Tokenomi Play Solana (PLAYSOLANA)
Tokenomi & Analisis Harga Play Solana (PLAYSOLANA)
Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk Play Solana (PLAYSOLANA), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.
Informasi Play Solana (PLAYSOLANA)
Play Solana adalah platform game Web3 yang dibangun di atas Solana, yang secara de facto menjadi SuperHub tempat perangkat keras, game, dan IP bermerek bergabung dengan GameFi dan DeFi untuk memungkinkan para gamer bermain, membangun, hidup, dan memperoleh penghasilan.
Tokenomi Play Solana (PLAYSOLANA): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama
Memahami tokenomi Play Solana (PLAYSOLANA) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:
Total Suplai:
Jumlah maksimum token PLAYSOLANA yang telah atau akan pernah dibuat.
Suplai yang Beredar:
Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.
Suplai Maks.:
Batas maksimum untuk jumlah total token PLAYSOLANA yang dapat tersedia.
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.
Tingkat Inflasi:
Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?
Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.
Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.
Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.
FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.
Setelah memahami tokenomi PLAYSOLANA, jelajahi harga live token PLAYSOLANA!
Cara Membeli PLAYSOLANA
Tertarik untuk menambahkan Play Solana (PLAYSOLANA) ke portofolio Anda? MEXC mendukung berbagai metode membeli PLAYSOLANA, termasuk kartu kredit, transfer bank, dan trading peer-to-peer. MEXC membuat pembelian kripto mudah dan aman, baik bagi pemula maupun profesional.
Riwayat Harga Play Solana (PLAYSOLANA)
Menganalisis riwayat harga PLAYSOLANA membantu pengguna memahami pergerakan pasar di masa lalu, level support/resistance utama, dan pola volatilitas. Jika Anda melacak all-time high atau mengidentifikasi tren, data lampau merupakan bagian yang penting dari prediksi harga dan analisis teknis.
Prediksi Harga PLAYSOLANA
Ingin mengetahui arah PLAYSOLANA? Halaman prediksi harga PLAYSOLANA kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.
