token PLAI sekarang!

Cara membeli Play AI (PLAI)

Ingin mengetahui cara membeli Play AI? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Play AI di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

PLAI ke Mata Uang Lokal

Coba Konverter

Sumber Daya Play AI

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Play AI, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Play AI Berapa nilai Play AI (PLAI) hari ini? Harga live PLAI dalam USD adalah 0.00724 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga PLAI ke USD saat ini? $ 0.00724 . Cobalah Harga PLAI ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Play AI? Kapitalisasi pasar PLAI adalah -- USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar PLAI? Suplai beredar PLAI adalah -- USD . Berapa harga all‑time high (ATH) PLAI? PLAI mencapai harga ATH sebesar -- USD . Berapa harga all‑time low (ATL) PLAI? PLAI mencapai harga ATL -- USD . Berapa volume perdagangan PLAI? Volume perdagangan 24 jam live PLAI adalah $ 181.25K USD . Akankah harga PLAI naik lebih tinggi tahun ini? PLAI mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga PLAI untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting Play AI (PLAI)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

