Harga live Play AI hari ini adalah 0.00724 USD. Lacak informasi harga aktual PLAI ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga PLAI dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang PLAI

Info Harga PLAI

Penjelasan PLAI

Whitepaper PLAI

Situs Web Resmi PLAI

Tokenomi PLAI

Prakiraan Harga PLAI

Riwayat PLAI

Panduan Membeli PLAI

Konverter PLAI ke Mata Uang Fiat

Spot PLAI

Futures USDT-M PLAI

Logo Play AI

Harga Play AI(PLAI)

Harga Live 1 PLAI ke USD:

$0.00726
$0.00726
-0.54%1D
USD
Grafik Harga Live Play AI (PLAI)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:51:03 (UTC+8)

Informasi Harga Play AI (PLAI) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00632
$ 0.00632
Low 24 Jam
$ 0.0097
$ 0.0097
High 24 Jam

$ 0.00632
$ 0.00632

$ 0.0097
$ 0.0097

--
----

--
----

-0.42%

-0.54%

-80.70%

-80.70%

Harga aktual Play AI (PLAI) adalah $ 0.00724. Selama 24 jam terakhir, PLAI diperdagangkan antara low $ 0.00632 dan high $ 0.0097, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highPLAI adalah --, sedangkan harga all-time low aset ini adalah --.

Dalam hal kinerja jangka pendek, PLAI telah berubah sebesar -0.42% selama 1 jam terakhir, -0.54% selama 24 jam, dan -80.70% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Play AI (PLAI)

--
--

$ 181.25K
$ 181.25K

$ 7.24M
$ 7.24M

--
--

1,000,000,000
1,000,000,000

BASE

Kapitalisasi Pasar Play AI saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 181.25K. Suplai beredar PLAI adalah --, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 7.24M.

Riwayat Harga Play AI (PLAI) USD

Pantau perubahan harga Play AI untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0000394-0.54%
30 Days$ -0.03026-80.70%
60 Hari$ -0.03026-80.70%
90 Hari$ -0.03026-80.70%
Perubahan Harga Play AI Hari Ini

Hari ini, PLAI tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.0000394 (-0.54%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Play AI 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.03026 (-80.70%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Play AI 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, PLAI terlihat mengalami perubahan $ -0.03026 (-80.70%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Play AI 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.03026 (-80.70%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Play AI (PLAI)?

Lihat halaman Riwayat Harga Play AI sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Play AI (PLAI)

Play AI adalah lapisan orkestrasi untuk Onchain AI, yang memberdayakan siapa pun untuk membuat, menerapkan, dan memonetisasi alur kerja AI yang canggih dengan satu perintah. Play AI beroperasi dengan lancar di balik layar, menghubungkan aplikasi, x402, MCP, dan agen untuk menyelesaikan berbagai hal. Token PLAI mendukung ekosistem Play AI di seluruh Play Hub, Play Studio, Data Collective, dan kacamata Mad Rims AI, yang menciptakan roda penggerak ekonomi dalam jaringan.

Play AI tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Play AI Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa PLAI ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Play AI di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Play AI dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Play AI (USD)

Berapa nilai Play AI (PLAI) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Play AI (PLAI) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Play AI.

Cek prediksi harga Play AI sekarang!

Tokenomi Play AI (PLAI)

Memahami tokenomi Play AI (PLAI) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token PLAI sekarang!

Cara membeli Play AI (PLAI)

Ingin mengetahui cara membeli Play AI? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Play AI di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

Sumber Daya Play AI

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Play AI, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Play AI
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Play AI

Berapa nilai Play AI (PLAI) hari ini?
Harga live PLAI dalam USD adalah 0.00724 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga PLAI ke USD saat ini?
Harga PLAI ke USD saat ini adalah $ 0.00724. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Play AI?
Kapitalisasi pasar PLAI adalah -- USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar PLAI?
Suplai beredar PLAI adalah -- USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) PLAI?
PLAI mencapai harga ATH sebesar -- USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) PLAI?
PLAI mencapai harga ATL -- USD.
Berapa volume perdagangan PLAI?
Volume perdagangan 24 jam live PLAI adalah $ 181.25K USD.
Akankah harga PLAI naik lebih tinggi tahun ini?
PLAI mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga PLAI untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:51:03 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Play AI (PLAI)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator PLAI ke USD

Jumlah

PLAI
PLAI
USD
USD

1 PLAI = 0.00724 USD

Perdagangkan PLAI

PLAI/USDT
$0.00726
$0.00726$0.00726
-1.22%

